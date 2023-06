Berne (awp/ats) - Les attaques informatiques visant la Suisse ces derniers temps, mais aussi les nombreuses hausses de loyers injustifiées et les coûts du système de santé suisse font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche: Outre des données opérationnelles de la Confédération, l'attaque informatique par rançongiciel contre l'entreprise bernoise Xplain a permis de mettre la main sur des informations concernant des particuliers, affirme Le Matin Dimanche. Il s'agit de formulaires administratifs remplis, de passeports, de cartes d'identité ou encore de cartes d'assurance. Au moins 20 des 26 polices du pays sont aussi concernées par le piratage, ainsi que des ministères publics cantonaux, l'entreprise d'armement aux mains de la Confédération RUAG ou encore le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Au total, 907 Go de données réparties en 646 fichiers ont été publiés sur le DarkNet. "J'ai travaillé sur de nombreuses fuites de données en Europe et aux Etats-Unis, mais je n'avais jamais vu cela. Ce doit être une première pour un pays", constate un expert dans le journal.

NZZ am Sonntag/SonntagsZeitung: 100'000 serveurs informatiques en Suisse ont récemment montré des failles de sécurité, dont la moitié était grave, s'alarme la NZZ am Sonntag, en se basant sur une évaluation de la société de cybersécurité Dreamlab Technologies. Il s'agit en majorité de serveurs d'administrations et d'organismes publics, ainsi que d'institutions de formation et de santé. Les failles sont connues depuis plus d'un an. "Je suis franchement étonné que la Confédération et d'autres institutions soient maintenant à ce point prises au dépourvu", déclare le chef de Dreamlab Nicolas Mayencourt dans la SonntagsZeitung. Il estime que d'autres pays, dans lesquels le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenu un discours, disposaient d'un dispositif de défense qui fonctionnait. Les attaques informatiques se sont multipliées cette semaine en Suisse contre des sites de la Confédération, des villes et des CFF notamment, avant le discours de M. Zelensky devant le Parlement suisse.

NZZ am Sonntag: L'Ecole polytechnique fédérale (EPFZ) a commandé un avis de droit concernant les étudiants russes, fait-elle savoir dans la NZZ am Sonntag. L'école veut clarifier la manière dont elle doit traiter les candidatures d'institutions russes sanctionnées après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Plus d'un millier de Russes étudient actuellement dans les treize plus grandes hautes écoles suisses, selon le journal. Leur candidature est examinée avec attention par les universités. Certains projets de recherche sont interdits aux étudiants russes.

SonntagsZeitung: Près de la moitié des hausses de loyer vérifiées jusqu'à présent par un calculateur sont trop élevées, rapporte la SonntagsZeitung. Dans le canton de Zurich, par exemple, plus de 5000 locataires ont analysé leur augmentation depuis le début du mois de juin. Quarante-huit pour cent d'entre eux ont reçu la recommandation de la contester, indique un porte-parole de l'association zurichoise des locataires. Les locataires ont 30 jours pour le faire.

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Malgré des coûts parmi les plus élevés au monde, le système de santé suisse a les faveurs de la population, selon une enquête d'Interpharma, relayée par Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Un pour cent seulement des Suisses le juge de façon négative. Si le soutien au système est massif, les sondés n'en émettent pas moins des critiques. Ils sont ainsi 75% à estimer que le prix des médicaments est trop élevé et 67% que le processus d'autorisation d'un nouveau médicament prend trop de temps. Quatre-vingt-cinq pour cent d'entre eux pensent que les coûts de la santé et les primes vont continuer d'augmenter. Pas question cependant de réduire le catalogue de prestations: 57% des personnes interrogées souhaitent le conserver en l'état actuel et 37% exigent même son extension. Pour trouver des économies, les sondés ciblent en premier lieu les hôpitaux privés, l'administration des caisses maladie et les médecins spécialistes.

NZZ am Sonntag: Le nouveau secrétariat d'Etat placé sous la responsabilité de la ministre de la défense Viola Amherd s'appellera Secrétariat d'Etat à la politique de sécurité, rapporte la NZZ am Sonntag, qui se réfère à une communication interne adressée aux collaborateurs du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Quatre services sont prévus: fondements et anticipation de la politique de sécurité, coopération en matière de politique de sécurité dans le pays, coopération internationale en matière de sécurité et, enfin, services de sécurité de l'information. Un quart du personnel du secrétariat général du DDPS devrait être transféré au nouveau Secrétariat d'Etat à la politique de sécurité.

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Le parti socialiste propose 20 mesures pour réglementer l'intelligence artificielle (IA) en Suisse, rapportent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Parmi elles figurent une loi-cadre ainsi que des règles de protection des personnes contre la discrimination ou des autorités de surveillance et de contrôle. Dans cette optique, le PS va déposer cinq textes au Parlement fédéral. L'un d'eux demande la création d'un centre de compétences pionnier. "En créant un réseau pour lier ces compétences, nous aurions la capacité d'étudier, de développer et tester les IA pour acquérir des outils qui seraient utiles pour la population", explique dans Le Matin Dimanche le conseiller national Samuel Bendahan (PS/VD).

SonntasBlick: Des problèmes informatiques ont perturbé le système de rappel automatique des factures de l'administration bernoise des finances, selon le SonntagsBlick. Des mauvais payeurs n'ont ainsi pas reçu de rappel. Le nombre d'impayés n'est pas connu. Le procédé automatisé a été arrêté, indique le département des finances. Des experts planchent sur une amélioration du système. L'administration bernoise des finances est passée au logiciel SAP. Un budget de 90 millions de francs suisses avait été prévu pour ce changement.

SonntagsBlick: Outre les montagnes des Pyrénées et les bergers des Abruzzes, d'autres races de chiens pourraient prochainement servir à la protection des troupeaux en Suisse, indique le SonntagsBlick. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a reçu des demandes allant en ce sens de cantons. Elles pourraient être examinées dans le cadre de l'adaptation de l'ordonnance sur la chasse. Des bergers anatoliens sont déjà utilisés dans les Grisons.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.