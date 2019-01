Revue de presse du dimanche 27 janvier 2019

Sydney (awp/ats) - Les abus dans l'assurance maladie, les coûts de la grippe ou encore les fonds que les partis vont injecter dans la campagne des élections fédérales d'octobre font les titres de la presse dominicale. Voici quelques-unes de ces informations non confirmées à Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche: Plus de la moitié des abus à l'assurance maladie sont commis chez les prestataires de soins, affirme Le Matin Dimanche citant le porte-parole de la caisse CSS. En 2018, les enquêteurs de l'assurance maladie ont débusqué 199 cas de fraudes ou de pratiques d'optimisation tarifaire pour 12 millions de francs suisses. Dans 108 cas, représentant 7,895 millions de francs suisses, les arnaques ont été commises par des médecins ou des structures de santé. Des praticiens se retrouvent ainsi avec des journées de travail de 40 heures ou encore d'autres multiplient le nombre de patients factices pour couvrir des honoraires bien au-dessus de la moyenne. La fraude s'organise parfois au sein d'une structure de soins entière. "La grande majorité des médecins établissent des factures correctes", rappelle le porte-parole de la CSS. Si le montant des fraudes augmente chaque année, cela ne signifie pas qu'il y a toujours plus d'abus. "Les mesures prises pour les détecter ont été renforcées", indique le porte-parole du Groupe Mutuel, qui constate le même phénomène.

Le Matin Dimanche: L'épidémie de grippe coûte quelque 300 millions de francs suisses par an, rapporte Le Matin Dimanche, qui se réfère à une étude de 2003 de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les soins reviennent à 100 millions et les absences pour maladies coûtent 200 millions à l'économie. Selon Daniel Koch, responsable de la division des maladies transmissibles à l'OFSP, ces estimations sont extrêmement difficiles à réaliser, car le virus ne fait pas les mêmes dégâts tous les ans et parce que tous les malades ne consultent pas nécessairement un médecin. Mais aucune autre infection ne touche autant de personnes d'un coup. Elle est à l'origine de 112'000 à 275'000 consultations chaque année. Il faut y ajouter plusieurs milliers d'hospitalisations et plusieurs centaines de décès. "C'est certainement la maladie infectieuse qui nous coûte le plus cher", explique M. Koch.

SonntagsZeitung: Les partis politiques remplissent actuellement les caisses pour les élections législatives fédérales d'octobre, relève la SonntagsZeitung. Le PS, le PLR, le PDC, les Verts, les Vert'libéraux et le PBD prévoient des dépenses atteignant au total 8,5 millions de francs suisses. A ce montant, il faut ajouter plusieurs millions pour l'UDC, qui ne dévoile pas ses chiffres. La campagne électorale de 2019 sera ainsi l'une des plus chères jamais menées en Suisse, note le journal. L'origine de l'argent reste en revanche en grande partie inconnue. Seuls le PS et les Verts se disent prêts à déclarer l'origine des dons importants. L'UDC, le PLR et le PDC n'ont, quant à eux, pas voulu divulguer les budgets détaillés de la campagne ni les noms des donateurs. Les présidents des partis gouvernementaux ont cependant accepté de révéler leur budget personnel: alors que le président du PS, Christian Levrat, ne dépensera pas un franc, celui du PDC, Gerhard Pfister, celle du PLR, Petra Gössi, et celui de l'UDC, Albert Rösti ont budgété plusieurs dizaines de milliers de francs suisses.

NZZ am Sonntag: Le ministre suisse des affaires étrangères, Ignazio Cassis, veut lancer une initiative pour la reconstruction économique au Moyen-Orient, rapporte la NZZ am Sonntag. Au plan politique, il n'y a actuellement aucun progrès dans le domaine, déclare le conseiller fédéral dans le journal. "Le processus de paix de l'ONU est au point mort", remarque-t-il. M. Cassis plaide donc pour mettre sur pied des mesures concrètes pour créer des perspectives économiques dans la région, tel le soutien à des start-up. L'initiative sera lancée avec les pays voisins de la Suisse, explique le PLR tessinois. Il a déjà abordé la question avec l'Allemagne. Il doit se rendre la semaine prochaine en Autriche pour discuter du projet. Ce n'est pas un plan Marshall, "mais nous travaillons sur un plan qui doit soutenir l'économie du Moyen-Orient", poursuit M. Cassis.

SonntagsBlick: Les déclarations spontanées aux autorités fiscales ont explosé ces dernières années en Suisse en raison de la crainte de l'échange automatique d'informations, selon le SonntagsBlick. Depuis 2010, année d'entrée en vigueur de la possibilité d'une déclaration volontaire unique sans pénalité, 138'092 contribuables indélicats avec le fisc ont utilisé cette démarche. Au total, 44,2 milliards de francs suisses d'argent au noir ont été déclarés. La Confédération, les cantons et les communes ont reçu plus de 3,8 milliards de francs suisses d'impôts supplémentaires.

SonntagsBlick: Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) finance un projet de films de la plate-forme albano-suisse, albinfo.ch, visant à rendre le retour de Kosovars de Suisse au Kosovo plus attractif. La Confédération helvétique a contribué à hauteur de 158'000 francs suisses à la production de huit films documentaires illustrant des succès de Kosovars rentrés dans leur pays. "Les films doivent faire apparaître les aspects positifs d'un retour à la maison", a expliqué le SEM au journal. Mais le SonntagsBlick relève que ceux-ci n'abordent pas la réalité du Kosovo, c'est-à-dire une corruption qui paralyse le pays, et le chômage massif qui touche un tiers de la population.

Ostschweiz am Sonntag/Zentralschweiz am Sonntag: L'abonnement pour touristes, le Swiss Travel Pass, provoque des tensions entre les plus grandes entreprises de chemins de fer de montagne en Suisse, écrivent Ostschweiz am Sonntag et Zentralschweiz am Sonntag. La concurrence des chemins de fer du Titlis et de ceux de la Jungfrau a d'abord failli faire rompre l'alliance des chemins de fer du Stanserhorn, du Brunni et du Schiltorn, partenaires dans le Swiss Travel Pass. Suite à une intervention de l'Office fédéral des transports, les chemins de fer concurrents ont décidé de saisir le Tribunal fédéral.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.