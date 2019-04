Revue de presse du dimanche 21 avril 2019

Sydney (awp/ats) - Attaque planifiée de l'EI en Suisse, requérants d'asile et avions de combat sont les thèmes abordés par la presse du jour. Voici les titres de ces informations non confirmées à l'agence Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche: Des experts, interrogés par Le Matin Dimanche, prennent avec précaution des informations de presse faisant état d'un projet d'attentat de l'Etat islamique (EI) dans la zone industrielle du port de Bâle, prévu en janvier pour provoquer une "catastrophe économique". "Imaginer qu'en pleine débâcle militaire cet hiver, l'EI se soit mis à imaginer mettre en place un attentat à Bâle reste difficile", déclare Jean-Paul Rouiller, directeur du groupe d'analyse du terrorisme au centre de politique de sécurité à Genève. "Monter et réaliser ce genre d'opération n'est pas simple", remarque-t-il. "Il ne faut pas oublier qu'au-delà de la défaite militaire, l'EI a aussi vu se tarir ses sources de financement", abonde Alexandre Vautravers, expert en sécurité au Global Institute de l'université de Genève. Tous deux ne nient cependant pas que la Suisse puisse être une cible. Tous les pays "dont des ressortissants sont partis se joindre aux djihadistes (...) demeurent concernés, car ils [les djihadistes, ndlr] proposent souvent de mettre en place des attentats dans les endroits qu'ils connaissent", souligne M. Rouiller. Selon le Service de renseignements de la Confédération (SRC), entre 2001 et avril 2019, 78 départs de djihadistes ont été recensés de la Suisse vers la Syrie et l'Irak, quinze vers la Somalie, l'Afghanistan et le Pakistan, et un aux Philippines. Parmi eux, 33 étaient décédés en novembre dernier et seize de retour en Suisse.

SonntagsBlick/SonntagsZeitung/NZZ am Sonntag: La Suisse procède à nouveau à des renvois de réfugiés politiques vers des zones de guerre, affirme le SonntagsBlick, qui cite un document interne du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). "Après une suspension de presque deux ans, le premier rapatriement sous escorte policière a eu lieu en mars 2019", est-il écrit dans le document. En novembre, le SEM a également expulsé un demandeur d'asile en Somalie, une première depuis des années. Le SEM indique en outre toujours dans le document que la Suisse figure parmi les pays européens les plus efficaces en matière d'exécution des expulsions, avec 56% des requérants d'asile déboutés renvoyés dans leur pays d'origine. La moyenne de l'Union européenne atteint 36%.

L'opération de contrôle des Erythréens admis provisoirement, lancée par la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, lorsqu'elle était encore ministre de la justice, n'a pratiquement rien changé, selon la SonntagsZeitung. Sur les 2400 dossiers examinés par le SEM, seuls quatorze ont abouti à un retrait du droit de rester. "Il y a plusieurs facteurs, qui rendent un ordre de retour inacceptable", déclare un porte-parole du SEM dans le journal. Parmi eux, l'intégration avancée des réfugiés en Suisse garantit le droit de rester, explique-t-il.

Le SEM a retiré l'asile politique à 40 réfugiés reconnus l'année dernière pour avoir voyagé dans leur pays d'origine, relate pour sa part la NZZ am Sonntag. La plupart d'entre eux venaient du Vietnam. Il y a également eu quelques cas avec l'Erythrée et l'Irak. Les autorités suisses avaient été mises au courant de ces voyages par les compagnies aériennes, qui ont l'obligation de fournir des données sur leurs passagers.

Ostschweiz am Sonntag/Zentralschweiz am Sonntg /SonntagsZeitung: Le gouvernement allemand serait prêt à faire des concessions dans d'autres dossiers, si la Suisse optait pour l'achat des avions de combat Eurofighter d'Airbus, rapportent Ostschweiz am Sonntag et Zentralschweiz am Sonntag. Berlin pourrait lâcher du lest sur le régime d'approche à l'aéroport de Zurich et sur la liaison de la NLFA dans la plaine du Rhin supérieur, deux points de discorde entre la Suisse et l'Allemagne. Des politiciens critiquent dans les journaux l'intervention allemande, qualifiant ces transactions de marchandage.

La SonntagsZeitung fait, quant à elle, état que de véritables tests n'auraient pas été menés lors de l'achat des avions F/A-18, il y a une trentaine d'années. Les responsables auraient notamment sous-estimé les vibrations et leurs effets sur les appareils. Ils avaient, certes, reconnu que les appareils seraient soumis à plus de contraintes que le constructeur américain Boeing ne l'avait prévu à cause de la topographie de la Suisse et avaient donc utilisé du titane au lieu de l'aluminium sur certaines des parties de l'avion. Mais les F/A-18 ont montré des signes de fatigue beaucoup plus vite que ce qui était attendu, causés notamment par des vibrations, dont les effets n'auraient pas été testés durant la fabrication.

Le Matin Dimanche: Rien n'est moins sûr que les Suisses puissent revoter sur l'initiative du PDC contre la pénalisation du mariage après l'annulation du résultat de la votation par le Tribunal fédéral, relate Le Matin Dimanche. "Ni la constitution fédérale ni la législation applicable ne détermine les conséquences d'une annulation de scrutin pour le Conseil fédéral et le Parlement", explique dans le journal Vincent Martenet, professeur de droit constitutionnel à l'université de Lausanne. Le Conseil fédéral a désormais deux options. "Il peut fixer la date d'un nouveau scrutin ou alors établir un nouveau message qui devrait repasser devant les Chambres fédérales", ajoute-t-il. Dans le deuxième cas de figure, le PDC aurait la possibilité de retirer son initiative. Cette solution est privilégiée par le PDC. "Il n'y a pas que le peuple qui a été trompé par les chiffres du Conseil fédéral. Il y a aussi les élus. Le gouvernement doit revenir devant les Chambres fédérales avec un message", déclare dans le journal le vice-président du PDC Charles Juillard. Le parti est prêt, ajoute-t-il, à retirer son initiative si le Conseil fédéral met fin à la pénalisation fiscale du mariage et à la discrimination des époux face à l'AVS.

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: La commission fédérale de la nutrition va publier en mai des recommandations nutritionnelles concrètes destinées aux personnes âgées, affirment Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. La raison invoquée est la hausse de l'obésité chez les plus de 75 ans. Selon une étude de l'EPFZ, un senior sur huit est obèse, alors que cette proportion était d'un sur quinze il y a 25 ans. Dans le même temps, le nombre d'enfants de 6 à 12 ans obèses ou en surcharge pondérale a légèrement diminué. Selon l'enquête, les plus de 75 ans consomment plus d'alcool de manière régulière et mangent moins de fruits et légumes que les autres. "En matière de sucreries, ils sont aussi en tête de peloton", remarque dans les journaux la nutritionniste Béatrice Conrad.

SonntagsBlick: L'ancien conseiller national Christoph Mörgeli (UDC/ZH), non réélu en 2015, aimerait revenir à la Chambre du peuple du Parlement fédéral lors des élections législatives d'octobre, indique le SonntagsBlick. L'actuel journaliste de la Weltwoche a écrit à l'UDC du canton de Zurich pour lui faire part de ses ambitions. "Oui, j'ai demandé une place sur la liste du Conseil national cette semaine", confirme-t-il dans le journal. Il a décidé de revenir dans l'arène politique après la débâcle de l'UDC lors des élections cantonales zurichoises en mars, précise-t-il. La plus grande formation politique du canton avait perdu neuf sièges lors du scrutin. Le comité directeur de la section zurichoise de l'UDC se prononcera sur la liste de candidats le 21 mai. L'assemblée des délégués fera son choix une semaine plus tard.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.