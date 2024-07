Berne (awp/ats) - Les cartons jaunes distribués par la CEP dans la gestion de la banqueroute de Credit Suisse, mais aussi les intempéries en Suisse et une initiative en faveur des locataires font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SonntagsZeitung: Toutes les institutions impliquées dans le naufrage et la reprise de Credit Suisse par sa rivale UBS sont blâmées pour leur gestion de la crise par la commission d'enquête parlementaire (CEP), révèle la SonntagsZeitung. L'autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA), la Banque nationale suisse (BNS) et le Conseil fédéral ont tous failli, selon le bilan intermédiaire de la CEP. La FINMA se voit surtout reprocher son manque de capacité à s'imposer. En ce qui concerne la BNS, la CEP est d'accord avec le rapport d'experts de Paul Tucker, qui a pointé le fait que la banque centrale ait limité l'aide en liquidités aux banques d'importance systémique et qu'elle n'y ait inclus que la partie suisse de Credit Suisse. Au niveau politique, le CEP fustige principalement le ministre des finances de l'époque, Ueli Maurer.

NZZ am Sonntag: Le ministre suisse de l'environnement Albert Rösti s'oppose dans la NZZ am Sonntag à la relocalisation des habitants de vallées alpines à cause des intempéries. Cela reviendrait à les priver de leur environnement habituel sans savoir quand et où se produira la prochaine catastrophe, dit-il. Dans un pays densément peuplé comme la Suisse, les mesures de protection sont une meilleure solution "que de pousser tous les gens vers les villes ou les agglomérations", ajoute le conseiller fédéral UDC. La stratégie de la Suisse ne peut pas être d'abandonner des vallées ou des villages entiers, selon lui.

Le Matin Dimanche: Bien qu'ils soient protégés depuis 1987 par l'initiative de Rothenthurm acceptée en votation, les marais se dégradent en Suisse, remarque Le Matin Dimanche. La dernière étude réalisée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), qui remonte à 2022 et porte sur la mise en œuvre des inventaires de biotopes d'importance nationale, conclut que celle-ci est insuffisante dans 72% des cas, concernant des sites marécageux d'importance nationale. Le rapport recommande d'accélérer la réglementation de l'entretien et de mettre en place des mesures de protection contraignantes. "Des zones tampons suffisantes d'un point de vue écologique doivent également être définies afin que l'état qualitatif des objets soit protégé durablement des influences négatives extérieures", précise le document.

NZZ am Sonntag: L'association suisse des locataires ASLOCA va lancer une initiative populaire afin que les loyers soient contrôlés par l'Etat, annonce-t-elle dans la NZZ am Sonntag. Elle demande que les loyers ne reflètent que les coûts réels du propriétaire d'un bien immobilier ainsi qu'un certain rendement. Elle veut en revanche interdire aux propriétaires d'augmenter les loyers en se référant aux prix pratiqués dans la région de résidence. Elle veut également introduire dans la loi un contrôle automatique et régulier des loyers. Le texte de l'initiative a été soumis à la Chancellerie fédérale pour examen préliminaire. L'association des propriétaires fonciers HEV considère l'initiative de l'ASLOCA comme un but contre son camp.

SonntagsZeitung/SonntagsBlick: L'initiative de la Jeunesse socialiste visant à mettre en place un impôt de 50% sur les successions de plus de 50 millions de francs suisses en faveur "d'une transformation écologique de l'économie" toucherait 2600 personnes dans toute la Suisse, indique la SonntagsZeitung. Le canton de Nidwald compte proportionnellement le plus de personnes très riches. Il y a 400 multimillionnaires dans le canton de Zurich et 466 à Genève avec une fortune imposable de plus de 50 millions de francs suisses. L'entrepreneur Peter Spuhler avait menacé de quitter la Suisse si l'initiative passait. Mais, selon les estimations du SonntagsBlick, le texte n'a aucune chance de passer dans les urnes.

SonntagsBlick: La Suisse a assuré de son soutien l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), assure le SonntagsBlick. Elle a signé avec 118 Etats, dont tous les membres actuels et futurs du Conseil de sécurité de l'ONU, une déclaration allant dans ce sens. Le texte rend hommage à l'organisation en tant que "pilier de la stabilité régionale". Le gouvernement israélien a accusé l'UNRWA d'être impliquée dans le massacre du 7 octobre perpétré par le mouvement islamiste palestinien Hamas. Le chef de l'UNRWA, le Neuchâtelois Philippe Lazzarini, a demandé à Israël en mars, avril et mai de lui donner des preuves de ces accusations. "Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai reçu aucune réponse", écrit M. Lazzarini dans une lettre adressée au gouvernement israélien et dont le SonntagsBlick a eu connaissance.

Le Matin Dimanche: L'éco-explorateur suisse Raphaël Domjan doit tenter cette semaine de dépasser les 10'000 mètres d'altitude aux commandes de son avion solaire "SolarStratos", rapporte Le Matin Dimanche. Seuls les avions long-courriers volent à cette altitude, encore jamais atteinte pour un appareil électrique. Il doit s'envoler depuis Sion. S'il atteint son objectif, il dépassera le record d'un autre Suisse, Bertrand Piccard, qui avait volé jusqu'à 9200 mètres avec son avion Solar Impulse lors de son tour du monde. Ce vol de SolarStratos n'est qu'une étape pour M. Domjan, dont le but est de rejoindre la stratosphère, qui s'étend, en moyenne, entre 12 et 50 km d'altitude, là où la Terre se courbe.

SonntagsZeitung: Les prix des billets de concerts et de festivals de musique ont atteint un niveau record en Suisse, écrit la SonntagsZeitung, en se basant sur les données de l'association suisse des organisateurs professionnels de concerts, spectacles et festivals de musique SMPA. Ils ont augmenté de plus de 12% l'année dernière en Suisse par rapport à 2019. Cette hausse s'explique notamment par l'augmentation des cachets des artistes. Selon les estimations de la branche, un cachet qui s'élevait à 50'000 francs suisses il y a 20 ans se situerait aujourd'hui entre 250'000 et 500'000 francs suisses. Avec la multiplication des festivals et des concerts, la surabondance de l'offre permet aux musiciens de choisir leur lieu de représentation. Revers de la médaille, la concurrence accrue rend les nouveaux formats et la survie des petites manifestations particulièrement difficiles.

