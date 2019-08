Revue de presse du dimanche 25 août 2019

Sydney (awp/ats) - Les violences conjugales en Suisse, le non-respect de la signalisation ferroviaire ou encore des incidents à répétition à la centrale de Leibstadt font les titres de la presse dominicale. Voici un aperçu de ces informations non confirmées à l'agence Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche: Les femmes meurent davantage sous les coups de leur conjoint en Suisse que dans de nombreux pays proches, affirme Le Matin Dimanche qui se base sur les chiffres 2017 d'Eurostat. On y recense 0,4 meurtre de femme pour 100'000 femmes, alors que cette proportion est de 0,13 en Grèce, 0,27 en Espagne, 0,31 en Italie et 0,35 au Royaume-Uni. Plus de "féminicides" sont en revanche enregistrés en France (0,50) et en Allemagne (0,55). La professeure assistante en criminologie à l'université de St-Gall Nora Markwalder constate dans le journal que le nombre général d'homicides a fortement diminué en Suisse par rapport aux années 1980 et 1990, mais un peu moins dans la sphère familiale. "La violence conjugale tue plus de femmes que le tabac, l'alcool et la route", remarque pour sa part Lorella Bertani, une avocate spécialisée dans l'aide aux victimes de violences conjugales, interrogée par Le Matin Dimanche. "Le 'féminicide' découle principalement du fait que la femme est perçue par certains comme étant leur propriété et cette idée est véhiculée dans la musique, les films, les médias", ajoute-t-elle, appelant à enseigner le respect.

SonntagsZeitung: Les conducteurs de locomotive passent de plus en plus les feux au rouge, s'inquiète la SonntagsZeitung. L'an dernier, ils n'ont pas vu ou ignoré 363 feux rouges, soit presque un feu rouge grillé par jour, un record, selon les données de l'Office fédéral des transports. En 2010, cette proportion était de 224. Ces incidents ont fait 108 blessés, dont quinze graves. Une personne est en outre décédée dans l'accident de train à Granges-Marnand (VD) en 2013. Les dégâts matériels causés par le non-respect des feux rouges se montent à plus de 56 millions de francs suisses en neuf ans. La distraction des conducteurs de locomotive est souvent en cause. "La pression au travail a augmenté pour les conducteurs de locomotive: il y a plus de signaux, les vitesses sont plus élevées et les accélérations sont plus grandes", explique dans le journal Hubert Giger, président du syndicat suisse des mécaniciens de locomotive et aspirants. Selon les CFF, ce sont surtout les jeunes conducteurs qui ne respectent pas les signaux. Moins d'incidents ont été enregistrés cette année par rapport à 2018, affirment les CFF, qui ont mis sur pied des cours de remise à niveau et des conduites accompagnées par des experts.

SonntagsZeitung: Des mesures d'économie ont entraîné plusieurs incidents à la centrale nucléaire argovienne de Leibstadt, rapporte la SonntagsZeitung. L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a ouvert une enquête après des erreurs commises par le personnel. Selon un protocole de réunion interne de l'IFSN, la réduction des effectifs depuis 2015 est "la cause principale des problèmes rencontrés à la centrale nucléaire". Des facteurs humains et organisationnels ont joué "un rôle majeur" dans les incidents, poursuit le document. L'IFSN a demandé à la direction de la centrale nucléaire de faire la preuve "que la sécurité de l'installation va continuer d'être garantie malgré la réduction du personnel". La centrale nucléaire a indiqué au journal qu'elle allait poursuivre jusqu'en 2022 la suppression des emplois, qui ne concernent pas la sécurité.

Le Matin Dimanche: L'expert en avions militaires Giovanni de Briganti estime dans Le Matin Dimanche que le F-35 de Lockheed Martin, en lice pour équiper l'armée suisse, présente des faiblesses. "Le problème de la disponibilité est récurrent sur cet avion, qui est en développement depuis 18 ans", explique M. de Briganti, qui édite le site spécialisé et indépendant defense-aerospace.com. Un rapport de la Cour des comptes américaine, que le journal a pu consulter, qualifie les performances de l'appareil de cinquième génération "d'au-dessous de ce qui est désiré". De mai à novembre 2018, les F-35 n'ont été capables d'assumer toutes les missions qui leur étaient assignées que dans 27% des cas, alors que l'objectif minimal demandé était de 60%, précise le document. La Cour des comptes évoque une pénurie de pièces de rechange, principalement pour les clients outre-Atlantique. Quatre avions ont été évalués par l'armée suisse entre avril et juin à Payerne (VD) pour remplacer les Tiger et les F/A-18: le Rafale français, l'Eurofighter européen, le Super Hornet américain et le F-35A américain. Le groupe suédois Saab a retiré le Gripen E de l'évaluation.

SonntagsBlick: Des armes suisses équipent la police de Hong Kong, mise en cause dans les violences avec les militants prodémocratie hongkongais, rapporte le SonntagsBlick. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a approuvé des livraisons de matériels d'une valeur de près de 200'000 francs suisses entre 2012 et 2018. Des fusils, des munitions et du matériel de vision nocturne ont notamment été exportés à Hong Kong. Depuis plusieurs semaines, des centaines de milliers de personnes manifestent presque quotidiennement dans l'ex-colonie britannique. Elles réclament notamment des élections au suffrage universel. La police de Hong Kong riposte souvent avec des gaz lacrymogènes. Le gouvernement helvétique est jusqu'ici resté muet sur la crise à Hong Kong.

SonntagsBlick: De graves lacunes entachent en Suisse les enquêtes contre la pédocriminalité dans l'espace virtuel, écrit le SonntagsBlick en se référant à un rapport confidentiel de l'Office fédéral de la police (fedpol). Divers corps de police ont dû "retarder toutes les enquêtes sur la pédophilie sur Internet pendant des années en raison d'autres priorités", est-il écrit dans le document. Des recherches actives et indépendantes de tout soupçon n'ont quasiment plus lieu depuis des années au niveau fédéral ou cantonal, poursuit le rapport. Seuls 15% des postes au sein de la police sont impliqués dans la lutte contre la cyberpédophilie en Suisse. Selon fedpol, le rapport portant sur la période 2015-2017 n'est plus actuel. Au printemps 2018, un ancien cadre de la police fédérale dénonçait dans un rapport des querelles de compétences et des blocages au sein du service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI) de fedpol.

NZZ am Sonntag: La ville de Zurich menace d'interdire l'utilisation des trottinettes électriques, si les sociétés qui les louent ne fournissent pas d'ici à la fin août des preuves fait par un centre de test indépendant démontrant la sécurité des engins, indique la NZZ am Sonntag. Elles doivent prouver que les véhicules électriques sont conformes à la loi sur la circulation routière. L'Office fédéral des routes (OFROU) exige un système avec deux freins séparés. Le délai pour remettre le rapport a déjà été repoussé deux fois. Si les sociétés de location de trottinettes électriques ne remettent pas le document d'ici à la fin de la semaine prochaine, l'autorisation de circulation pourrait être retirée. Seul l'un des trois exploitants d'e-trottinettes a pour l'instant remis le document requis. Plusieurs milliers de trottinettes électriques sont en circulation à Zurich depuis le mois d'avril. D'autres exploitants ont déposé des demandes pour s'installer dans la plus grande ville de Suisse.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.