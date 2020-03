Revue de presse du dimanche 15 mars 2020

Berne (awp/ats) - Sans surprise, la pandémie de coronavirus se taille la part du lion dans la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS, qui s'étalent dans les pages des quatre journaux helvétiques du jour:

Le Matin Dimanche / SonntagsZeitung: "Nous sommes en mesure de faire face à cette crise, sur le plan médical et financier", affirme la présidente Simonetta Sommaruga. Mais pour la surmonter, il faut respecter "maintenant" les mesures décrétées. "Si chacun ne pense qu'à soi, nous n'y arriverons pas". "La Suisse est un pays riche. Nous ne laisserons personne de côté. En ce sens, nous sommes privilégiés", complète la conseillère fédérale bernoise dans un entretien avec Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. "Il s'agit maintenant de voir où sont les besoins et ce que nous pouvons faire rapidement et sans trop de bureaucratie", relève-t-elle encore. Le fonds de dix milliards mis à disposition de l'économie pour faire face à la crise doit servir à fournir "une aide immédiate", explique Simonetta Sommaruga, interrogée sur le fait que la Suède a débloqué 50 milliards d'euros. La socialiste note que le Conseil fédéral adaptera ses mesures à l'évolution de la situation. Et suite aux critiques des virologues, elle promet dans les pages de la SonntagsZeitung de renforcer les tests de dépistage du Covid-19.

NZZ am Sonntag: La situation en Suisse est grave, estime le ministre de la santé Alain Berset en référence à la progression du nombre de cas de coronavirus. Mais il ne sert à rien de paniquer, affirme le ministre de la Santé dans une interview à la NZZ am Sonntag. "Nous ne devons pas céder à la peur. Nous devons rester calmes et continuer à travailler de manière ciblée et déterminée à la gestion de la crise, et dans ce cadre rester modestes et flexibles". Le conseiller fédéral se dit particulièrement préoccupé en ce moment par les personnes "qui pensent qu'elles ne sont pas affectées et qui donc ne suivent pas nos recommandations en matière d'hygiène et de comportement". Alain Berset précise que l'aide et la solidarité de tous les citoyens sont désormais nécessaires pour ralentir la propagation de la maladie et protéger ainsi les personnes âgées et/ou vulnérables. Le ministre socialiste explique que la fermeture des écoles était encore jusqu'à récemment considérée comme inutile et contre-productive mais s'est finalement révélée comme nécessaire pour ralentir la progression du virus. En effet, les experts ont donné de plus en plus de poids à cette mesure, car de nouvelles études montrent que les enfants transmettent le virus plus rapidement que ce qui était connu jusqu'à présent. Face à ce constat, nous ne restons naturellement pas butés, relève en substance le ministre.

SonntagsBlick: "J'en appelle à la solidarité", tel est l'appel urgent du ministre de l'Economie Guy Parmelin. "Nous sommes dans une situation difficile que nous ne pouvons surmonter qu'ensemble. Nous devons tous obéir aux recommandations sanitaires afin de contenir la propagation du virus", lance le Vaudois dans une interview au SonntagsBlick. En ce qui concerne les conséquences pour l'économie, le Conseil fédéral "s'efforce de les amortir le plus possible". Il promet en outre une assistance rapide aux entreprises et aux employés. "Le régime d'indemnisation du chômage partiel a fait ses preuves dans le passé. Dans ce domaine, environ huit milliards de francs suisses sont dès à présent disponibles pour faire face à la situation actuelle. Les PME souffrant de goulets d'étranglement financiers ont de leur côté à leur disposition jusqu'à 580 millions de francs suisses de prêts bancaires avec effet immédiat". En outre, le Conseil fédéral veut mettre à disposition environ un milliard de francs suisses à titre d'aide immédiate pour les entreprises ou les indépendants qui font face à des problèmes urgents. Un soutien spécifique sera également dispensé aux personnes touchées dans le domaine de la culture et du sport, ajoute Guy Parmelin. Si ce premier fonds de dix milliards de francs suisses ne suffisait pas, le gouvernement augmentera son enveloppe d'aide. "Nous ferons ce qui est nécessaire. Nous n'en sommes qu'au début et nous ne savons pas combien de temps cette situation va durer. Nous devons voir à quel point la demande est élevée. Si elle est plus élevée que ce qui est actuellement estimé, il faudra plus d'argent".

SonntagsBlick: Le responsable de la division des maladies transmissibles de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) Daniel Koch contredit les accusations selon lesquelles le Conseil fédéral agirait de manière trop hésitante face à la pandémie. Le nombre de patients n'est pas le seul critère que la Confédération doit prendre en compte dans ses décisions. "Nous devons également réfléchir aux mesures que la population est prête à accepter. Si l'on réagit trop tôt, les gens n'appliquent pas les mesures parce qu'ils n'en voient pas l'utilité", explique M. Koch dans une interview accordée au SonntagsBlick. En outre, personne n'avait prévu la rapidité et l'ampleur de l'évolution de la situation en Italie : "La vitesse de propagation a été énorme." Désormais, cafés et restaurants ne peuvent plus accueillir plus de cinquante personnes simultanément entre leurs murs. Interrogé sur la raison pour laquelle le Conseil fédéral n'avait pas fixé cette limite plus basse - les réunions de plus de 25 personnes sont déjà interdites à l'université de Harvard - M. Koch répond : "il ne s'agit pas de compter combien de personnes se trouvent dans une pièce - il s'agit de s'assurer qu'elles ne se contaminent pas. Si 25 personnes sont assises trop près les unes des autres, la mesure n'a aucune utilité non plus". C'est pourquoi ce ne sont pas seulement les chiffres qui comptent, répète-t-il, mais il est important que la population sache comment se comporter. Et de conclure: "chacun doit garder ses distances et respecter les mesures d'hygiène".

NZZ am Sonntag : Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le Tessin réorganise ses soins médicaux : "Désormais, tous les patients atteints seront traités uniquement à l'hôpital de Locarno", annonce Mattia Lepori, le directeur médical adjoint des hôpitaux publics tessinois, dans les pages de la NZZ am Sonntag. L'armée serait déjà en train d'aider à transférer les patients et le matériel nécessaire à Locarno. Là, 800 collaborateurs, dont 200 médecins, prendront soin des patients. Dans un premier temps, 30 lits de soins intensifs seront disponibles. Les Tessinois mettent tout en œuvre pour éviter l'effondrement de leur système de santé. Pour gonfler les rangs de son personnel, le groupe hospitalier a fait appel à plus de cent personnes à la retraite ou à l'école d'infirmières. Les autres cantons font de même: les hôpitaux de tout le pays cherchent du personnel et augmentent le nombre de lits à disposition. L'hôpital universitaire de Zurich forme par ailleurs plus de 100 étudiants en médecine pour qu'ils puissent s'occuper de certains soins à prodiguer aux patients atteints du coronavirus.

NZZ am Sonntag: La fermeture des écoles en raison de la crise du coronavirus risque de durer bien plus de temps que ce qui a été annoncé officiellement. "La science prévoit qu'il faudra trois à quatre mois pour que l'épidémie se calme, nous devons donc également nous attendre à ce que les écoles restent fermées durant ce laps de temps", déclare à la NZZ am Sonntag Silvia Steiner, ministre zurichoise de l'éducation et présidente de la Conférence des directeurs cantonaux de l'éducation. Filippo Leutenegger, membre de l'exécutif de la ville de Zurich en charge des écoles, abonde: "Je me prépare au fait que nous devions poursuivre l'enseignement à distance au-delà des vacances de printemps". Ces hypothèses sont donc aussi la raison pour laquelle les écoles travaillent maintenant d'arrache-pied pour introduire des systèmes et des procédures afin que les élèves puissent poursuivre le cursus depuis chez eux. Silivia Steiner anticipe une "phase de chaos". Mais la vie scolaire se stabilisera à nouveau, prédit-elle. "Nous voulons à tout prix éviter que cette mesure extraordinaire ne provoque un dysfonctionnement dans la carrière éducative des enfants et des jeunes", assure-t-elle.

Le Matin Dimanche: "Il est urgent que les autorités formulent des plans de relance budgétaire, tant au niveau fédéral que cantonal", estime Burkhard Varnholt, responsable de l'investissement de Credit Suisse dans les pages du Matin Dimanche. Et d'analyser positivement la décision de faciliter le chômage partiel. "C'est essentiel pour éviter les faillites de PME à court terme". Selon lui, le gouvernement devra ensuite imaginer une solution pour que les prêts aux entreprises puissent se faire plus facilement. "On peut penser à un système où l'État se porterait caution auprès des banques. En dernier recours, les autorités pourraient utiliser la stratégie de 'la monnaie hélicoptère', soit la distribution d'argent à tous les ménages pour doper la consommation". L'expert confirme également une possible déflation en Suisse au premier semestre. Mais il se veut optimiste: celle-ci sera temporaire et, sauf catastrophe, une prudente reprise devrait survenir dès l'été. Il pense également que la situation boursière a "deux tiers de chances" de se stabiliser rapidement, comme on l'observe actuellement en Asie. "Il n'y aura pas forcément de thérapies ou de vaccins dans l'immédiat, mais les gens vont apprendre à vivre avec le virus d'ici deux à trois mois", conclut M. Varnholt.

SonntagsBlick: Le patron de Swiss Thomas Klühr espère une aide gouvernementale en raison des effets dramatiques de la crise liée au coronavirus sur les compagnies aériennes. Pratiquement aucune compagnie aérienne n'y survivra sans aide étatique, plaide-t-il dans le SonntagsBlick. Thomas Klühr n'est toutefois pas en mesure de dire à l'heure actuelle quel serait le montant nécessaire pour soutenir la compagnie à croix blanche. Les entretiens avec le Conseil fédéral auront lieu la semaine prochaine. Le patron se dit néanmoins confiant dans la capacité de Swiss à résister à la pandémie. Il souligne également que pour l'instant, il n'y a pas de licenciements prévus. "Notre objectif premier est de garder tout le monde à bord". La filiale de Lufthansa a déposé une demande de chômage partiel pour le personnel navigant - personnel de cabine et pilotes. Une demande similaire est à l'étude pour le personnel au sol. Les détails de la mesure font actuellement l'objet d'une évaluation. La direction et les cadres supérieurs seront aussi mis à contribution.

"SonntagsZeitung": Certaines personnes veulent profiter de la crise liée au coronavirus pour bénéficier d'un certificat médical et s'inscrire ensuite en congé maladie. C'est ce que rapporte la SonntagsZeitung dans son édition du jour. La permanence médicale à la gare centrale de Zurich ainsi qu'au moins deux hôpitaux de la ville alémanique ont fait état de personnes leur demandant de produire un tel document alors qu'elles ne présentaient aucun symptôme. Pour Axel Rowedder, médecin-chef du cabinet Medix Toujours à Bâle, cette situation découle du fait que toutes les personnes présentant des symptômes de la grippe ne sont plus forcément dépistées. Dans le même ordre d'idée, il se dit "troublé par le fait que de plus en plus de personnes font des déclarations délibérément fausses sur leurs maladies antérieures ou leurs situations à risque afin de passer un test". Selon Axel Rowedder, il est également courant "que les patients donnent de fausses informations au téléphone pour pouvoir venir au cabinet, et ne pas recevoir uniquement - comme le recommande l'OFSP - des conseils par téléphone".

Et pour changer un peu de sujet:

SonntagsZeitung : Une fuite dans un bassin d'épuration de l'entreprise suisse de matières premières Glencore au Tchad a des conséquences dramatiques pour la population locale. C'est ce qu'écrit le SonntagsZeitung, sur la base d'un rapport de l'organisation non gouvernementale britannique Raid. Au moins cinquante résidents vivant à proximité des installations de production pétrolière, dont de nombreux enfants, ont fait état de brûlures et de blessures à la peau. "Glencore a fermé les yeux sur les rapports faisant état de dizaines de blessés parmi les résidents et a ignoré les plaintes comme si elles n'avaient pas d'importance", a déclaré la responsable de l'ONG, Anneke Van Woudenberg. Glencore affirme avoir immédiatement réagi lorsqu'elle s'est rendu compte de la fuite et cessé d'utiliser le réservoir. La société affirme par ailleurs avoir testé les environs et l'eau de la rivière. "Les résultats n'ont montré aucune indication de risque pour la santé ou la sécurité des communautés locales", a déclaré Glencore. La firme affirme aussi avoir cherché à communiquer avec les communautés la nuit de l'incident. Elle a reçu 121 plaintes. 89 d'entre elles étaient fondées, écrit encore Glencore.

Le Matin Dimanche: En Suisse, les ventes des vélos électriques ont augmenté de 19% en 2019, à 133'033 unités, souligne Le Matin Dimanche. Mais parallèlement, le vol de ces deux-roues de luxe (il faut compter entre 1280 et 3800 francs suisses) est lui aussi en hausse. Sur le plan national, selon les chiffres 2018 de l'Office fédéral de la statistique (OFS), près de 2000 vols de vélos électriques ont eu lieu sur le territoire. La hausse est de 49% par rapport à l'année précédente. Côté romand, le canton de Genève a enregistré 229 cas, soit une hausse de 45%, Vaud 207 en terres vaudoises. Fribourg enregistre cinq fois plus de vols d'e-bikes entre 2014 et 2018 (77 cas en 2018) et le Valais quatre fois plus (12 cas déclarés). Neuchâtel constate le triplement du nombre de vols de vélos électriques avec 72 cas. Dans le Jura, durant les mois de janvier et février 2020, une dizaine de larcins ont été annoncés.

ats/rp