Revue de presse du dimanche 14 août 2022

Berne (awp/ats) - La crise énergétique en Europe fait à nouveau les titres de la presse dominicale. Il est également question de la participation de la Suisse au programme Horizon Europe. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SonntagsZeitung: Pour faire face à d'éventuelles pénuries d'énergie l'hiver prochain, le Département fédéral de l'énergie (DETEC) examine la possibilité d'utiliser des centrales électriques fonctionnant au pétrole, affirme la SonntagsZeitung. Le recours à cette technique controversée ne se ferait qu'"en cas d'extrême urgence", a indiqué une porte-parole du département au journal. Si ces installations émettent encore plus de CO2 que les centrales à gaz, elles sont moins menacées d'arrêt, car le pétrole devrait être disponible en quantité suffisante l'hiver prochain. Une centrale expérimentale de ce type existe à Birr (AG). Elle peut produire autant d'électricité que la centrale nucléaire de Beznau 1, mais nécessite d'énormes quantités de pétrole. Des réservoirs sont cependant disponibles sur le site et des voies ferrées assurent l'approvisionnement.

SonntagsZeitung: La crise gazière qui secoue l'Europe provoque des tensions entre la Suisse et l'Italie, écrit la SonntagsZeitung. N'ayant pas de capacité de stockage sur son sol, la Suisse compte sur ses voisins pour avoir du gaz l'hiver prochain. Or, l'Allemagne et l'Italie ont durci leur loi sur l'exportation de gaz, interdisant pratiquement sa vente en Suisse. Mais comme le gazoduc reliant l'Allemagne à l'Italie traverse la Suisse, cette dernière menace de détourner pour elle-même une partie du gaz destiné à l'Italie, ce qui est permis par une clause du contrat en cas de crise. Rome prend très mal la chose, explique le journal, citant des sources bien informées. "Dans cette situation, chaque pays envisage des scénarios les plus divers, y compris des scénarios extrêmes", déclare dans le journal une porte-parole du Département fédéral de l'énergie.

SonntagsZeitung: La peur de coupures de courant et la hausse du prix de l'électricité entraînent une ruée des Suisses vers les sources d'électricité alternatives, rapporte la SonntagsZeitung. Ils commandent ainsi en masse des mini-panneaux solaires pour balcon, qui permettent de couvrir jusqu'à 15% des besoins en électricité d'un ménage. La demande de ces équipements photovoltaïques a explosé en juillet. L'installation de petites centrales électriques d'une puissance maximale de 600 watts ne nécessite aucune autorisation en Suisse. S'opposant à de telles structures, les propriétaires d'immeubles demandent désormais à la Confédération d'introduire une autorisation obligatoire.

Le Matin Dimanche: La fenêtre de négociations pour la Suisse pour participer au programme de recherche de l'Union européenne Horizon Europe, doté de 95 milliards d'euros, se ferme, prévient Le Matin Dimanche. Selon une source diplomatique européenne et une source suisse dans le milieu de la recherche, citées par le journal, cet été est considéré de manière informelle comme la dernière fenêtre d'opportunité. Mais rien ne bouge, constate le journal, qui souligne que la dernière visite de travail à Bruxelles de la secrétaire d'Etat aux affaires étrangères Livia Leu n'a permis aucune avancée, tout comme la rencontre entre le président de la Confédération Ignazio Cassis et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à Lugano. "Continuer d'essayer d'être associé n'a plus de sens. Horizon Europe est déjà trop avancé", indique dans le journal le conseiller national Roland Rino Büchel (UDC/SG). "On discutera sans doute de notre participation au prochain programme qui commencera en 2027".

NZZ am Sonntag: Les salaires devraient augmenter en moyenne de 2,2% l'an prochain en Suisse, selon une enquête du centre de recherches conjoncturelles KOF de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), relayée par la NZZ am Sonntag. L'inflation atteignait 3,4% en juillet en rythme annuel et la Banque nationale suisse (BNS) table sur un renchérissement de 2,8% sur l'ensemble de l'année. Selon le KOF, les employés de l'hôtellerie et de la restauration font partie des gagnants. Profitant de la pénurie de personnel dans le secteur, ils peuvent s'attendre à une augmentation de leurs revenus de 4,4%. Les banquiers, en revanche, ne peuvent pas espérer de grosses hausses. Les augmentations de salaire dans le secteur financier devraient atteindre 1,5%.

SonntagsBlick: Le rejet de la réforme de l'impôt anticipé, réclamé par la gauche, semble être déjà acquis, estime dans le SonntagsBlick le politologue Claude Longchamp, qui se base sur les résultats du premier sondage sur les votations du 25 septembre. Avec à peine 30% des personnes interrogées disant vouloir soutenir le projet, il est "presque impossible" pour le camp bourgeois de remporter la votation, analyse M. Longchamp. De nombreux élus de droite sont du même avis, estimant en coulisses que le vote est déjà perdu, rapporte le journal.

NZZ am Sonntag: A un peu plus d'une année des élections législatives fédérales, le président des Vert'libéraux, Jürg Grossen, affiche les ambitions de sa formation. Si celle-ci obtient 10% des suffrages en 2023, "nous revendiquerons un siège au Conseil fédéral", déclare-t-il dans la NZZ am Sonntag. Le PVL vise un siège du PLR, précise M. Grossen. Ce parti "est surreprésenté depuis longtemps" au Conseil fédéral. Le conseiller national bernois appelle à revoir complètement la formule magique. Seule l'UDC devrait avoir deux sièges et cinq autres partis (PS, PLR, Centre, Verts et PVL) un ministre, explique-t-il. "Ce serait mathématiquement la bonne chose à faire".

SonntagsZeitung: Le mandat de puissance protectrice de la Suisse pour les Etats-Unis au Venezuela, que Berne et Washington ont conclu il y a trois ans, n'est pas encore entré en vigueur, indique la SonntagsZeitung. Caracas n'a pas encore donné son accord, précise dans le journal le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Le gouvernement du président vénézuélien Nicolás Maduro exige en contrepartie que la Suisse défende les intérêts du Venezuela aux Etats-Unis, mais les autorités américaines ont refusé, car elles soutiennent l'opposant vénézuélien Juan Guaidó, ajoute le DFAE. "Par conséquent, le gouvernement Maduro a refusé de donner son accord", poursuit-il. Il y a quelques jours, la Russie a aussi rejeté la demande visant à faire de la Suisse la puissance protectrice de l'Ukraine.

Le Matin Dimanche: La Suisse devient un pays d'élevage de poissons, affirme Le Matin Dimanche. Depuis 2016, les productions des bassins (1400 tonnes) ont dépassé les captures des pêcheurs professionnels du pays (1360 tonnes). Et la tendance continue à s'amplifier avec 2360 tonnes de poissons, d'algues et de crustacés produits dans des élevages l'an passé, pour 900 tonnes seulement de poissons pris dans les filets. La Fédération suisse de pêche parle dans le journal d'un "virage historique". Les aquaculteurs suisses produisent "une vingtaine d'espèces de poissons à des fins alimentaires", selon le Centre de coordination pour l'aquaculture. "La truite arc-en-ciel a longtemps représenté la grande partie de la production suisse", rappelle Thomas Janssens, le directeur d'Aquaforum, mais le sandre et le saumon progressent rapidement. Chaque Suisse mange 9 kg de poissons par année.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.