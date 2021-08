Revue de presse du dimanche 15 août 2021

Berne (awp/ats) - Le coronavirus fait encore les titres de la presse dominicale. Les relations de la Suisse avec l'Union européenne (UE) et le réchauffement climatique sont aussi des thèmes abordés. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SonntagsBlick: Le ministre de la santé Alain Berset exhorte dans le SonntagsBlick la population suisse à se faire vacciner contre le coronavirus. Pointant un grand potentiel d'amélioration, il appelle à une nouvelle impulsion pour que davantage de personnes décident de se faire vacciner. Le conseiller fédéral souhaite un plus grand engagement de la part du monde de l'économie notamment. L'appel du socialiste fribourgeois reçoit le soutien du président de la commission fédérale pour les vaccinations Christoph Berger et de l'infectiologue genevoise Pauline Vetter, écrit le journal. De nombreuses données confirment que les vaccins sont non seulement efficaces, mais aussi sûrs, explique l'experte. Une infection comporte le risque d'une évolution grave de la maladie à coronavirus, ajoute-t-elle.

SonntagsBlick: La volonté de se faire vacciner contre le SARS-CoV-2 varie fortement d'un canton à l'autre, selon le SonntagsBlick. Appenzell Rhodes-Intérieures est la lanterne rouge en Suisse, avec seulement un peu moins de 40% de sa population entièrement vaccinée. La campagne de vaccination ne rencontre également que peu de succès dans les cantons de Schwytz, Glaris, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, de Nidwald, Saint-Gall, Thurgovie et d'Uri. Au niveau suisse, 49,8% de la population a reçu les deux injections, selon les données publiées vendredi sur le site de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

SonntagsZeitung: Les remontées mécaniques souffrent de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences comme le manque de touristes étrangers, ainsi que des intempéries, écrit la SonntagsZeitung. Leur chiffre d'affaires a chuté d'un tiers par rapport au dernier été normal, en 2019. Deux mauvaises saisons d'hiver consécutives et une saison d'été décevante ont laissé des traces dans les comptes. La capacité financière a été affaiblie, explique Berno Stoffel, directeur des Remontées Mécaniques Suisses (RMS). Si un autre mauvais hiver se produit, même les grandes installations vont souffrir financièrement, ajoute-t-il. Il rappelle qu'avant la pandémie, de nombreuses remontées mécaniques faisaient déjà face à d'importants problèmes économiques. Citant une analyse des rapports annuels 2019/2020, il relève que deux tiers des investissements prévus ont été annulés ou reportés.

Le Matin Dimanche: Le milliard de cohésion est l'objet d'un chantage du Parlement sur le Conseil fédéral, affirme Le Matin Dimanche. Le gouvernement veut rapidement débloquer le crédit de 1,3 milliard de francs suisses pour arrondir les angles avec l'Union européenne après l'abandon de l'accord-cadre, mais les parlementaires n'entendent pas libérer la somme sans condition. Ils n'ont pas oublié que le Conseil fédéral les a snobés, lorsqu'il a tiré un trait sur les négociations avec l'UE, explique le journal. Quand l'exécutif demande de débloquer "dans les meilleurs délais possibles" le montant "afin de poursuivre la voie bilatérale", plusieurs élus voient rouge. "Je ne cherche pas l'escalade avec Bruxelles en voulant retarder les choses, mais j'attends que l'on nous montre concrètement les avantages d'un traitement en septembre et les risques que nous prenons à suivre la procédure ordinaire et à attendre décembre", explique Benedikt Würth (Le Centre/SG).

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Obligé de répondre au recours déposé en 2020 par l'association des Aînées pour la protection du climat auprès de la Cour européenne des droits de l'homme contre l'inaction face au réchauffement climatique, le Conseil fédéral maintient sa position, rapportent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Dans une lettre de 60 pages datée du 16 juillet, il reprend les arguments avancés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) en 2016, arguant que la politique climatique suisse est suffisante et que personne en Suisse n'est assez affecté pour être en droit d'intenter un procès. Pour Georg Klingler, l'expert climatique de Greenpeace qui accompagne l'association des Aînées depuis le début de son action, la réponse du gouvernement est "en soi [...] déjà un événement".

NZZ am Sonntag: La grande majorité des entreprises suisses évaluées jusqu'à présent ont un système de rémunération équitable entre les salariés femmes et hommes, assure la NZZ am Sonntag, citant deux études. Ces dernières se basent sur des analyses salariales que les entreprises de plus de 100 employés ont dû réaliser dans le cadre de la loi sur l'égalité des sexes. Selon une enquête de l'Université de Saint-Gall, 97% des entreprises respectent la loi. Le consultant en rémunération Comp-on arrive à un taux de 95%. Les deux études sont basées sur les données de plus de 100'000 employés. Seuls quelques rares écarts systématiques au détriment des femmes ont été constatés. La différence salariale inexpliquée entre les sexes ne doit pas dépasser un seuil de tolérance de 5%, d'après la directive fédérale.

SonntagsZeitung: Les migrations ne sont pas nuisibles pour les pays d'immigration et d'émigration, écrit la SonntagsZeitung, qui s'appuie sur une étude du cabinet de conseil Boston Consulting Group. Elle est bénéfique pour 80% des pays, relève l'enquête, qui balaye en brèche les préjugés. Les sociétés culturellement mixtes étant plus innovantes, les pays d'immigration enregistrent en moyenne une hausse de 2% de la croissance de leur produit intérieur brut. La productivité et les revenus augmentent par ricochet. Quant aux pays d'émigration, ils ont également vu leur puissance économique croître. Une fuite des cerveaux n'a été constatée que dans 12 des 195 pays examinés.

NZZ am Sonntag: La Confédération veut davantage flexibiliser la vitesse sur les autoroutes, indique la NZZ am Sonntag. L'Office fédéral des routes (OFROU) prévoit d'équiper 1600 km de routes nationales d'afficheurs de vitesse. En cas de menace d'embouteillage due à une forte augmentation du trafic, la vitesse peut ainsi être réduite par mesure de précaution. La vitesse peut actuellement être limitée jusqu'à 80 km/h. L'OFROU envisage de la réduire jusqu'à 60 km/h dans certains endroits. Le trafic routier a augmenté bien plus vite que la capacité des routes ces dernières années en Suisse. Le nombre d'heures passées dans les embouteillages est de 30'000 par an. Près de 90% d'entre elles sont dues à une surcharge de véhicules.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.