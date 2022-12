Revue de presse du dimanche 11 décembre 2022

Berne (awp/ats) - Les ambitions d'Ueli Maurer au sein de l'UDC, les effets pervers de la Lex Weber et les dettes du parti Démocrates suisses font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

NZZ AM SONNTAG: Le conseiller fédéral UDC sortant Ueli Maurer continuera à jouer un rôle dans la politique du parti. "Je peux tout à fait m'imaginer quelques apparitions dans le cadre du parti", déclare le Zurichois dans l'hebdomadaire alémanique NZZ am Sonntag. Le chef du parti Marco Chiesa confirme qu'Ueli Maurer montera sur le ring pour l'UDC en 2023 après une longue période d'absence: "Le fait qu'il s'exprime régulièrement sur nos canaux à l'avenir fait actuellement l'objet de discussions", affirme-t-il. "Ueli Maurer continuera à se battre pour l'UDC", abonde le président de la section zurichoise Domenik Ledergerber, saluant ses qualités. "Il est un vecteur de sympathie pour le parti. Il sait mobiliser et est bien accueilli par la population". Si Ueli Maurer venait à effectivement se lancer dans la campagne électorale, ce serait exceptionnel pour un ancien membre du Conseil fédéral.

SONNTAGSBLICK: L'Etat du Qatar a développé des plans pour espionner le dirigeant russe Vladimir Poutine lorsqu'il s'est rendu à Zurich en 2010 pour l'attribution de la Coupe du monde de football, selon le journal alémanique SonntagsBlick, qui se base sur ses propres recherches et documents. La Russie et le Qatar auraient collaboré en cachette pour s'assurer mutuellement l'organisation des éditions 2018 et 2022. Le Qatar voulait s'assurer que les partenaires russes tiennent effectivement parole.

SONNTAGSBLICK: Les Démocrates suisses (DS) sont endettés. Les comptes du parti de droite radicale font état de 54'000 francs suisses de dettes à la mi-novembre, révèle le SonntagsBlick qui s'est procuré des documents internes. La situation est tellement précaire que le SD a dû licencier son dernier secrétaire restant. "En raison de la situation financière désastreuse, il n'est plus possible de gérer un secrétariat général professionnel", indique le coprésident Christoph Spiess dans un procès-verbal. La cotisation minimale des membres du parti est passée de 20 à 50 francs suisses afin de renflouer les caisses. Christoph Spiess se montre combatif: "Je suis convaincu que le DS continuera d'exister et que des temps meilleurs viendront peut-être", commente-t-il.

NZZ AM SONNTAG: Les fabricants de sodas et produits lactés comme le quark s'engagent à ajouter moins de sucre dans leurs produits. "Toutes entreprises concernées sont prêtes à atteindre une réduction de 10% de sucre d'ici fin 2024", a déclaré une porte-parole de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) dans la NZZ am Sonntag. Cette mesure intervient dans le cadre de la Déclaration de Milan. Alors que d'autres pays ont introduit des taxes sur le sucre, la Suisse mise sur des négociations avec l'industrie. Au début, seuls le muesli et les yogourts étaient concernés. Désormais d'autres fournisseurs importants de sucre viennent s'ajouter, notamment avec les sodas. Mais la part de sucre ne va pas baisser dans toutes les boissons sucrées, prévient le journal. Le portefeuille de l'entreprise prime.

SONNTAGSZEITUNG: La Confédération voulait convenir avec l'industrie de mesures visant à réduire la teneur en sel des aliments. Les soupes et les sauces à salade étaient visées. Mais les négociations ont échoué, selon le SonntagsZeitung. "Des objectifs de réduction ont été proposés, mais ils n'ont malheureusement pas été soutenus par l'industrie", a déclaré Liliane Bruggmann, responsable du secteur Alimentation à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Certains leaders du marché ne voulaient donc pas s'engager à réduire le sel. La Confédération envisage toutefois d'imposer aux entreprises une réduction du sel. "L'OSAV va examiner des mesures réglementaires", a déclaré Mme Bruggmann. L'office n'a pas encore déterminé pour quels produits de telles mesures seraient judicieuses et réalisables.

LE MATIN DIMANCHE: Les effets pervers de la Lex Weber se font sentir à Verbier. Dans le cadre de cette loi, les logements bâtis avant son adoption en 2012 peuvent être vendus en tant que résidences secondaires même si son propriétaire en fait sa résidence principale. Or, dans les stations de luxe, la valeur des chalets et appartements occupés seulement une partie de l'année a explosé depuis dix ans tandis que celles des résidences principales est restée stable, affirme Le Matin Dimanche. Ainsi, un résident italien a vendu à plus de 32'000 francs suisses le mètre carré son appartement enregistré comme résidence secondaire et racheté un logement en résidence principale à 16'000 francs suisses le mètre carré, selon un courtier romand. Le résident a garni son compte en banque de 4 millions avec cette seule transaction.

SONNTAGSZEITUNG: Pour certaines femmes, un test de grossesse positif va de pair avec un danger de mort. La possibilité d'avorter en secret est cruciale dans ces cas. "La plupart des femmes qui viennent consulter ont peur d'être stigmatisées", commente Claudia Maurer, responsable d'équipe au Centre de santé sexuelle de Bienne. Sur 11'000 interventions dans le pays en 2021, 200 ont eu lieu de manière confidentielle. Alors qu'il est possible dans les hôpitaux d'enregistrer les femmes même avec des pseudonymes ou des numéros, les caisses d'assurance maladie ne pouvaient pas, jusqu'à récemment, garantir la confidentialité dans tous les cas ou la mettre en œuvre techniquement.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.