Revue de presse du dimanche 19 juin 2022

Le Matin Dimanche: Les socialistes veulent faire passer le nombre de semaines de vacances en Suisse de quatre à cinq, relate Le Matin Dimanche. Les travailleurs de moins de 20 ans, qui bénéficient déjà d'un régime de cinq semaines, en obtiendraient six. Le conseiller national Baptiste Hurni (PS/NE) a déposé une initiative parlementaire. En 2012, les Suisses avaient enterré par deux tiers des voix une initiative des syndicats voulant octroyer six semaines de vacances par année. "Nous avons bien compris que le peuple ne voulait pas six semaines de vacances et c'est pour cela que je propose ce compromis", explique M. Hurni dans le journal. Il ajoute que les mentalités ont changé en dix ans. "Les nouvelles générations préfèrent souvent avoir plus de temps libre" qu'un meilleur salaire.

SonntagsBlick: Malgré des craintes de récession économique et des discours dramatisant la situation aux chambres fédérales, il n'y a pas de crise en Suisse, remarque dans le SonntagsBlick Jan-Egbert Sturm, directeur du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique de Zurich (EPFZ). Au contraire, "c'est un boom étrange, mais c'est un boom", constate-t-il. La demande a augmenté massivement, le taux de chômage se situe à un niveau extrêmement bas, à 2,1%, et le marché du travail est asséché, énumère le spécialiste. "La sécurité de l'emploi ne pourrait pas être plus grande", poursuit-il, précisant que cela va se répercuter sur les salaires. Martin Neff, porte-parole des banques Raiffeisen, s'attend à des hausses de salaires de 3% en moyenne, ce qui devrait compenser l'inflation.

Le Matin Dimanche: Les retraités risquent de perdre 1000 francs suisses par an à cause de la forte hausse des prix en Suisse, alerte Le Matin Dimanche, relayant une lettre de l'Union syndicale suisse (USS) envoyée au Conseil fédéral. Ce dernier doit indexer les rentes AVS pour le 1er janvier prochain. Pour cela, il se fonde sur un indice mixte, tenant compte pour moitié de l'évolution des prix et pour moitié de l'évolution des salaires durant les deux années écoulées. Si l'inflation est nettement à la hausse, avec une estimation de 3% pour 2021 et 2022, celle des salaires n'est que de 0,6% sur la même période. "Sur la base de l'indice mixte, l'augmentation des rentes devrait atteindre entre 1,5% et 2%. Cela ne correspond qu'à la moitié du renchérissement", déplore dans le journal Daniel Lampart, économiste en chef de l'USS.

SonntagsZeitung/SonntagsBlick: La ministre des transports, Simonetta Sommaruga, va participer à la conférence de Lugano sur la reconstruction de l'Ukraine, prévue les 4 et 5 juillet, a confirmé son département à la SonntagsZeitung. La socialiste bernoise prendra part à des réunions sur les infrastructures, avec notamment le ministre ukrainien des transports Oleksandr Koubrakov. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne devrait être, quant à lui, présent que par vidéoconférence. La probabilité qu'il vienne en personne à Lugano est plutôt faible, a déclaré un porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) au journal. La conférence reste toutefois de haut niveau, avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le premier ministre ukrainien Denys Chmygal et le ministre ukrainien des affaires étrangères Dmytro Kouleba.

SonntagsBlick: Le Département fédéral de l'économie du conseiller fédéral Guy Parmelin a freiné des quatre fers dans les discussions sur l'embargo du pétrole russe, affirme le SonntagsBlick. Il y a une semaine, le Conseil fédéral a décidé de reprendre les sanctions de l'Union européenne (UE). Insistant pour que les conséquences soient étudiées en profondeur, M. Parmelin s'est opposé à leur reprise immédiate et complète, ajoute le journal, qui se réfère à un projet d'arrêté du Conseil fédéral. Le ministre de l'économie voulait d'abord lancer une analyse approfondie en collaboration avec le Département fédéral des finances (DFF) et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Mais sa proposition a été laminée lors de la consultation menée dans les offices. L'UDC vaudois a alors recommandé au Conseil fédéral de reprendre l'embargo sur le pétrole.

SonntagsZeitung: La vague de réfugiés ukrainiens va aggraver la pénurie de logements en Suisse, affirme la SonntagsZeitung. Les cantons souhaitent que de nombreuses personnes ayant fui l'Ukraine aient bientôt leur propre logement, selon le journal. La demande accrue va faire augmenter les prix des loyers, avertit le conseiller d'Etat bernois Pierre Alain Schnegg. Ses craintes sont partagées par le professeur d'immobilier à l'université de Berne Donato Sconamiglio. "La situation sur le marché du logement s'aggravera sensiblement si une partie des réfugiés loue son propre appartement", avertit-il. "Le problème se posera surtout dans les villes, où règne déjà une pénurie de logements". Outre la vague de réfugiés, la hausse des taux d'intérêt devrait également entraîner une augmentation des loyers dans les années à venir, ajoute le professeur.

NZZ am Sonntag: Afin que l'élan de solidarité des Suisses envers les réfugiés ukrainiens se poursuive, le PLR préconise une action plus dure contre les migrants économiques. "Si nous ne voulons pas abuser de la solidarité de la population, il faut serrer la vis dans le reste du secteur de la migration", déclare dans la NZZ am Sonntag le conseiller national Andri Silberschmidt (PLR/ZH). Le PLR prévoit d'adopter un nouveau document sur la migration lors de son assemblée des délégués la semaine prochaine et se positionnera ainsi comme un parti dur en matière d'asile, précise l'élu zurichois. Selon lui, le parti doit dire "oui" à une main-d'œuvre bien formée, mais "non" aux réfugiés économiques et de la pauvreté.

SonntagsZeitung: La hausse des taux d'intérêt en Suisse annoncée il y a quelques jours par la Banque nationale suisse (BNS) va faire mal aux propriétaires de biens immobiliers, met en garde dans la SonntagsZeitung le professeur d'immobilier à l'université de Berne Donato Sconamiglio. Les taux d'intérêt pour les hypothèques fixes à long terme sont passés à plus de 3% et ceux pour les hypothèques à court terme à 1,8%. "Ce n'est que le début", ajoute M. Sconamiglio. Selon lui, le président de la BNS, Thomas Jordan, a laissé entrevoir de nouvelles hausses de taux pour septembre. Les taux d'intérêt à court terme devraient ainsi atteindre 3%. Un cinquième des propriétaires de biens immobiliers résidentiels risque de ne plus être en conformité avec les règles de capacité financière des banques, précise le professeur.

NZZ am Sonntag: Migros a enregistré entre le début de l'année et le mois de mai une forte baisse de son chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année précédente, de 6,6%, écrit la NZZ am Sonntag. Le recul a été particulièrement marqué pour la viande, en chute de 16,6%. Toutes les coopératives régionales ont vu leur chiffre d'affaires baisser, mais le recul a été particulièrement fort au Tessin, où Migros Tessin a perdu presque 20% de son chiffre d'affaires. Le géant orange explique le recul par la forte demande de 2021, qui a été une année record en raison de la pandémie de Covid-19.

