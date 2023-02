Revue de presse du dimanche 26 février 2023

Berne (awp/ats) - Le refus des exportations d'armes suisses vers l'Ukraine fait les titres de la presse dominicale. Il est aussi question des socialistes qui s'accrochent le plus à leurs sièges au Parlement fédéral. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SonntagsBlick: Alors que la Suisse refuse de livrer ne serait-ce que des gilets pare-balles à Kiev et interdit à d'autres pays de réexporter des munitions en Ukraine, elle autorise au même moment la fourniture de munitions pour des avions de combat au Qatar, écrit le SonntagsBlick. L'affaire a provoqué des remous au Conseil fédéral, selon le journal. Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis s'est opposé à l'autorisation de livraison au Qatar délivrée par le Département fédéral de l'économie de Guy Parmelin. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a averti que l'exportation sapait la politique de neutralité de la Suisse et contribuait à l'instabilité de la région du Golfe persique. Il précisait encore dans une note de février 2022 qu'elle "pourrait mettre en jeu la crédibilité de la Suisse en tant qu'acteur neutre et humanitaire".

SonntagsZeitung: La Suisse ne peut pas être neutre face à l'agression russe contre l'Ukraine, estime l'ambassadrice d'Ukraine en Suisse Iryna Venediktova dans la SonntagsZeitung. "Il s'agit de défendre l'ordre juridique international et les droits de l'homme", lâche-t-elle. "Le principe suisse de neutralité repose sur des accords conclus au cours des siècles passés", ajoute-t-elle. "Mais avec l'établissement du droit international public après la Deuxième Guerre mondiale, la situation a fondamentalement changé".

Le Matin Dimanche: Au palmarès des élus qui s'accrochent le plus à leur siège aux chambres fédérales, les élus socialistes sont rois, affirme Le Matin Dimanche. L'hebdomadaire a passé en revue l'ensemble des parlementaires romands à huit mois des élections fédérales d'octobre. Les socialistes totalisent en moyenne 8,5 années. Au deuxième rang, on trouve l'UDC avec 7,2 années. Le PLR, troisième, obtient une moyenne d'ancienneté de 5,4 années, juste devant Le Centre (5,1 ans). A l'autre bout du classement, juste derrière les Verts (4,1 ans), les Vert'libéraux sont ceux qui ont le moins d'années au compteur, avec une moyenne de 3,3 ans.

SonntagsZeitung: La gestion du chantier de l'autoroute A9 dans le Haut-Valais fait l'objet de nouveaux soupçons d'irrégularités, indique la SonntagsZeitung. Après des défauts de construction toujours inexpliqués pointés par le Contrôle fédéral des finances il y a quelques jours, la facturation d'une décharge de chantier près de Rarogne (VS) est cette fois-ci en cause. Le site accueille les matériaux d'excavation provenant de la construction d'un tunnel de l'A9. Selon l'Office fédéral des routes (OFROU), il s'agit d'un montant de 5 à 8 millions de francs suisses. Le canton a confirmé au journal le cas. Mais comme la procédure est en cours, il n'a pas voulu en dire plus. Il a jusqu'à la fin avril pour réclamer le remboursement.

NZZ am Sonntag: Alors qu'une bulle immobilière était redoutée en Suisse, le marché immobilier connaît désormais une grave pénurie de logements, alerte la NZZ am Sonntag. En raison de l'immigration et de la tendance aux logements plus petits, la Suisse compte en moyenne 55'000 ménages de plus par an. Parallèlement, le nombre de demandes de permis de construire est tombé à son plus bas niveau depuis 25 ans. Conséquence, il manquera 51'000 habitations d'ici à 2026, a calculé la société de conseil immobilier Wüst Partner. Cela correspond à peu près au nombre de logements que compte la ville de Lucerne. La Suisse se dirige vers la plus grande pénurie d'habitations depuis plus de 30 ans, selon le journal.

SonntagsZeitung: La plupart des fonds détournés de la banque centrale libanaise, soit entre 300 et 500 millions de dollars (entre 282 et 470 millions de francs suisses au cours actuel), ont atterri sur les comptes de douze banques suisses, relate la SonntagsZeitung. Sur ces montants, 250 millions de dollars ont été déposés sur le compte personnel du frère du directeur de la banque centrale libanaise auprès de la filiale HSBC à Genève. D'autres sommes ont atterri chez UBS, Credit Suisse, Julius Baer, EFG et Pictet. Le directeur de la banque centrale libanaise, Riad Salameh, son frère Raja et son assistante, Marianne Hoayek, ont été inculpés jeudi à Beyrouth pour blanchiment d'argent, détournement de fonds publics, évasion fiscale et falsification de documents.

NZZ am Sonntag: Alors que les crèches n'arrivent pas à répondre à la demande en Suisse, nombre d'entre elles doivent diminuer le nombre de places disponibles, fermer des groupes ou même, dans certains cas, cesser leur activité faute de personnel qualifié, remarque la NZZ am Sonntag. Dans le canton de Zoug, une crèche sur trois souhaitant repourvoir un poste doit chercher un remplaçant pendant plus de six mois. A Soleure, 80% des établissements sont touchés par une grave pénurie de personnel qualifié. A Lucerne, les crèches sont obligées de recruter leur personnel à l'étranger. La fédération suisse pour l'accueil de jour de l'enfant Kibesuisse parle d'une "pénurie de personnel extrêmement aiguë" en Suisse alémanique.

