Revue de presse du dimanche 15 septembre

Berne (awp/ats) - La difficulté d'interdire les pesticides, les conséquences du projet de la Société suisse des officiers de mettre à contribution les fabricants d'avions de combat, ou le litige des CFF avec Stadler Rail font les titres de la presse dominicale. Voici un aperçu de ces informations non confirmées à l'agence Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung/SonntagsBlick : Il faut parfois plusieurs années pour bannir des produits identifiés comme toxiques, relatent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Les journaux décrivent notamment le cas du chlorpyrifos, considéré comme dangereux dès 2016, mais qui n'a été interdit que cet été. La Confédération admet pour la première fois des problèmes dans son système d'autorisation des pesticides. Vincent Dudler, responsable de l'évaluation des risques à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire parle d'un "problème d'efficacité" dans les processus d'homologation en Suisse. Dans certains cas, les fabricants peuvent aussi faire appel auprès du Tribunal administratif fédéral ou prolonger le réexamen en promettant de nouvelles données sur la toxicité de leurs produits.

Berne veut toutefois accélérer la cadence et annonce un "renforcement de son processus d'homologation". D'ici à la fin de l'année, une quinzaine de substances devraient voir leur autorisation retirée. La Confédération doit en outre remettre un rapport sur la réforme du processus d'autorisation des pesticides d'ici à la fin de l'année.

Le SonntagsBlick, qui se réfère à un rapport des chimistes cantonaux sur la qualité de l'eau potable, écrit par ailleurs que la situation est la moins bonne dans la région de Bâle et en Valais. Les usines et les décharges y polluent les eaux souterraines, d'où provient l'eau potable.

Le Matin Dimanche: Un convoi de chlore sur quatre échappe aux normes sécuritaires les plus élevées, affirme Le Matin Dimanche. A la fin de l'année, seuls 75% des convois devraient être dotés des plus hautes normes sécuritaires, alors qu'un taux de 100% était promis dans la dernière déclaration de l'industrie chimique, des CFF, de l'association des chargeurs et des autorités suisses. "La proportion d'importations de chlore effectués avec les wagons les plus sûrs est inférieure aux attente. Un certain délai sera nécessaire", confirme au journal l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

"Le gain de sécurité résultant de l'utilisation des wagons-citernes actuellement les plus sûrs est relativement faible par rapport à d'autres mesures", rassure Daniel Bonomi, suppléant du chef de section "prévention des accidents majeurs" de l'OFEV, qui maintient toutefois son objectif d'équiper les wagons des derniers développements techniques. La situation provoque la colère des élus lémaniques. Le conseiller national Hugues Hiltpold (PLR/GE) va interpeller le Conseil fédéral lundi, tandis que Lisa Mazzone (Verts/GE) a déposé une interpellation.

SonntagsZeitung: Le projet de la Société suisse des officiers (SSO) de mettre à contribution les fabricants d'avions de combat a des conséquences, relate la SonntagsZeitung. La ministre de la défense Viola Amherd a convoqué la direction de la SSO à Berne. Celle-ci renonce désormais à son plan de demander un don aux fabricants - ayant répondu à l'appel d'offre de l'armée suisse - pour le financement de sa campagne référendaire sur l'acquisition des jets militaires. L'organisation a confirmé au journal qu'elle ne va plus s'occuper de la question du financement de la campagne. En outre, la SSO aurait enregistré des démissions au sein de son comité.

SonntagsZeitung: Les CFF n'ont pas eu gain de cause dans un litige les opposant à Stadler Rail, écrit la SonntagsZeitung. Les CFF demandaient plusieurs millions au constructeur de matériel roulant en raison de dommages causés par la corrosion dans les planchers de 148 trains régionaux de type Flirt. Les deux parties ont convenu que Stadler Rail ne débourse rien et que l'ex-régie fédérale assume elle-même les dommages. L'information a été confirmée au journal par l'Office fédéral des transports et les CFF. Ces derniers avaient entamé en 2017 déjà un assainissement des trains concernés. Ces mesures devraient durer jusqu'en 2033, pour un coût d'environ 32 millions de francs suisses, en partie assumé par les cantons.

NZZ am Sonntag: Un projet de recherche suisse au Groenland a été bloqué, selon la NZZ am Sonntag. Le Swiss Polar Institute n'a pour l'heure reçu aucune justification du gouvernement danois pour expliquer pourquoi ce projet de tour du Groenland à bord d'un navire de recherche n'a pas été approuvé, indique l'organisation au journal. Plusieurs éléments indiquent toutefois que le projet de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) se serait heurté à des impératifs militaires. Le brise-glace russe, qui devait accompagner la mission, pourrait être à l'origine de ce refus, en raison de craintes d'espionnage. Les autorités du Groenland avaient toutefois approuvé l'expédition.

NZZ am Sonntag: L'importateur automobile Amag va transférer son siège fiscal de Zurich à Cham (ZG), affirme la NZZ am Sonntag. La ville de Zurich perdrait ainsi un contribuable important. Amag a indiqué au journal que la fiscalité n'a pas été décisive dans le choix de l'emplacement. L'objectif est plutôt de regrouper quatre bureaux et d'offrir aux quelque 1000 employés des postes de travail attrayants.

NZZ am Sonntag: La Suisse va fournir une entraide judiciaire à la Turquie dans le cas d'une personne du canton de Bâle-Campagne qui avait appelé il y a plus de quatre ans au meurtre du président turc Recep Tayyip Erdogan sur les réseaux sociaux, rapporte la NZZ am Sonntag. Les autorités fédérales et cantonales ont décidé d'accéder à cette demande car les faits sont soumis au principe de double incrimination. En raison du "contexte politique" de l'affaire, la Suisse a toutefois subordonné l'octroi de l'entraide à certaines garanties.

NZZ am Sonntag: Le nombre de réfugiés turcs a augmenté d'environ 130% depuis la tentative de coup d'Etat contre le président Recep Tayyip Erdogan il y a trois ans, relate la NZZ am Sonntag, qui se base sur des informations du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Quelque 2800 Turcs ont demandé l'asile au cours de la période sous revue, contre environ 1200 personnes durant les trois années précédentes. Selon le journal, de nombreux requérants turcs sont très bien documentés pour leurs procédures d'asile et présentent de nombreux documents, ce qui explique un taux d'acceptation supérieur à la moyenne.

SonntagsBlick: Un officier de la Swisscoy a attiré l'attention avec plusieurs saluts nazis et des cris "Sieg Heil", affirme le SonntagsBlick. Le journal s'appuie sur des informations provenant d'un tribunal militaire. L'homme de 26 ans a dû se présenter devant le tribunal militaire de St-Gall en juin. Il n'a cependant été condamné que pour ivresse. L'avocat du lieutenant explique dans le journal que l'accusé n'avait pas sciemment et délibérément diffusé des idées d'extrême-droite.

ats/al