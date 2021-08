Revue de presse du dimanche 22 août 2021

Berne (awp/ats) - La prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan et les décisions liées de la Confédération font les gros titres de la presse dominicale. La pandémie de coronavirus, notamment l'enjeu de la vaccination, demeure également un thème incontournable. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

NZZ am Sonntag: Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis souhaite apparemment organiser une conférence sur l'Afghanistan en Suisse. Le conseiller fédéral tessinois a chargé la secrétaire d'Etat du DFAE Livia Leu d'examiner la possibilité d'organiser cet événement sur sol helvétique, selon la NZZ am Sonntag, qui cite deux sources bien informées. D'après une troisième personne, des discussions ont déjà eu lieu au niveau international. Mme Leu est chargée d'analyser si une telle rencontre pourrait contribuer à résoudre la crise et quel objectif elle devrait poursuivre. Selon l'hebdomadaire, il pourrait s'agir d'une conférence de donateurs ou visant à organiser un corridor humanitaire hors d'Afghanistan.

SonntagsBlick/SonntagsZeitung: L'Afghanistan est un pays prioritaire pour l'aide suisse au développement. Les dépenses de la Confédération pour le pays d'Asie centrale se sont élevées à environ 500 millions de francs suisses au cours des 20 dernières années, selon le SonntagsBlick et la SonntagsZeitung, qui renvoient au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Tout récemment, le pays drainait même plus de 30 millions par an. Après la chute du régime des talibans, la Suisse y a ouvert un bureau de coopération en 2002 pour soutenir la population. Au début, l'accent était mis sur l'aide humanitaire, par exemple sous forme d'aide médicale. Par la suite, il a été mis de plus en plus sur l'aide à la reconstruction, l'investissement dans l'éducation ou le soutien de projets agricoles.

Le Matin Dimanche: Les entreprises devront être aidées en cas de 4e vague de coronavirus, assure Fabio Regazzi au Matin Dimanche. Si la situation ne s'améliore pas, il faudra des mesures plus ciblées pour les soutenir, dit le président de l'Union suisse des arts et métiers (usam). "Les RHT, par exemple, pourraient être nécessaires pour certains secteurs spécifiques s'il n'y a pas de reprise l'an prochain", poursuit le conseiller national tessinois du Centre dans une interview à l'hebdomadaire lémanique. On ne peut pas exclure non plus qu'il y ait une hausse des faillites en 2022 dans certains secteurs comme l'hôtellerie de ville ou l'événementiel, ajoute-t-il.

SonntagsBlick: Un chercheur de l'EPF de Zurich met en garde contre l'arrivée prochaine d'un nouveau "super-variant" du coronavirus. Celui-ci pourrait être issu d'une combinaison de variants existants, indique le professeur assistant et immunologiste Sai Reddy dans une interview au SonntagsBlick. "Il est très probable qu'un nouveau variant apparaisse et que nous ne puissions plus compter sur la seule vaccination", affirme l'Américain de 40 ans. Où qu'il émerge, le variant atteindra de toute façon la Suisse. "C'est pourquoi nous devons nous préparer à plusieurs vaccinations pour les prochaines années, qui seront continuellement adaptées aux nouveaux variants."

NZZ am Sonntag: Une grande partie des patients infectés par le Covid-19 dans les hôpitaux sont issus de l'immigration. Beaucoup d'entre eux reviennent de vacances dans leur pays d'origine, et sont peu qualifiés et mal informés, rapporte la NZZ am Sonntag, qui se réfère à des informations de professionnels de la santé et de politiciens. "D'après ce que j'entends de la part des hôpitaux, c'est un problème", affirme le président des directeurs cantonaux de la santé Lukas Engelberger. "Nous devons sérieusement envisager de réintroduire la quarantaine à l'entrée", poursuit-il.

Le Matin Dimanche: L'ex-président de la Fifa, Sepp Blatter, "ne craint pas un procès" dans l'affaire du paiement suspect à Michel Platini, confie-t-il dans une interview au Matin Dimanche. Il n'est toutefois "pas encore prêt" pour y assister physiquement, en raison de son état de santé. Ce dossier, qui a brisé la carrière des deux hommes les plus puissants du football mondial, porte sur le paiement par la Fifa de deux millions de francs suisses à Michel Platini début 2011, sans justification écrite, sur ordre de M. Blatter. Sepp Blatter, 85 ans, a été auditionné au début du mois à Zurich. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a mené un interrogatoire de quatre jours consécutifs qui s'est achevé le 12 août.

Le Matin Dimanche: Les dioxines, molécules issues du processus de combustion et qui se dispersent dans l'environnement via les fumées, polluent le sol suisse et sont très mal contrôlées, selon le Matin Dimanche. Les contrôles effectués en Suisse autour des anciens incinérateurs, construits après la Seconde Guerre mondiale, sont beaucoup trop rares. La présence de dioxines est pourtant connue depuis longtemps. En 1996, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) les avait signalées dans les boues de la station d'épuration de Vidy aux autorités vaudoises et lausannoises. Un sondage de l'hebdomadaire auprès des 17 cantons qui hébergent au moins un incinérateur indique que la plupart n'empoignent pas ce problème.

SonntagsZeitung: Les conseillers fédéraux Simonetta Sommaruga et Ueli Maurer ont réprimandé en décembre la direction de Swiss pour avoir versé des bonus 2019 tout en puisant dans les deniers publics. "Politiquement insensible", "irritation", "peu de compréhension", tels sont les termes d'un échange de lettres entre les conseillers fédéraux et les dirigeants de la compagnie aérienne, selon la SonntagsZeitung. Le journal a pu consulter cette correspondance en brandissant la loi sur la transparence. Le gouvernement avait sauvé Swiss de la banqueroute en lui accordant une garantie de prêt de plusieurs milliards. La compagnie entend se conformer à la demande des conseillers fédéraux de renoncer aux primes de la direction jusqu'au remboursement intégral du prêt.

SonntagsBlick: Dans le cadre de la numérisation du secteur financier, de plus en plus de banques misent sur la reconnaissance vocale automatique de leurs clients. Cette méthode remplace l'identification par des questions personnelles lors de l'appel aux call centers. La banque Migros, par exemple, a introduit son nouveau système il y a un an, fait savoir le SonntagsBlick. Entre-temps, des profils vocaux ont été créés pour 23'000 clients sur un total d'environ 800'000. Un chiffre qui doit être naturellement augmenté dans les mois à venir. Selon la banque, les clients trouvent l'identification par reconnaissance vocale pratique et rapide.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.