Revue de presse du dimanche 22 novembre 2020

Zurich (awp/ats) - Le coronavirus fait encore les gros titres de la presse dominicale. La rumeur d'une démission d'Ueli Maurer du Conseil fédéral a également droit aux bonnes pages. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SonntagsBlick: La directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), Anne Lévy, parle dans le SonntagsBlick d'une amélioration de la situation en Suisse face au coronavirus. "Cela ressemble à un retournement de tendance", déclare-t-elle. "Je suis convaincue que nous allons pour le moment dans la bonne direction". Admettant que personne ne s'attendait à ce que les chiffres augmentent aussi rapidement, Mme Lévy rejette toutefois les accusations affirmant que la Suisse n'était pas suffisamment préparée à la deuxième vague de l'épidémie. "Peu importe à quel point on se prépare, à la fin on n'est pas prêt à tout", explique la responsable. Elle appelle la population à se faire tester. Sa crainte est qu'une partie des Suisses soit fatiguée de faire des tests et "attende trop longtemps, en espérant que ce n'est pas le coronavirus et que cela passera". Concernant la vaccination contre le Covid-19, elle n'exclut pas de la rendre obligatoire. La loi sur les épidémies prévoit que certaines fonctions ne peuvent être exercées que par des personnes vaccinées, souligne-t-elle.

NZZ am Sonntag/SonntagsZeitung: La Suisse romande fait baisser plus rapidement le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus que la Suisse alémanique, constate la NZZ am Sonntag, qui se réfère aux données diffusées sur le site de la task force Covid-19 du Conseil fédéral. Le taux de reproduction du virus, qui détermine le nombre de personnes infectées par une personne positive au SARS-CoV-2, est le plus faible à Genève, dans le Jura, à Fribourg et en Valais. Les autres cantons romands suivent le quatuor de tête. Ils ont tous un taux de reproduction inférieur à 1. Selon le journal, les mesures de restrictions imposées en Suisse occidentale ont eu un effet positif sur la crise sanitaire. Cinémas, théâtres et fitness ont dû fermer leurs portes en Suisse romande à la fin octobre. La même mesure a été appliquée aux restaurants un peu plus tard. Cette dernière a permis un retournement de la tendance, déclare dans la NZZ am Sonntag le médecin cantonal jurassien Christian Lanz.

Selon la SonntagsZeitung, le taux de reproduction du virus se situe désormais à 0,78 sur l'ensemble du territoire suisse, soit dans la fourchette cible établie par la task force scientifique. Un nouveau point chaud du coronavirus est cependant apparu sur la carte suisse: Bâle.

Le Matin Dimanche: C'est au cœur de l'été que la Suisse a mal géré la deuxième vague de coronavirus, selon une analyse du Matin Dimanche, qui a eu accès aux procès-verbaux de la task force Covid-19 du Conseil fédéral. Le dispositif prévu au printemps pour empêcher un tel scénario n'a jamais fonctionné correctement. La Confédération a réagi de manière hésitante, freinée par l'absence de soutien politique à de nouvelles restrictions et par son manque de données fiables sur la dynamique de l'épidémie. Encouragé par le faible nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés au début juin, le gouvernement fédéral a autorisé le 22 du même mois les réunions de plus de 30 personnes en extérieur, de même que les manifestations de moins de 1000 personnes. Dès ce moment, le virus a commencé à regagner du terrain. Pour plusieurs experts interrogés par le journal, l'erreur de la Suisse a été de laisser gonfler le nombre de cas au cours de l'été, sans trop s'inquiéter. Or, dès juin, le taux de reproduction du virus est resté supérieur à 1, ce qui signifie que l'épidémie progressait à nouveau.

SonntagsBick: Face à la forte hausse des morts provoquée par le coronavirus, les pompiers de Genève ont été appelés en renfort pour assister les pompes funèbres dans leurs tâches, affirme le SonntagsBlick. "Par rapport à la moyenne des années précédentes, le nombre de décès a doublé en novembre", déclare dans le journal la conseillère administrative de la ville de Genève, Christina Kitsos. Depuis plusieurs jours, les pompiers conduisent le corbillard et aident à mettre les cadavres sur les brancards. "D'autres employés municipaux peuvent également aider le service funéraire, comme les jardiniers pour le transport des cercueils", a ajouté l'édile. Le service se fait désormais également le week-end. La ville a en outre engagé du personnel supplémentaire et est à la recherche d'autres renforts, selon Mme Kitsos.

SonntagsZeitung/SonntagsBlick: L'UDC s'attaque à la task force Covid-19 du Conseil fédéral, rapportent la SonntagsZeitung et le SonntagsBlick. La conseillère nationale Esther Friedli (UDC/SG) a proposé à la commission de l'économie de supprimer le groupe de travail ou, au moins, de modifier son mandat. "La cacophonie de communication de la task force provoque une grande incertitude dans la population et l'économie et est honteuse", déclare dans la SonntagsZeitung celle qui tient une auberge à Ebnat-Kappel (SG). Elle ne trouve pas normal que les experts n'aient pas à assumer la responsabilité de leurs déclarations. "Je viens du secteur de l'hôtellerie et de la restauration et je vis concrètement les conséquences des déclarations contradictoires", ajoute-t-elle dans le SonntagsBlick. La demande de Mme Friedli a été rejetée par la commission. Elle réfléchit à déposer une intervention parlementaire lors de la session des Chambres fédérales de décembre.

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Le télétravail et les restrictions imposés pour lutter contre la propagation du coronavirus éloignent les cambrioleurs des habitations, relèvent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Plus de cambriolages sont d'ordinaire recensés d'octobre à février, lorsque les jours sont plus courts. Or, cette année, "leur nombre a nettement reculé", relève dans les journaux Mark Burkhard, le nouveau président de la Conférence des commandants des polices cantonales. "Vu les mesures anti-coronavirus, les gens sont plus souvent présents à domicile. Cela a un effet dissuasif sur les voleurs", ajoute-t-il. La police thurgovienne annonce deux fois moins d'interventions pour ce type d'infraction. L'Argovie n'a pas connu l'habituelle hausse subite de novembre. À Berne, la police cantonale annonce une "légère tendance à la baisse", tout comme à Zurich.

NZZ am Sonntag: La demande d'images et de vidéos pédopornographiques a augmenté pendant le confinement imposé pour lutter contre la propagation du coronavirus, révèle la NZZ am Sonntag. L'agence européenne de police, Europol, citée par le journal, parle d'une hausse de 30%. En Suisse, l'Office fédéral de la police (Fedpol) a également constaté une augmentation entre mars et mai. Mais poursuivre les auteurs de ces actes reste une tâche difficile, note le journal. Les autorités suisses de poursuite pénale ont négligé le sujet pendant des années, expliquent des enquêteurs. "Le phénomène de la criminalité pédosexuelle n'est pas connu dans toute son ampleur par toutes les autorités concernées", indique un rapport interne de Fedpol, que la NZZ am Sonntag a consulté.

Le Matin Dimanche: La rumeur enfle à Berne sur une démission dans un avenir proche du ministre des finances Ueli Maurer, affirme Le Matin Dimanche. Le journal pointe le fait que deux de ses proches collaborateurs vont changer d'affectation. Le conseiller fédéral UDC aurait en outre perdu la confiance de certains collègues, en affichant publiquement ses désaccords sur la gestion de la pandémie de Covid-19, ajoute l'hebdomadaire. Le Zurichois aurait par ailleurs lui-même nourri la rumeur en avertissant l'exécutif fédéral récemment, qu'il démissionnerait si le Conseil fédéral adoubait l'accord-cadre avec l'Union européenne, poursuit le journal, citant le Blick. Plusieurs membres de l'UDC réfutent cependant cette rumeur dans le journal. Le président de la formation nationale conservatrice, Marco Chiesa, affirme notamment qu'il n'a "pas d'indication qui aille dans la direction d'une démission". "Tant que la santé le lui permet, Ueli Maurer va poursuivre son mandat, probablement jusqu'à la fin de la législature, en 2023", assure le conseiller national Jean-Pierre Grin (UDC/VD), qui a eu une discussion récente avec le ministre.

ats/rp