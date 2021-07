Revue de presse du dimanche 18 juillet 2021

Berne (awp/ats) - Les intempéries de ces derniers jours en Suisse font les titres de la presse dominicale. Le coronavirus est aussi un des thèmes abordés. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche/NZZ am Sonntag: La facture des dommages causés par les intempéries des dernières semaines en Suisse promet d'être hors normes, affirment Le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag. Les évaluations sont toujours en cours, mais 450 millions de francs suisses de dommages sur les bâtiments ont déjà été comptabilisés pour 2021, selon l'Association des établissements cantonaux d'assurance (AECA). Le montant risque de dépasser celui de 2007, qui constitue la deuxième année la plus dévastatrice du millénaire après la tempête du siècle de 2005. L'AECA regroupe les 18 établissements cantonaux d'assurance. Elle assure environ 1,9 million de bâtiments en Suisse, soit 70% des constructions.

Le Matin Dimanche: Les intempéries frappant la Suisse et l'Europe actuellement sont, certes, "effrayantes", mais elles n'étonnent pas la climatologue vaudoise Sonia Seneviratne, professeure à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), interrogée par Le Matin Dimanche. "Ce que nous traversons n'est malheureusement qu'un aperçu de ce qui nous attend" avec le réchauffement climatique, explique-t-elle, soulignant que les événements intenses sont désormais plus probables. La scientifique relève que le réchauffement climatique moyen global est déjà actuellement de 1,2 degré Celsius, proche de la limite fixée par l'accord de Paris sur le climat entre 1,5 et 2 degrés. Même en arrêtant d'émettre du CO2 aujourd'hui, les conditions climatiques actuelles se poursuivraient, car le gaz "reste dans l'atmosphère pendant des centaines à des milliers d'années", ajoute-t-elle. "Pour nous et les générations qui nous suivent, la situation est irréversible".

SonntagsZeitung: Les centrales nucléaires de Beznau (AG) et de Gösgen (SO) sont menacées par l'érosion en cas d'inondations extrêmes, affirme la SonntagsZeitung, citant un rapport récent de près de 2000 pages sur les inondations extrêmes de l'Aar. Selon le document, les deux centrales situées au bord de l'Aar seraient inondées jusqu'à un mètre de profondeur en cas de crue extrême, qui se produit statistiquement tous les 100'000 ans. Le sous-sol meuble pourrait notamment être affouillé. Suite à la publication du rapport, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a exigé que les exploitants procèdent à des examens plus approfondis, notamment sur l'érosion des berges, indique dans le journal un porte-parole de l'IFSN.

NZZ am Sonntag: La directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) Anne Lévy s'inquiète dans la NZZ am Sonntag de la recrudescence des cas de Covid-19 en Suisse. "Nous savions qu'ils monteraient après les réouvertures. Mais nous ne nous attendions pas à ce qu'ils augmentent autant et aussi vite". La pandémie n'est pas encore terminée et la situation est difficile à évaluer, déclare Mme Lévy. Elle impute le rebond des contaminations au fait que les Suisses se montrent moins prudents après avoir été vaccinés et depuis qu'il n'y a pratiquement plus de mesures de restrictions. Vendredi, l'OFSP a enregistré 619 nouvelles infections au coronavirus en Suisse et au Liechtenstein en 24 heures. Une semaine plus tôt, il y en avait 323.

SonntagsBlick: Les grandes entreprises suisses envisagent de moins recourir aux voyages d'affaires après la pandémie de Covid-19, écrit le SonntagsBlick, qui a interrogé UBS, ABB, Autoneum, Crédit Suisse, Lonza, Nestlé, Novartis, Roche, Schindler, Swiss Life et Zurich Insurance. "Notre nouvelle politique de voyage prévoit une réduction significative des vols d'affaires par rapport aux niveaux pré-pandémiques", a déclaré une porte-parole de la société pharmaceutique Roche. "Notre expérience en 2020 a montré que nos employés peuvent répondre avec succès aux demandes de nos clients sans déplacement professionnel et grâce à des services entièrement numérisés", a pour sa part répondu l'assureur Zurich. Les grandes entreprises ont économisé des millions de francs suisses en frais de voyage pendant la pandémie. Chez UBS, par exemple, les frais de voyage et de représentation ont été réduits de près de 200 millions de francs suisses.

NZZ am Sonntag: La Société Suisse des Officiers (SSO) réclame l'extension de la conscription militaire obligatoire aux femmes. "Il est temps que les deux sexes aient les mêmes droits et devoirs dans l'armée", déclare dans la NZZ am Sonntag le président de la SSO, Stefan Holenstein. "Nous sommes convaincus que l'armée ne peut plus se passer de plus de 50% du potentiel de la société". La proportion de femmes dans l'armée est de 0,9% actuellement. Pour la SSO, cette mesure doit permettre de renflouer les rangs de l'armée. Le Département fédéral de la défense examine actuellement quatre variantes du service militaire obligatoire. Trois d'entre elles prévoient l'obligation de servir pour les femmes. Selon le journal, l'association genevoise "Service Citoyen" prévoit de lancer le 1er août une initiative qui vise à obliger tous les Suisses, hommes et femmes, à servir dans l'armée ou dans une organisation de milice pendant plusieurs semaines.

NZZ am Sonntag: La pénurie de conducteurs de train s'atténue chez les Chemins de fer fédéraux (CFF), assure la NZZ am Sonntag. "Nous n'avons pas un effectif complet pour le moment, mais de nouveaux diplômés sortent de formation en permanence", déclare dans le journal un porte-parole de l'entreprise ferroviaire. 12'800 candidats se sont inscrits auprès des CFF pour suivre la formation de conducteur de locomotive depuis le début 2020. Sur ce total, 300 ont été retenus. Toutes les places étant actuellement occupées, aucune nouvelle candidature ne sera prise en compte avant 2022. Il manquait plus de 200 conducteurs de locomotive il y a un an. Les CFF comptent 2500 conducteurs pour les trains de voyageurs et 1000 pour le trafic de marchandises.

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Les membres de la coopérative Migros pourraient être appelés à se prononcer prochainement sur la vente d'alcool dans les magasins du géant suisse de l'alimentation, affirment Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung, citant des sources concordantes. Plusieurs délégués ont fait inscrire une motion à l'ordre du jour de leur prochaine assemblée, prévue le 6 novembre. Selon leurs statuts, les dix coopératives régionales Migros sont tenues "de s'abstenir de vendre des boissons alcoolisées et du tabac dans les magasins à l'enseigne Migros". L'interdiction de vente ne s'applique pas aux filiales Globus, Denner ou au service en ligne. Les délégués décideront lors de leur assemblée en novembre, si un scrutin doit être organisé. "La motion [...] passera certainement la rampe", affirme un connaisseur dans les journaux.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.