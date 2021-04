Revue de presse du dimanche 25 avril 2021

Berne (awp/ats) - Le coronavirus fait une fois encore les titres de la presse dominicale. L'accord-cadre avec l'Union européenne (UE) et la concurrence fiscale entre cantons sont aussi abordés. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Les pauvres ont un risque plus élevé de contracter le coronavirus et d'en mourir en Suisse, révèlent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung, qui se sont penchés sur une étude de l'ancien chef de la task force Covid-19 de la Confédération suisse, l'épidémiologiste Matthias Egger. En compilant une grande masse de données de localisation fournies par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), l'analyse montre que, dans les zones ayant un indice socioéconomique plus précaire, il y a eu presque 29 admissions en unités de soins intensifs pour 100'000 habitants. Dans les quartiers les plus riches, il n'y en a eu que treize, soit plus de deux fois moins. Les personnes des classes sociales inférieures ont un risque plus élevé d'infection au travail, parce qu'il leur est souvent impossible de faire du télétravail, expliquent les auteurs de l'étude, qui soulignent également que le taux de dépistage du Covid-19 est de 40% plus bas chez les pauvres.

NZZ am Sonntag: Près d'une personne sur trois a probablement été infectée par le coronavirus en Suisse, mais la maladie est passée inaperçue pour la plupart d'entre elles, rapporte la NZZ am Sonntag, qui se réfère à des données de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le nombre de cas officiellement confirmés est d'un peu plus de 646'500. Il s'agit des personnes qui ont effectivement été testées positives. Selon le journal, le Conseil fédéral étudie la possibilité d'établir un certificat Covid-19 pour les personnes qui ont eu la maladie sans le savoir. Ce certificat vise à faciliter l'accès à des événements ou des lieux aux personnes qui ont été vaccinées ou dont le test récent est négatif ou qui ont guéri du Covid-19.

Le Matin Dimanche: L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne mènera pas d'analyse sur l'absence de foyers de coronavirus après les célébrations par une foule immense du "oui" de Moutier (BE) à son transfert dans le canton du Jura le 28 mars, indique Le Matin Dimanche. Selon Grégoire Gogniat, porte-parole de l'OFSP interrogé par le journal, il serait très compliqué d'analyser la situation épidémiologique sur la base d'un épisode survenu dans le passé. "Cela requiert des compétences et des ressources dont ne dispose pas l'OFSP. Et il n'est pas certain que cela permettrait de tirer des conclusions utiles", ajoute-t-il. Le ministre jurassien de la santé, Jacques Gerber, qui réclamait une enquête, se dit "un peu déçu". "Mais je peux comprendre que l'OFSP ait d'autres priorités et je ne veux pas en faire une polémique".

SonntagsBlick/SonntagsZeitung: Le manque de personnel au sein de l'entreprise Lonza à Viège (VS), qui produit l'un des principes actifs du vaccin anti-Covid-19 de Morderna, est l'une des raisons des retards dans la livraison des doses, affirment le SonntagsBlick et la SonntagsZeitung. Le Conseil fédéral veut l'aider à trouver le personnel qualifié nécessaire, écrit le SonntagsBlick. Le Département fédéral de l'intérieur examine la possibilité de faire appel à des spécialistes de l'administration fédérale, d'entreprises liées à la Confédération ou d'universités. Selon la SonntagsZeitung, le problème se situe dans la réglementation relative aux pays tiers, qui limite le nombre de travailleurs autorisés à venir en Suisse en provenance de pays non membres de l'UE. En 2020, Lonza avait déposé plusieurs demandes en Valais pour le recrutement de spécialistes de pays tiers; l'engagement de 17 personnes avait été approuvé. Le patron de Moderna, Stéphane Bancel, impute le retard des livraisons du vaccin aux lenteurs dans l'embauche du personnel du groupe industriel valaisan, rapportent les deux journaux.

SonntagsZeitung: Ignazio Cassis, à la tête du Département fédéral des affaires étrangères et chargé du dossier européen, fait face à nouveaux problèmes, affirme la SonntagsZeitung, citant plusieurs sources indépendantes. Les plus hautes sphères de l'économie et de l'administration suisses souhaitent que le conseiller fédéral PLR démissionne de la présidence du comité européen du Conseil fédéral. Outre de M. Cassis, ce groupe de travail est composé de la ministre de la justice Karin Keller-Sutter et du ministre de l'économie Guy Parmelin. Si les négociations sur l'accord-cadre avec l'Union européenne (UE) devaient être interrompues, Mme Keller-Sutter reprendrait la présidence. M. Cassis resterait cependant le ministre des affaires étrangères et le responsable des questions de politique étrangère relatives à l'UE.

SonntagsBlick: Le Conseil fédéral a demandé aux différents départements de mettre au point un plan B, au cas où les négociations sur l'accord institutionnel avec l'UE n'aboutiraient pas, relate le SonntagsBlick. Certains d'entre eux ont déjà commencé à élaborer des solutions alternatives. L'une d'elles vise notamment à renforcer l'attractivité de la Suisse pour l'accueil des sociétés, si elle devait perdre son accès privilégié au marché européen. "Le Conseil fédéral pense à des alternatives", déclare le président de la Confédération suisse Guy Parmelin, interrogé par le journal sur de tels plans. Il précise toutefois que la discussion est "prématurée". Les milieux d'affaires se préparent à une situation prolongée d'absence de traité, avance le SonntagsBlick.

SonntagsBlick: La concurrence fiscale entre les cantons a conduit à une concentration des richesses au fil des décennies, conclut une analyse du SonntagsBlick. Le journal a examiné la situation dans deux cantons: Zoug et Schwytz. En 1969, dix contribuables zougois sur 1000 étaient millionnaires. En 2017, ce nombre s'élevait à 132. Une évolution similaire a été observée dans le canton de Schwytz. En 1969, on y comptait quatre millionnaires pour 1000 contribuables. En 2017, il y en avait 125. A l'échelle nationale, le nombre de millionnaires pour 1000 contribuables est passé de 11 à 62 entre 1969 et 2017. "Grâce à la concurrence fiscale, les régions excentrées et structurellement faibles ont la possibilité de s'imposer face aux centres urbains attractifs", explique dans le journal l'économiste lucernois Christoph A. Schaltegger.

NZZ am Sonntag: Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a renoncé à un partenariat de sponsoring avec le géant minier et du négoce de matières premières Glencore, selon la NZZ am Sonntag. L'ambassade de Suisse en Colombie n'a pas renouvelé son partenariat de parrainage avec le groupe basé à Zoug, a indiqué une porte-parole du DFAE au journal. Elle invoque des directives plus strictes du département, en vigueur depuis 2021. Le cas Glencore n'est pas isolé, écrit le journal. Le DFAE a également émis des réserves à l'égard du fabricant de chocolat Läderach. Les gros titres négatifs sur le directeur général de l'entreprise, un militant anti-avortement, ont poussé à cette décision, déclare le directeur de Présence Suisse, Nicolas Bideau, dans la NZZ am Sonntag.

