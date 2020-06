Revue de presse du dimanche 21 juin 2020

Zurich (awp/ats) - Le coronavirus fait encore les gros titres de la presse dominicale. Les pesticides et les trains FV-Dosto de Bombardier sont également mis en avant. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

NZZ am Sonntag/SonntagsZeitung/SonntagsBlick: La levée, annoncée vendredi par le Conseil fédéral, de nouvelles restrictions mises en place pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus laisse la communauté scientifique et les médecins cantonaux sceptiques, relèvent la NZZ am Sonntag, la SonntagsZeitung et le SonntagsBlick. La Suisse n'est pas encore prête pour cela, a indiqué dans les trois journaux Matthias Egger, le chef du groupe de travail Covid-19 de la Confédération helvétique. Selon lui, il manque encore un système de contrôle opérationnel pour l'ensemble de la Suisse. Il n'est pas non plus clair, si le traçage des contacts est bien établi, ajoute-t-il. D'un point de vue scientifique, le déconfinement présente un risque élevé de voir la situation déraper si les infections au SARS-CoV-2 augmentent à nouveau, note le responsable.

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: La facture du coronavirus s'annonce salée pour les transports publics suisses, écrivent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. L'Alliance SwissPass, l'organisation de la branche des transports publics, estime qu'il y aura d'ici à la fin de l'année 6% d'abonnements généraux et 1% de demi-tarifs en circulation en moins. Avec 30'000 abonnements généraux de deuxième classe à 3860 francs suisses, le manque à gagner dépasse les 115 millions de francs suisses. Pour les demi-tarifs, avec 26'000 unités de moins, la perte atteint 4 millions. Les ventes d'abonnements de zone et de billets ont tellement chuté que le porte-parole de SwissPass, Thomas Ammann, annonce une perte allant de 1,5 à 1,8 milliard de francs suisses de chiffre d'affaires. La fréquentation des trains de longues distances est tombée à 45% par rapport à l'an dernier à cause de pandémie. Celle des lignes régionales s'est effondrée de 55%.

NZZ am Sonntag: Malgré les aides instaurées pour faire face à la crise liée à la pandémie due au nouveau coronavirus, 8300 personnes sont tombées à l'aide sociale entre la fin février et la fin mai, affirme la NZZ am Sonntag. Ce nombre correspond à une hausse de 3%, selon le suivi mensuel de la Conférence suisse des institutions d'action sociale. Les personnes les plus touchées sont les indépendants et les salariés au chômage partiel, qui ont peu ou pas de revenus et de fortune. Au total, 280'000 personnes bénéficient de l'aide sociale en Suisse. Les perspectives pour les deux prochaines années s'annoncent sombres, ajoute le journal.

SonntagsZeitung: Si le Covid-19 a plongé bon nombre de personnes dans la pauvreté en Suisse, il a rapporté gros à d'autres, selon la SonntagsZeitung. Les patrons de Swiss Emix Trading, l'une des premières sociétés à se lancer dans le commerce de masques de protection en Europe, ont ainsi gagné des millions de francs suisses en vendant des masques aux autorités en Suisse, en Allemagne et dans d'autres pays européens. Ils ont utilisé cet argent pour s'acheter de nouvelles voitures de luxe, comme une Bentley à 250'000 francs suisses ou une Ferrari F150 à 2,5 millions de francs suisses.

SonntagsZeitung: Certaines personnes ressentant les symptômes du nouveau coronavirus et souhaitant consulter un médecin en fin de semaine doivent patienter jusqu'au lundi, remarque la SonntagsZeitung. Les hôpitaux régionaux ne font en effet que des tests de routine pour le Covid-19 du lundi au vendredi entre 13h00 et 17h00. De surcroît, un laboratoire sur trois est fermé le week-end en Suisse. Or, une très grande quantité de tests doivent être menés, selon le journal. Le président de l'association suisse des médecins de famille et de l'enfance (MFE), Philippe Luchsinger, explique dans le journal cette hausse par le temps frais des dernières semaines. "Plus de personnes que d'habitude sont allées chez le médecin avec des symptômes de rhume", dit-il.

Le Matin Dimanche: Le président français Emmanuel Macron a invité la Suisse à participer à la cérémonie du 14 juillet célébrant la fête nationale française, affirme Le Matin Dimanche. Le geste vise à la remercier d'avoir accueilli dans ses hôpitaux 49 patients français atteints de Covid-19 au plus fort de la crise. L'Allemagne, l'Autriche et le Luxembourg ont également reçu une invitation. Coronavirus oblige, la cérémonie n'aura pas lieu sur les Champs-Élysées comme d'habitude, mais sur la place de la Concorde, avec 2000 participants et 2500 invités. Le cortège militaire se limitera à un défilé aérien. Il n'est pas prévu que les forces aériennes suisses y participent, a précisé le Département fédéral de la défense au journal.

Le Matin Dimanche: Les contrôles des pesticides sont peu efficaces en Suisse, rapporte Le Matin Dimanche. La Confédération helvétique possède pourtant un outil pour vérifier si les 2301 produits différents respectent les 1457 règles d'utilisation: les prélèvements d'échantillons. Ces derniers sont cependant extrêmement rares. Seule une centaine est effectuée par an dans toute la Suisse, a confirmé au journal l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). Pour 2020, 115 contrôles sont prévus. "C'est beaucoup trop peu", dénonce dans l'hebdomadaire le chimiste cantonal Kurt Seiler, directeur du laboratoire d'analyses de Schaffhouse. L'explication est financière, écrit Le Matin Dimanche. La Confédération ne paie qu'un nombre réduit d'analyses, attribuant aux cantons un quota d'échantillons "à ne pas dépasser pour des raisons de budget", selon un document de l'OFAG, cité par le journal.

NZZ am Sonntag: Après de nombreux problèmes techniques et des années de retard de livraison aux Chemins de fer fédéraux (CFF), Bombardier voit le bout du tunnel avec ses trains à deux étages FV-Dosto, assure la NZZ am Sonntag. Les CFF ont décidé de les utiliser sur la ligne principale est-ouest IC1, reliant St-Gall à Genève, a confirmé dans le journal la porte-parole de la compagnie ferroviaire suisse, Sabine Baumgartner. Depuis février 2020, la fiabilité minimale requise par les CFF est atteinte chaque mois, voire dépassée, a-t-elle ajouté. Elle précise que des optimisations peuvent encore être réalisées en matière de confort et au niveau des portes. Les CFF avaient commandé 62 trains au constructeur canadien en 2010 pour 1,9 milliard de francs suisses. Les livraisons auraient dû intervenir dès 2013.

SonntagsZeitung: Plusieurs agents de la police cantonale bernoise ont partagé des contenus racistes ou se sont identifiés comme sympathisants du parti national suisse (PNOS), une formation politique d'extrême droite, rapporte la SonntagsZeitung. Un policier a par exemple diffusé à des contacts la photographie d'un père Noël noir en ajoutant la légende: "Cette année, il n'y aura pas de Noël blanc". La police cantonale a ouvert une procédure administrative.

