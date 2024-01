Berne (awp/ats) - Les déclarations choc de l'ancien conseiller fédéral Ueli Maurer sur la vaccination un an après sa démission, les chasseurs qui utilisent des cabanes en Valais pour mieux tirer le loup et les millions d'argent public utilisés pour financer les partis et leurs campagnes font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

LE MATIN DIMANCHE: Les partis puisent dans 7,5 millions d'argent public pour financer leur structure et leurs campagnes. Ce montant, versé par la Confédération, est pourtant destiné uniquement au secrétariat des groupes parlementaires, écrit Le Matin Dimanche. Chaque groupe reçoit une indemnité de base, qui se monte à 144'500 francs suisses, à laquelle s'ajoute un forfait par membre de 26'800 francs suisses, ce qui revient à un total de 7,5 millions de francs suisses par année. Les échanges avec les différents partis montrent un flou quant à l'utilisation de cet argent. Mais il est impossible de vérifier quelle part sert à financer les partis ou leurs campagnes, le rapport sur l'utilisation des contributions reçues étant confidentiel et donc non soumis à la loi sur la transparence, indique le journal.

NZZ AM SONNTAG: Un an après sa démission, l'ancien conseiller fédéral UDC Ueli Maurer se dit opposé à la vaccination. "Nous avons fait croire que nous avions des vaccins qui étaient absolument utiles, mais ils contenaient en réalité plus d'air chaud que de contenu", déclare-t-il dans une interview avec la chaîne web Hoch2.tv relayée par la NZZ am Sonntag. Le Zurichois reproche à l'industrie pharmaceutique d'avoir attisé les peurs afin de réaliser des profits plus élevés. "Des attaques d'une telle virulence ne correspondent pas à l'attitude attendue des anciens conseillers fédéraux", réagit l'ancien conseiller fédéral Pascal Couchepin. Ueli Maurer ruine sa bonne réputation avec ces déclarations, estime-t-il.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: Le Valais utilise des cabanes pour chasser le loup, une pratique interdite selon les protecteurs de la nature. L'une d'elles se trouve au-dessus d'Hérémence, près d'un chemin de randonnée très fréquenté, indiquent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Le Canton confirme avoir placé la cabane, utilisée seulement la nuit, de manière provisoire, donc sans besoin de permis de construire. "On se demande, si ces cabanes ne sont pas financées par la Confédération avec des fonds destinés à la protection des troupeaux, et ainsi, détournées de leur but pour traquer le loup", réagit David Gerke du Groupe Loup Suisse.

NZZ AM SONNTAG: Le Fonds monétaire international (FMI) a averti trop tard d'une possible crise mondiale de la dette, selon la ministre des finances Karin Keller-Sutter. Les travaux pour une réduction de la dette sont compliqués par des divergences géopolitiques, déclare-t-elle dans la NZZ am Sonntag. Les conséquences d'un éventuel endettement mondial ne sont pas assez visibles sur le radar, s'inquiète la St-Galloise. Une perte de prospérité s'accompagne d'une instabilité politique et de troubles sociaux, ajoute-t-elle.

SONNTAGSZEITUNG: Les coûts de la santé ont augmenté plus fortement chez les jeunes que chez les personnes âgées ces dernières années. Avec une augmentation des coûts de 74% depuis 2011, la hausse a été la plus forte chez les enfants de six à dix ans, selon une étude d'Avenir Suisse consultée par la SonntagsZeitung. Les coûts de la santé chez les retraités n'ont augmenté que de 10% sur la même période, tandis qu'ils ont augmenté de 44% chez les jeunes de 16 à 20 ans. La part des coûts générés par les personnes de plus de 65 ans serait en outre restée la même depuis 2011, malgré l'augmentation d'environ un quart de la génération issue du baby-boom.

NZZ AM SONNTAG: Le département des affaires étrangères a ignoré les avertissements concernant la résolution de l'ONU sur la guerre à Gaza. Le département diplomatique de l'armée suisse a mis en garde contre cette résolution qui présente "un penchant clairement anti-israélien", écrit la NZZ am Sonntag. L'ambassade à Tel Aviv estime que le texte, qui ne contient pas de condamnation nominative du Hamas, est en contradiction avec la position de la Suisse. Le Département des affaires étrangères soutient toujours la position qui a été prise "après avoir obtenu un consensus entre les services intéressés", indique-t-il.