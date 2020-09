Revue de presse du dimanche 20 septembre 2020

Berne (awp/ats) - Le coronavirus fait encore les gros titres de la presse dominicale. Les constructions illégales à Verbier et des répercussions de l'affaire Crypto ont également droit aux bonnes pages. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche: Vacciner les enfants contre la grippe saisonnière pourrait freiner la propagation du Covid-19 en Suisse, écrit Le Matin Dimanche, qui a interrogé des spécialistes. La cheffe de la section contrôle de l'infection et programme de vaccination de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), Virginie Masserey, estime que, "sur le plan de la santé publique et de l'épidémiologie, il serait effectivement intéressant de vacciner tous les enfants pour protéger les personnes à risque de complications en cas de grippe". L'infectiologue rappelle "une expérience historique au Japon, où, pendant des années, on a vacciné les enfants. Quand les autorités ont renoncé, parce que cela coûtait cher et qu'elles n'étaient pas sûres de l'efficacité de cette politique, elles ont découvert que le nombre de complications augmentait chez les personnes âgées". Le journal note que la vaccination des enfants contre la grippe saisonnière se fait chaque année aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

NZZ am Sonntag: Le chef de la task force Covid-19 du Conseil fédéral, Martin Ackermann, estime dans la NZZ am Sonntag qu'il n'y a actuellement "aucune alternative" à la stratégie adoptée par les autorités suisses pour lutter contre le coronavirus. Les restrictions ne touchent que de manière sélective la population et l'économie, précise le professeur de microbiologie de l'EPFZ. Cette stratégie "est plus simple, moins coûteuse et moins contraignante que des mesures prises au niveau fédéral, qui deviendraient nécessaires avec un nombre élevé de cas". Il rejette la stratégie visant à laisser circuler librement le virus. "Les coûts sociaux et économiques de l'immunité collective sont beaucoup trop élevés". Le respect des règles d'hygiène et de distance, les masques sanitaires, le dépistage, le traçage des contacts et les quarantaines devraient permettre d'éviter une deuxième vague de coronavirus dans le pays, selon lui.

SonntagsZeitung: Le Conseil fédéral veut utiliser des détectives privés pour traquer les abus dans le chômage partiel, mis en place pour faire face à la crise liée au nouveau coronavirus, indique la SonntagsZeitung. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) recherche des entreprises privées pour s'acquitter de la tâche. Il leur laisse de larges prérogatives, selon le journal. Les détectives privés sont ainsi autorisés à effectuer des "inspections sur place" dans les entreprises, est-il écrit dans les documents d'appel d'offres. Il est même prévu de leur laisser "l'élaboration de décisions à caractère juridique ainsi que la conduite des procédures judiciaires". Des experts et des politiciens s'insurgent dans le journal, dénonçant le fait que l'État délègue à des privés des tâches qui lui sont dévolues.

SonntagsZeitung: Afin de s'assurer que Swiss puisse rembourser le prêt accordé pour lui permettre de survivre à la crise liée au Covid-19, le Conseil fédéral oblige la compagnie aérienne à réaliser des bénéfices irréalistes, écrit la SonntagsZeitung. Citant plusieurs sources concordantes, le journal affirme que Swiss doit réaliser un demi-milliard de francs suisses de bénéfice en 2023 au niveau de l'EBITDA. L'objectif pour 2024 monte à plus de 600 millions de francs suisses de bénéfice d'exploitation. Si cette cible n'est pas atteinte, le gouvernement pourrait devenir propriétaire de la compagnie aérienne, dans le cas extrême.

Le Matin Dimanche: Le rapport encore confidentiel d'une commission du Grand Conseil valaisan sur les constructions illégales à Verbier (VS) accable le gouvernement valaisan, affirme Le Matin Dimanche, qui s'est procuré le document. Lanceurs d'alerte ignorés, passivité coupable face à une attitude manifestement illégale et contrôles sur place qui s'apparentent à "du bricolage": les critiques sont lourdes envers l'État du Valais. Si la commune a les plus grands torts, le canton ne peut se cacher derrière la qualité de ces expertises pour masquer une surveillance lacunaire, écrit la commission de gestion (COGEST) dans son rapport. Elle entend transmettre le document au ministère public. Le système mis en place à Verbier a permis à des promoteurs et architectes de bâtir pendant des années de gigantesques surfaces illicites au mépris de la loi. Des spas, fitness et autres piscines ont été déguisés en locaux à vélos ou autres surfaces prétendument inhabitables.

SonntagsBlick: La Suède a annulé un dîner officiel entre le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis et son homologue suédoise Ann Linde suite à des répercussions de l'affaire Crypto, relate le SonntagsBlick. La rencontre était prévue le 15 octobre à Stockholm pour célébrer le 100e anniversaire des relations diplomatiques entre la Confédération suisse et le royaume de Suède. Le refus en juin par le Conseil fédéral d'accorder une licence d'exportation à Crypto International serait en cause. La société, qui a succédé à Crypto AG, l'entreprise qui vendait des appareils de cryptage truqués, appartient à deux Suédois. Après la décision du gouvernement suisse, Crypto International avait annoncé son intention de supprimer 83 de ses 85 postes en Suisse. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé au journal qu'une réunion ministérielle était prévue pour marquer l'événement. "Selon les informations actuelles, cette rencontre n'aura pas lieu", a précisé un porte-parole du DFAE.

NZZ am Sonntag: Le conseiller national Eric Nussbaumer (PS/BL) devrait reprendre les rênes du Nouveau mouvement européen suisse (Nomes), affirme la NZZ am Sonntag. Le comité directeur du Nomes propose le socialiste bâlois pour succéder à François Cherix et au conseiller national Martin Naef (PS/ZH), les deux actuels coprésidents démissionnaires. M. Nussbaumer veut relancer la question européenne en Suisse, en gardant toutes les options ouvertes, notamment celle de l'adhésion à l'Union européenne (UE), précise le journal. Il sera épaulé par trois vice-présidents, tous conseillers nationaux, mais issus de partis différents: Vincent Maître (PDC/GE), Sibel Arslan (Verts/BS) et Roland Fischer (PVL/LU).

SonntagsZeitung: UBS prévoit de racheter une grande banque européenne, assure la SonntagsZeitung. Parmi les cibles potentielles de la plus grande banque de Suisse figurent la Deutsche Bank et la banque britannique Barclays. D'autres noms sont également cités, comme la Commerzbank et le groupe bancaire britannique Lloyds. Des sources au sein d'UBS déclarent que le numéro un bancaire suisse cherche des établissements concurrents, ayant une position similaire à la sienne, mais qui, en même temps, offrirait une complémentarité, surtout dans le secteur de la banque d'investissement. UBS n'a pas voulu commenter l'information. Des médias ont écrit récemment qu'UBS et Credit Suisse mèneraient des tractations en vue d'une fusion.

ats/rp