Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Les jeunes se radicalisent de plus en plus en Suisse, révèle un sondage réalisé en mai et juin auprès de 1600 personnes de 15 à 25 ans et repris par Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Selon les conclusions de l'enquête menée par des chercheurs de l'Université des sciences appliquées de Zurich et de l'Université de Fribourg, 26% des sondés peuvent être considérés comme xénophobes, 15% homophobes, 10% islamophobes et 8% antisémites. Les proportions sont particulièrement importantes chez les moins de 17 ans. Mais c'est surtout la hausse qui interpelle, les taux progressant de 49% à 66% dans toutes les catégories en deux ans. "La pandémie [de Covid-19] ou l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre [en Israël] ont entraîné une nette augmentation des positions radicales", indique le responsable de l'étude, Dirk Baier.

NZZ am Sonntag: La réorganisation du Service de renseignement de la Confédération (SRC) s'est faite au détriment du contre-terrorisme et du contre-espionnage, affirme la NZZ am Sonntag. Plusieurs polices cantonales se sont plaintes d'informations "insuffisantes" du SRC. Les domaines opérationnels de l'extrémisme violent sont également concernés, indiquent dans le journal les milieux actifs dans la sécurité. Des employés du SRC ont été détachés pour des travaux d'organisation, a expliqué le directeur du renseignement suisse, Christan Dussey, en mai à la conférence des commandants de police. Interrogé par la NZZ am Sonntag, le SRC affirme "avoir toujours assuré ses tâches préventives, malgré la réorganisation".

SonntagsBlick: Le Centre a lancé un sondage auprès de ses membres sur une éventuelle fusion avec les Vert'libéraux (PVL), rapporte le SonntagsBlick. Le résultat de l'enquête doit servir de base à la stratégie future du parti, indique dans le journal une porte-parole de la formation conservatrice. Outre une fusion éventuelle avec les Vert'libéraux, les questions portent également sur la politique familiale, les subventions pour les crèches ou sur un rapprochement avec l'Union européenne (UE). L'institut de sondage gfs.bern a été chargé de l'enquête. Le sondage doit durer jusqu'au 11 août.

SonntagsZeitung/NZZ am Sonntag: Seuls 8% des 300 Suisses les plus riches ont gagné leur fortune eux-mêmes, indique une étude du KOF, le Centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), relayée par la SonntagsZeitung. Huit riches sur dix ont acquis leur fortune par héritage. Par ailleurs, 90% des super-riches sont des hommes, la part des femmes tendant plutôt à diminuer qu'à augmenter. Une autre étude, citée par la NZZ am Sonntag, montre un grand écart sur la répartition sociale des héritages en Suisse. Trois quarts des héritiers ne reçoivent pas plus de 100'000 francs suisses par héritage, selon l'enquête de Marius Brülhart, professeur à la faculté des hautes études commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne. Seul 1,5% des héritages dépassent le million de francs suisses.

NZZ am Sonntag: Le nombre de personnes entrées illégalement en Suisse a fortement diminué depuis le début de l'année, constate la NZZ am Sonntag. Les gardes-frontières suisses ont appréhendé 12'500 migrants en séjour dit illégal en 2024, soit deux fois moins que les années précédentes. L'année dernière, plus de 50'000 personnes voulant entrer illégalement en Suisse avaient été arrêtées à la frontière. Comme les routes migratoires se sont déplacées, il n'y a pratiquement plus de migration irrégulière arrivant par la frontière austro-suisse, explique une porte-parole du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

SonntagsZeitung: Après la chute des ventes enregistrée par Swatch Group durant les six premiers mois de 2024, les appels à des remaniements dans l'entreprise horlogère se multiplient, rapporte la SonntagsZeitung. "Un changement à la tête serait positif pour le groupe", déclare dans le journal le gestionnaire de fonds Georg von Wyss. Le patron du groupe horloger biennois, Nick Hayek, n'est pas prêt à faire des coupes, critique le responsable du fonds BWM Value Investing. La composition du conseil d'administration doit être repensée, demandent pour leur part des organisations de conseil aux actionnaires Ethos, Glass Lewis et ISS. Mais Nick Hayek rejette ces critiques, qui ne sont pas nouvelles, et dit vouloir s'en tenir à sa stratégie d'entreprise, écrit le journal.

SonntagsBlick: La fondation suisse pour la culture Pro Helvetia va mettre fin à ses activités à Venise en 2026, écrit le SonntagsBlick. Elle commencera à limiter dès l'année prochaine ses activités sur place, notamment les offres de résidence et les programmes artistiques. Pro Helvetia réside à Venise au Palazzo Trevisan. L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) est en train de vérifier si d'autres offices ont besoin des surfaces libérées. Il examine également la possibilité de vendre l'étage occupé par la Suisse dans le bâtiment, qui abrite également le consulat de Suisse dans la cité des Doges.

