Revue de presse du dimanche 11 septembre 2022

Berne (awp/ats) - Le sauvetage du groupe électrique Axpo fait les titres de la presse dominicale. Il est également question de proposer le remboursement par l'assurance-maladie de vaccins inoculés dans les pharmacies. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SONNTAGSZEITUNG/SONNTAGSBLICK: La direction d'Axpo, qui s'est vu accorder un crédit d'urgence par la Confédération, va renoncer aux bonus, déclare le directeur du groupe électrique Christoph Brand dans la SonntagsZeitung et le SonntagsBlick. L'année dernière, la part du salaire variable pour les six membres de la direction s'est élevée à plus de 2,5 millions. Cette renonciation s'appliquera si Axpo fait appel au fonds de sauvetage de 4 milliards de francs suisses mis à disposition par la Confédération et jusqu'à ce que l'argent soit remboursé. Le plan de sauvetage est soumis à certaines conditions, dont l'interdiction de verser des dividendes. L'interdiction des bonus n'en fait toutefois pas partie. Le directeur d'Axpo rejette par ailleurs les accusations d'avoir fait de la spéculation. "Si nous avions spéculé, nous n'aurions pas assuré notre production d'électricité des années à l'avance".

LE MATIN DIMANCHE: L'organisation faîtière des pharmaciens PharmaSuisse et l'association des assureurs maladie Curafutura vont soumettre lundi au Conseil fédéral un accord prévoyant la prise en charge par l'assurance-maladie de base des vaccinations effectuées en pharmacie, avec ou sans ordonnance, assure Le Matin Dimanche. Actuellement, seules les vaccinations sur ordonnance sont remboursées. Les personnes qui sont en bonne santé n'ont pas de rendez-vous réguliers avec leur médecin et ont tendance à renoncer à cette prévention, explique dans le journal Martine Ruggli, présidente de PharmaSuisse. "Ils pourraient profiter de cet accès facilité". Pour Curafutura, les injections prises en charge devraient notamment être les vaccins contre la grippe, le Covid-19, le papillomavirus, l'encéphalite à tiques ou les hépatites A et B. Selon PharmaSuisse, plus de 1200 pharmacies proposent déjà un service de vaccination, soit environ deux sur trois.

NZZ AM SONNTAG: Le président des Verts Balthasar Glättli veut faire de sa formation la troisième force politique de la Suisse lors des élections fédérales de 2023, annonce-t-il dans la NZZ am Sonntag. "Nous sommes le parti qui a le plus progressé lors des élections cantonales de ces trois dernières années". Le parti compte en outre un cinquième de membres de plus que lors des législatives de 2019, poursuit le conseiller national zurichois. Il dit toujours viser un siège au Conseil fédéral pour sa formation, "même en cas de départ anticipé d'un membre du Conseil fédéral. Nous avons des personnalités appropriées. Nous avons des plans de bataille dans les tiroirs".

SONNTAGSZEITUNG: Les salaires dans l'administration fédérale sont plus élevés d'un tiers que dans le secteur privé, indique la SonntagsZeitung, relayant une étude de l'institut de politique économique de l'Université de Berne. La rémunération moyenne pour un poste à plein temps atteint 117'176 francs suisses dans l'administration fédérale. La différence s'explique en partie par le fait que la Confédération emploie proportionnellement plus de personnes hautement qualifiées. Mais il existe également une différence de salaire de 13% chez les diplômés universitaires, alors que leur rémunération a baissé presque partout au cours des 20 dernières années, note l'étude. Elle met également en évidence des différences cantonales. Les cantons de Genève et de Bâle-Ville dépensent ainsi plus de 8500 francs suisses par habitant pour les employés cantonaux et communaux. Le canton le plus économe, l'Argovie, en verse moins de la moitié.

NZZ AM SONNTAG: Les dommages assurés dus aux phénomènes météorologiques extrêmes ont augmenté de 5 à 7% par an au cours de la dernière décennie, relève dans la NZZ am Sonntag Sergio Ermotti, président du réassureur Swiss Re. Si la température moyenne mondiale augmente de 3,2 degrés Celsius d'ici à 2050, l'économie mondiale va perdre jusqu'à 18%, ajoute-t-il. Il estime que l'abandon du nucléaire par la Suisse a été trop précoce. "Nous devrions reconnaître que l'énergie nucléaire peut faire partie d'une stratégie énergétique diversifiée", lance-t-il, notant néanmoins que le problème des déchets n'est pas résolu et que des risques subsistent.

NZZ AM SONNTAG: Les transports clandestins de réfugiés en Suisse doivent être relativement fréquents, déclare dans la NZZ am Sonntag Senad Sakic, le chef de la police judiciaire de Nidwald, canton dans lequel 23 d'entre eux ont été retrouvés lundi dans une camionnette. Selon le policier, les passeurs doivent utiliser principalement le trafic routier pour les convoyer. "Avec 1,1 million de véhicules qui franchissent chaque jour les frontières suisses, les trouver reviendrait à chercher une aiguille dans une botte de foin". Ces propos sont corroborés dans le journal par le porte-parole de l'Office fédéral de la police (Fedpol), Patrick Jean. Il s'agit, selon lui, de "réseaux criminels transnationaux bien organisés" qui cherchent constamment de nouveaux moyens de se procurer de l'argent en faisant passer des personnes.

SONNTAGSBLICK: L'éviction du ministre UDC Christoph Blocher du Conseil fédéral en 2007 et son remplacement par sa collègue de parti d'alors, Eveline Widmer-Schlumpf, vont être joués sur scène, rapporte le SonntagsBlick. Le metteur en scène Piet Baumgartner prépare la pièce "EWS - le seul thriller politique de Suisse", dont la première est prévue le 6 octobre au théâtre Neumarkt de Zurich. Il ne s'agit pas d'une "pièce sur Blocher", mais d'une pièce sur Mme Widmer-Schlumpf, explique dans le journal M. Baumgartner. L'élection controversée est devenue un mythe et soulève diverses questions de société, ajoute-t-il. "Quel rôle a joué le fait que Widmer-Schlumpf soit une femme? Aurait-on également assisté à une telle chasse aux sorcières s'il s'était agi d'un homme? Est-ce que 2007 a marqué le début de la fin de Blocher?", relève le metteur en scène.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.