Revue de presse du dimanche 11 juillet 2021

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Grâce à une approche offensive, les Grisons ont le mieux géré la deuxième vague du coronavirus, ont calculé Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung, qui se sont basés sur sept indicateurs allant des restrictions sanitaires au taux de chômage en passant par la stratégie de test, la surmortalité, la campagne de vaccination, le contrôle de l'épidémie et la surcharge des soins intensifs. Bâle-Ville et Bâle-Campagne occupent respectivement la deuxième et la troisième place. Les trois cantons ont testé avec célérité et vacciné leur population dès le départ. En même temps, leur taux de positivité est resté faible, tout comme le nombre de morts. Genève, meilleur canton romand, se situe dans le premier tiers, tandis que Vaud se place plutôt dans le dernier, juste devant Neuchâtel et le Valais. Saint-Gall (24e), Jura (25e) et Fribourg (dernier), qui ont connu le plus de morts entre septembre 2020 et mai 2021, ferment clairement la marche.

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Swiss Retail, la fédération suisse des commerces de détail, demande la fin de l'obligation de porter un masque sanitaire à l'intérieur des magasins dès le mois d'août, indiquent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. D'ici là, tous les adultes de Suisse devraient avoir eu la possibilité de se faire vacciner contre le Covid-19, avance la fédération. Brandissant une étude de l'institut allemand Max Planck montrant que le risque d'infection au coronavirus dans les magasins est très faible, même sans masque, Swiss Retail veut que le principe de proportionnalité soit appliqué. La fédération argue en outre que la loi sur le Covid-19 spécifie que "la vie économique et sociale soit restreinte le moins possible et le moins longtemps possible".

NZZ am Sonntag: De faux certificats de vaccination contre le Covid-19 et de faux certificats de tests PCR sont proposés sur le DarkNet et sur la messagerie Telegram, affirme la NZZ am Sonntag. Le ministère public de Zurich a ouvert une enquête. Il s'agit de falsifications de documents, des infractions contre le patrimoine et d'autres délits poursuivis d'office. Certains de ces faux documents ont été découverts à l'aéroport de Zurich. Leur nombre se compte toutefois "sur les doigts de deux mains", précise au journal une source bien informée.

Le Matin Dimanche: Le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA), les Verts et le PS ont déjà reçu en dix jours plus de 70'000 promesses de signatures pour leur initiative visant à interdire jusqu'en 2040 l'achat par la Suisse d'avions de combat américains de type F-35, écrit Le Matin Dimanche. "Un tel résultat en aussi peu de temps doit servir de signal aux autorités", explique dans le journal Pauline Schneider, cosecrétaire du GSsA. "Même si toutes ces promesses ne se traduiront pas en signatures effectives, elles prouvent que nous n'aurons aucun mal à faire aboutir notre initiative". Les Verts et le PS devant encore faire passer le projet devant leur assemblée des délégués, la récolte officielle de signatures ne débutera qu'après l'été. Le Conseil fédéral a décidé le 30 juin d'acheter 36 F-35A pour remplacer les 26 F-5 Tiger et les 30 F/A-18 des forces aériennes suisses. Le Parlement fédéral doit débattre de leur acquisition durant la session d'automne.

SonntagsBlick/SonntagsZeitung: Le prix des 36 avions furtifs F-35A que la Suisse veut acheter n'est pas ferme, contrairement à ce qu'annonçait la ministre suisse de l'armée Viola Amherd, rapportent le SonntagsBlick et la SonntagsZeitung. Des documents du ministère américain de la défense cités par les deux journaux mettent en doute cette affirmation. Dans ces documents, les Américains ne parlent pas de prix fermes, mais d'estimations fondées sur les meilleures données disponibles. M. Amherd avait indiqué que les 36 appareils coûteront 5,068 milliards de francs suisses. Interrogé par les journaux, l'Office fédéral de l'armement (Armasuisse) ne s'attend toutefois pas à de mauvaises surprises. En cas de dépassement des coûts, le gouvernement américain doit demander au fabricant Lockheed Martin des prix fermes au profit de la Suisse, assure-t-il.

Le Matin Dimanche: La sortie du nucléaire est compromise en Suisse, affirme Le Matin Dimanche. Dix ans après son annonce par le Conseil fédéral, peu de choses ont réellement bougé, écrit le journal, pointant un rythme du développement des énergies renouvelables trop lent. Alors qu'il faudrait recouvrir le territoire de l'équivalent de plus de 19'000 terrains de football de panneaux solaires d'ici à 2035 pour compenser l'abandon de l'énergie nucléaire, seule une surface comparable à 1800 terrains a été affectée à cette énergie actuellement. Pour les éoliennes, il faudrait en installer 5894. Or la Suisse n'en compte que 42. "Couvrir l'abandon du nucléaire d'ici à 2035 est techniquement possible avec du photovoltaïque, mais le rythme a été jusqu'ici trop lent et il faut désormais de fortes incitations", estime Felix Nipkow, responsable du secteur des énergies renouvelables à la Fondation suisse pour l'énergie.

SonntagsBlick: L'humanité doit s'habituer à la chaleur, aux fortes pluies, aux glissements de terrain, aux inondations et aux mauvaises récoltes, car le changement climatique se produit maintenant, avertit dans le SonntagsBlick Sonia Seneviratne, climatologue à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Le changement climatique favorise la probabilité de tels phénomènes météorologiques extrêmes, rappelle-t-elle. Et avec une concentration en CO2 en constante augmentation dans l'atmosphère, les perspectives ne sont pas très encourageantes, ajoute-t-elle. La plus forte concentration de CO2 jamais mesurée a été relevée en mai 2021. La scientifique appelle à une mobilisation à tous les niveaux et à l'abandon des énergies fossiles.

NZZ am Sonntag: La Suisse veut introduire au début 2023 des critères d'homologation plus stricts pour les produits phytosanitaires utilisés par les particuliers dans les jardins, les parcs et les espaces de loisirs, note la NZZ am Sonntag. Ces critères figurent dans le paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022, qui était en consultation jusqu'à récemment. Si la révision aboutit, les jardiniers amateurs ne pourront notamment plus utiliser d'herbicides et d'autres pesticides, qui perturbent le système endocrinien. Les produits toxiques pour la faune aquatique devraient également être interdits. Selon une estimation de l'Office fédéral de l'environnement, 65% de tous les produits actuellement utilisés par les particuliers devraient être retirés.

