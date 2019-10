Revue de presse du dimanche 20 octobre 2019

Sydney (awp/ats) - La vague verte prévue aux élections fédérales de dimanche, l'influence des conseillers fédéraux et l'accueil de réfugiés par la Suisse font les titres de la presse dominicale. Voici un aperçu de ces informations non confirmées à l'agence de presse Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung/SonntagsBlick/NZZ am Sonntag: La presse dominicale juge peu probable que les écologistes obtiennent un siège au Conseil fédéral, malgré la vague verte attendue dimanche au Parlement fédéral au terme des élections législatives. Selon des sondages, les Verts pourraient passer devant le PDC. En additionnant leur résultat à celui des Vert'libéraux, ils pourraient obtenir plus de suffrages que le PLR. Le Matin Dimanche estime toutefois que l'arrivée d'un écologiste au gouvernement est prématurée pour les cinq raisons suivantes: la formule magique, le risque de sacrifier le seul italophone du gouvernement, Ignazio Cassis (PLR), le fait qu'il n'y a pas d'alliance programmatique possible entre les Verts et les Vert'libéraux, l'opposition à ce scénario des présidents des quatre partis gouvernementaux et, enfin, le mauvais tempo, car aucun siège n'est libre.

Des représentants des Verts et des Vert'libéraux se montrent prudents dans le SonntagsBlick. Corroborant les arguments du Matin Dimanche, ils ne s'attendent pas à décrocher un siège au gouvernement. Mais, dans la SonntagsZeitung, le vice-président du PS, Beat Jans, prend clairement position pour un siège écologiste au Conseil fédéral. "Nous sommes intéressés à un renforcement des forces vertes et nous soutiendrons une candidature verte ou vert'libérale", déclare le Bâlois. Le siège du ministre des affaires étrangères, Ignazio Cassis, est visé, selon le journal. Dans la NZZ am Sonntag, le président du PS Christian Levrat voit sa formation prendre la tête d'une coalition gouvernementale de centre-gauche.

Le Matin Dimanche: La libérale-radicale Karin Keller-Sutter est le membre du Conseil fédéral qui a le plus d'influence sur les autres ministres, affirme Le Matin Dimanche, qui a utilisé un logiciel de la société de conseil en entreprise Powermatrix. Le programme informatique, qui analyse la crédibilité, le management et le réseautage d'une personne, permet aux entreprises de disséquer le fonctionnement d'une équipe dirigeante et d'en tirer les conclusions pour aider à la décision. Le socialiste Alain Berset arrive en deuxième position, devant sa collègue de parti Simonetta Sommaruga. Suivent Viola Amherd (PDC), 4e, et Ueli Maurer (UDC), 5e. Au fond du classement, on retrouve Ignazio Cassis (PRL), 6e, et Guy Parmelin (UDC), le moins influent. Mme Amherd apparaît comme le pivot central du gouvernement, susceptible de faire basculer une décision. Les deux autres pivots sont Karin Keller-Sutter et Alain Berset. Cette analyse recoupe en grande partie un sondage Sotomo paru dans le Blick.

NZZ am Sonntag: La Suisse entend accueillir des réfugiés provenant de Turquie, malgré l'assaut controversé que les forces d'Ankara mènent actuellement dans le Nord syrien, selon la NZZ am Sonntag. "Nous prévoyons d'accepter pour la première fois dans les deux prochaines années un petit contingent de réfugiés de Turquie dans le cadre du programme de réinstallation de l'ONU", déclare dans le journal Mario Gattiker, le chef du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Des signes d'une nouvelle hausse de réfugiés sont observés sur la route des Balkans, explique-t-il. Le fardeau de l'accueil de 3,6 millions de personnes est énorme pour la Turquie, remarque le responsable. Les premiers réfugiés issus de ce programme arriveront au plus tôt l'année prochaine. La Suisse va en outre continuer d'aider la Grèce. La ministre suisse de la justice Karin Keller-Sutter a plaidé pour un plan d'action pour ce pays lors d'une récente rencontre des ministres de l'intérieur et de justice de l'espace Schengen. Une réunion de travail est programmée dans les prochaines semaines. "Nous devons prendre des mesures pour garder la situation sous contrôle" dans les îles grecques, indique M. Gattiker.

SonntagsZeitung: Un produit de pulvérisation de Landi contaminé par une substance interdite a provoqué la mort de centaines de milliers d'abeilles en Suisse, indique la SonntagsZeitung. L'enquête des autorités fédérales, déclenchée après la plainte d'un apiculteur argovien, a révélé que ses abeilles mortes en quelques jours avaient été empoisonnées par du Fipronil, un insecticide interdit en Suisse et dans l'Union européenne. La substance prohibée était présente sous forme d'un mélange dans l'insecticide légalement vendu par la coopérative agricole bernoise Fenaco. La quantité d'agent interdit dispersée dans la nature n'est pas encore connue. Le produit a été mis au point par une entreprise indienne peu connue. Le détenteur de la licence pour la vente en Suisse est une société boîte aux lettres sans employé, selon le journal.

NZZ am Sonntag: Le départ d'Iqbal Khan, ancien cadre supérieur de Credit Suisse, pour la rivale UBS continue de créer des tensions chez le numéro deux bancaire suisse, affirme la NZZ am Sonntag. Il y a deux semaines, le chef du Credit Suisse pour la Suisse, Thomas Gottstein, aurait menacé un homme de confiance de M. Khan de les tuer tous les deux. L'incident se serait passé dans un restaurant de Zurich, alors que les deux hommes mangeaient à des tables séparées. Un porte-parole du Credit Suisse a confirmé la rencontre au journal, soulignant toutefois qu'aucune menace n'a été proférée. M. Gottstein s'est excusé pour son "émotivité", excuses qui ont été acceptées par l'homme de confiance de M. Khan, a ajouté le porte-parole. Le nom de Thomas Gottstein avait été avancé par les médias comme successeur possible du patron du Credit Suisse Tidjane Thiam, si ce dernier avait dû quitter son poste suite à l'affaire de surveillance de M. Khan.

SonntagsBlick: La Confédération helvétique a engrangé 388 millions de francs suisses grâce aux taux d'intérêt négatifs instaurés par la Banque nationale suisse (BNS), rapporte le SonntagsBlick, qui a compilé des chiffres de l'administration fédérale des finances. Déjà en 2011, avant que la banque centrale n'introduise des taux en dessous de zéro, l'Etat avait récupéré onze millions de francs suisses. Mais depuis lors, le nombre d'investisseurs prêts à payer pour placer leur argent a fortement augmenté. 2017 a été la meilleure année pour la Suisse avec 79 millions de francs suisses d'intérêts issus des taux négatifs. En 2018, cette somme s'est montée à 64 millions et, en 2019, à environ 30 millions.

NZZ am Sonntag: Les Chemins de fer fédéraux (CFF) ont connu au premier semestre une forte croissance de leur segment voyages à l'étranger, rapporte la NZZ am Sonntag. Le volume du trafic sur les lignes internationales a augmenté de 10% et les trains de nuit ont enregistré 25% de passagers en plus. La hausse a été particulièrement forte pour les liaisons de nuit en direction de Berlin et Hambourg, a précisé une porte-parole des CFF dans le journal. Elle n'a pas pu clairement expliquer la raison de ce changement. "Mais nous savons d'après les sondages menés auprès de la clientèle que les questions de durabilité ont pris de l'importance", ajoute-t-elle. La demande de voyages vers la France a aussi fortement augmenté, selon le journal. Les CFF envisagent d'introduire de nouveaux trains de nuit à destination d'autres villes européennes. Une décision doit être prise en 2020.

SonntagsBlick: Les quelque 10'000 passagers touchés cette semaine par l'immobilisation temporaire de la flotte de Boeing A220 de Swiss ont peu de chance d'être indemnisés, relate le SonntagsBlick. L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) qualifie en effet le contrôle des moteurs des avions comme des circonstances exceptionnelles. Or, selon le règlement 261/2004 de l'Union européenne (UE), aucun paiement compensatoire n'est envisagé pour ce type de problème, précise dans le journal l'OFAC. Les problèmes techniques tombent généralement dans la sphère des risques de la compagnie aérienne, tandis que les dommages causés par le constructeur sont considérés comme des circonstances exceptionnelles. Des compensations forfaitaires allant de 250 à 600 euros sont prévues dans les autres cas.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.