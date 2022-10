Revue de presse du dimanche 16 octobre 2022

Berne (awp/ats) - La crise énergétique et ses conséquences continuent de faire la une des journaux dominicaux: l'avenir des stations de ski et la hausse des prix sur les bas à moyens revenus inquiètent la sphère politique. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: La hausse des prix est sous-estimée pour les revenus modestes et la classe moyenne, selon le socialiste Samuel Bendahan. "On nous dit que l'inflation n'est pas élevée en Suisse, mais la classe moyenne sent qu'elle a augmenté, et elle a raison", commente-t-il dans Le Matin Dimanche et le SonntagsZeitung. Cette sous-estimation tient à un mauvais calcul de l'indice des prix à la consommation (IPC), selon le conseiller national vaudois. Il reproche à cet indice unique de ne pas refléter la diversité de la population, ni ses dépenses réelles. Pour remédier au problème, Samuel Bahadan propose d'ajouter deux statistiques: l'indice des primes d'assurance maladie et l'enquête sur le budget des ménages. Sa conclusion: le coût de la vie a augmenté de presque 28% entre 2000 et 2022 pour les plus bas revenus, contre environ 7% pour ceux de 30'000 francs suisses par mois.

LE MATIN DIMANCHE: Alors que la pénurie d'énergie menace, le chef du département de l'économie et de la formation en Valais, Christophe Darbellay, craint une fermeture des stations de ski. "En cas de crise, tout peut arriver. Mais on se battra jusqu'au bout", affirme-t-il. Le conseiller d'Etat estime que le Conseil fédéral ne donne pas d'informations claires sur ce qu'il "entend faire" en cas de pénurie. Une fermeture "serait une grave erreur, car les stations de ski constituent l'activité économique vitale pour toutes les régions de montagne", explique-t-il.

NZZ AM SONNTAG: Pas moins de 21 organisations spécialisées dans la santé s'élèvent contre les projets de réforme du conseiller fédéral Alain Berset. La révision de l'ordonnance sur l'assurance maladie place les personnes concernées dans une situation d'urgence, écrivent-elles dans une lettre adressée au ministre de la santé que le journal alémanique NZZ am Sonntag a pu consulter. "Les patients souffrant de maladies graves auraient de plus en plus difficilement accès aux thérapies innovantes dont ils ont un besoin urgent", peut-on lire dans la lettre d'Interpharma, de la Fédération des hôpitaux de la Fédération des médecins FMH ainsi que de 18 autres organisations. Bien qu'il rejette ces accusations, Alain Berset a laissé entendre qu'il pourrait faire des ajustements.

SONNTAGSBLICK: Les Verts doivent-ils s'attaquer au siège laissé vacant par Ueli Maurer? La majorité des électeurs du parti sont pour, selon un sondage Sotomo réalisé pour le compte du SonntagsBlick. Ils sont 70% à valider cette stratégie. Ce résultat ne reflète toutefois pas la volonté générale: sur l'ensemble des personnes interrogées, seuls 32% veulent voir les Verts présenter une candidature pour ce poste.

SONNTAGSBLICK: Le sondage montre aussi que le Bernois Albert Rösti fait l'unanimité au sein des électeurs de tous bords. Sur un panel de neuf candidats, le conseiller national arrive en tête pour succéder au Zurichois Ueli Maurer. Près de la moitié des électeurs UDC veulent voir Albert Rösti conseiller fédéral. Il est aussi bien accueilli chez les sympathisants du PLR du centre et des Verts et est plébiscité par un tiers de ceux qui votent PS. Ce résultat est remarquable, selon le directeur de l'institut de recherche Michael Hermann: "normalement plus un candidat de l'UDC est populaire auprès des autres parti, moins il l'est au sein de sa propre base".

SONNTAGSZEITUNG: L'hôtellerie subit de plein fouet la hausse du prix du pétrole et de l'électricité. La moitié des établissements disent rencontrer des difficultés financières, selon un sondage réalisé par la faîtière Hotelleriesuisse. Les entreprises qui ont dû renouveler leurs contrats de fourniture d'électricité cette année sont les plus touchées. Ces difficultés surviennent alors que le secteur est déjà affaibli après deux ans de pandémie, écrit la SonntagsZeitung. Les politiques doivent désormais agir, selon le président d'Hotelleriesuisse Andreas Züllig. Des crédits transitoires ou un chômage partiel facilité seraient utiles, commente-t-il.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: La famille la plus riche de Suisse est genevoise: avec une flotte estimée à 42,6 milliards, les Aponte possèdent la plus grande flotte de cargos au monde. La pandémie a été particulièrement fructueuse pour la famille, qui a vu les prix des cargaisons maritimes être en partie multipliés par six, indique le SonntagsZeitung. MSC, l'entreprise familiale, "a gagné plus d'argent pendant le Covid que lors de toute la décennie précédente", affirment des proches du groupe.

NZZ AM SONNTAG: Les moins de 50 ans sont de plus en plus touchés par le cancer, montre une étude internationale menée par l'université d'Harvard. Cette tendance se confirme en Suisse: de plus en plus de personnes entre 20 et 49 ans sont diagnostiquées avec un cancer de l'intestin, du pancréas ou encore du sein, indique la NZZ am Sonntag. L'alimentation et le mode de vie expliquent en partie ce phénomène, selon les spécialistes. Dans le cas du cancer du sein, la maturité sexuelle plus précoce et le nombre d'enfants moins élevé pourraient également jouer un rôle.

SONNTAGSBLICK: Avec 2653 térawattheures d'électricité produits dans le monde, les centrales nucléaires ont augmenté leur production électrique l'année dernière. Leur part dans la production totale a en revanche diminué, passant à 9,8% entre mi-2021 et mi-2022, selon le World Nuclear Industry Report 2022. Il s'agit du niveau le plus bas depuis quatre décennies, écrit le SonntagsBlick. Les énergies éoliennes et solaires représentent elles pour la première fois plus de 10% de la production totale. La fin de l'ère nucléaire n'est toutefois pas encore arrivée. En Chine, 50 nouvelles usines ont été mises en service au cours des 20 dernières années. Aucune n'a fermé.

SONNTAGSBLICK: Les vignettes Panini ne séduisent plus en Suisse. "Cette année, nous n'atteindrons pas les chiffres de vente de la dernière Coupe du monde", commente Ezio Bassi, directeur général de Panini Suisse, dans les pages du SonntagsBlick. Ces chiffres sont inférieurs de quelques pourcents par rapport à la dernière édition. Les boycotts annoncés de la compétition, qui se tiendra au Quatar le mois prochain, expliquent en partie ce recul, selon M. Bassi. La hausse du coût de la vie joue aussi un rôle.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.