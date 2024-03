Berne (awp/ats) - Le financement de la 13e rente AVS, mais aussi l'intervention du DDPS pour édulcorer l'interdiction du Hamas et la forte hausse des vols spéciaux pour requérants d'asile font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche: Le Centre est favorable à une taxe sur les transactions financières pour financer la 13e rente AVS, annonce son président Gerhard Pfister dans Le Matin Dimanche. La taxe que le parti conservateur propose "sera plus ciblée" que le droit de timbre et "minime", ajoute-t-il. "Elle concernera les entreprises qui effectuent énormément de transactions financières". M. Pfister se dit également ouvert à une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou des cotisations salariales. "Le financement de la 13e rente ne se fera pas sans douleur", avertit-il, "d'autant plus qu'il faudra également verser une 13e rente pour les bénéficiaires de l'AI". Ne pas le faire serait les discriminer, selon lui.

NZZ am Sonntag: Le Département fédéral de la défense (DDPS) de la présidente de la Confédération Viola Amherd s'est engagé avec insistance et succès pour adoucir l'interdiction du mouvement islamiste armé palestinien Hamas en Suisse, affirme la NZZ am Sonntag, qui a pu consulter des documents non publiés. La première version prévoyait d'interdire non seulement le Hamas, mais aussi "les organisations et les groupements dont la direction, les objectifs et les moyens sont identiques à ceux du Hamas". Le DDPS s'y est opposé lors de la consultation des offices. La Suisse se positionnerait "clairement comme favorable à Israël et hostile à l'Iran", avait-il argué. La loi a ensuite été édulcorée, laissant au Conseil fédéral décider d'interdire ou non les organisations en accord avec les objectifs du Hamas.

SonntagsZeitung: Le nombre de requérants d'asile déboutés renvoyés par vols spéciaux a presque triplé l'an dernier en Suisse, rapporte la SonntagsZeitung. Au total, 49 vols spéciaux ont été affrétés pour expulser 339 demandeurs d'asile déboutés, indique dans le journal le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). En 2022, il y avait eu 28 vols spéciaux pour 124 personnes. Les requérants d'asile ayant reçu une décision négative ont la possibilité de quitter volontairement la Suisse. Une aide au retour d'au moins 1000 francs suisses leur est proposée. S'ils décident de ne pas le faire et qu'ils ne veulent pas quitter le pays par un vol de ligne, un vol spécial est utilisé en dernier recours.

NZZ am Sonntag: Trois ans et demi après l'adoption de l'initiative sur les soins infirmiers et alors que le manque de personnel qualifié n'a jamais été aussi important dans le secteur, le Conseil fédéral s'apprête à prendre une décision explosive pour la mise en oeuvre du texte, assure la NZZ am Sonntag. "Il est probable que le Conseil fédéral définisse dans la nouvelle loi une fourchette à l'intérieur de laquelle le temps de travail hebdomadaire doit évoluer", relève une personne proche du dossier. Concrètement, cela pourrait signifier que les infirmières ne travailleraient plus que 38 heures par semaine, mais continueraient à être payées pour 40 heures.

NZZ am Sonntag: Plus de deux millions de francs suisses ont déjà été versés à des conseillers externes en gestion du personnel pour surmonter la crise interne qui secoue le Service de renseignement de la Confédération (SRC), selon la NZZ am Sonntag. La majeure partie de l'argent a été attribuée à une entreprise de conseil en ressources humaines d'Olten (SO), la dot consulting AG. Cette entreprise travaille en coulisses pour le SRC depuis 2020 et a déjà reçu l'année dernière un mandat d'un quart de million de francs suisses. La semaine dernière, le Département fédéral de la défense (DDPS) lui a accordé un nouveau mandat, avec un plafond de coûts de 1,7 million de francs suisses. Le Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP) a également été engagé pour organiser des cours sur la diversité et l'inclusion pour les employés du SRC.

SonntagsZeitung: Alors que 27 loups ont été abattus en Valais dans le but d'éliminer des meutes entières, les observations récentes montrent que cet objectif n'a probablement pas été atteint, affirme la SonntagsZeitung. Des loups ont été aperçus à plusieurs reprises et à différents endroits dans les territoires des meutes d'Augstbord (VS) et d'Hérens (VS) au cours des dernières semaines, y compris des mâles dominants adultes. Il pourrait donc y avoir à nouveau des jeunes au printemps. "Les observations indiquent qu'aucune meute n'a pu être entièrement éliminée en Valais", déclare dans le journal David Gerke du Groupe Loup Suisse. Cela montre à quel point le canidé est capable de s'adapter, ajoute-t-il.

SonntagsBlick: La police des transports des Chemins de fer fédéraux (CFF) devrait être équipée de caméras corporelles d'ici à la fin juin, affirme le SonntagsBlick, reprenant une information diffusée en interne par le commandant du corps, Michael Perler. Le porte-parole des CFF, Reto Schärli, ne veut pas s'engager sur une date précise pour l'introduction de ces caméras portables. Il précise toutefois qu'elles sont un élément de la stratégie de sécurité des CFF. "Les caméras portables peuvent servir à la désescalade des conflits et contribuer à la sécurité dans les transports publics", ajoute le porte-parole.

Le Matin Dimanche: Le congé professionnel sabbatique a le vent en poupe en Suisse, indique dans Le Matin Dimanche Gudrun Sander, professeure de gestion d'entreprise à l'université de Saint-Gall. "De plus en plus d'entreprises autorisent leurs employés à prendre une telle pause après quelques années", détaille cette spécialiste du travail flexible, en soulignant que cette tendance reste limitée au secteur tertiaire. "Ce type de solutions n'est en général pas proposé dans la production". L'idée de faire carrière en entreprise fait moins rêver, déclare Marc Benninger, rédacteur en chef de la revue HR Today, pour expliquer cette tendance. "On pense davantage à se créer une vie à côté du travail, ce qui pousse aussi les entreprises à essayer de réenchanter le travail".

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.