Revue de presse du dimanche 27 mars 2022

Berne (awp/ats) - L'invasion de l'Ukraine par la Russie et ses conséquences font une fois encore les titres de la presse dominicale. Il est notamment question de la situation sécuritaire en Suisse. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SonntagsZeitung: La situation sécuritaire en Suisse ne s'est pas détériorée, malgré l'invasion de l'Ukraine par la Russie, indique le Département de la défense (DDPS) à la SonntagsZeitung. Le risque d'être entraîné dans la guerre, voire d'être directement attaqué, est faible, selon le DDPS. Même en cas d'extension du conflit aux pays voisins membres de l'OTAN, le risque n'augmenterait pas, précise le département. Malgré cette stabilité de la sécurité, les partis de droite continuent de revendiquer une hausse du budget de l'armée de 5 à 7 milliards de francs suisses. On ne peut pas exclure que la Suisse soit touchée par des conflits armés en Europe, déclare dans le journal le président du PLR Thierry Burkart. De plus, le réarmement d'une armée ne se fait pas dans la précipitation, souligne le conseiller aux Etats Werner Salzmann (UDC/BE). "Les acquisitions dans le domaine militaire demandent du temps".

SonntagsZeitung: Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé à 19 personnes le statut de protection S, que la Suisse accorde notamment aux réfugiés ukrainiens, car elles n'appartenaient pas à l'un des groupes éligibles, indique la SonntagsZeitung. La Confédération va désormais mieux contrôler les demandes, a précisé le SEM au journal. L'authenticité des passeports présentés sera notamment vérifiée. Des spécialistes supplémentaires de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières seront en outre engagés dans les centres fédéraux d'asile. L'Etat avait renoncé à un contrôle systématique pour pouvoir maîtriser l'afflux important de la première vague des réfugiés ukrainiens. Les contrôles se limitaient à l'identité.

Le Matin Dimanche: Alors que les perspectives pour le tourisme s'éclaircissent en Suisse avec la levée des mesures de restriction contre le Covid-19, la guerre en Ukraine fait planer une nouvelle menace, indique Le Matin Dimanche. "Ce qui nous préoccupe, c'est que, dans la perception des hôtes d'outre-mer, la guerre fait rage en Europe et la situation sécuritaire en Suisse est également jugée de manière critique", explique dans le journal Nicolo Paganini, président de la Fédération suisse du tourisme et conseiller national (Centre/SG). "On observe une baisse des réservations chez ces clients et des annulations". Il pointe également la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, ainsi que la force du franc comme autres sources d'inquiétudes.

NZZ am Sonntag: Les autorités russes ont fait confisquer à Moscou des montres du fabricant suisse Audemars Piguet d'une valeur de plusieurs millions de francs suisses, assure la NZZ am Sonntag, qui cite une note confidentielle adressée mercredi soir par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) aux membres de plusieurs commissions du Parlement. Des agents des services secrets russes du FSB auraient perquisitionné mardi les locaux de la filiale locale de l'horloger de luxe et confisqué les montres. Pour justifier leur action, les autorités russes auraient invoqué de prétendues infractions douanières, selon la note du DFAE. Mais il s'agissait "très probablement d'une mesure de répression arbitraire en réaction aux sanctions", ajoute le département. Quatre jours plus tôt, le Conseil fédéral avait renforcé les sanctions contre Moscou pour avoir attaqué l'Ukraine et interdit l'exportation de produits de luxe vers la Russie, dont les montres.

SonntagsBlick: Un conseiller du président ukrainien Volodomyr Zelensky appelle la Suisse dans le SonntagsBlick à rechercher activement et avec plus d'intensité les fonds russes cachés en Suisse. Il est "vital" pour l'Ukraine que la Suisse soutienne la pression globale sur la Russie pour mettre fin rapidement à la guerre, explique Alexander Rodnyansky. "Nous savons tous qu'il y a énormément d'argent de l'élite russe dans les banques suisses", précise-t-il. La procédure actuelle avec l'obligation de déclaration ne suffit pas, estime le conseiller. Une grande partie des élites russes continue d'agir dans l'ombre, ajoute-t-il, c'est pourquoi la Suisse doit intervenir plus fermement. Le conseiller ne voit pas d'autre rôle pour la Suisse dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, comme par exemple celui de médiateur. "Pour nous, la priorité principale réside dans les sanctions. La paix est déjà négociée ailleurs".

Le Matin Dimanche: Le cyberbataillon de l'armée suisse ne convainc pas tout le monde, relate Le Matin Dimanche. Un expert en cyberdéfense, qui préfère rester anonyme, estime que le bataillon n'a pas une quantité suffisante de soldats: "Aujourd'hui, sur les 500 membres espérés pour 2024, on en a environ la moitié", explique-t-il. "Mais tous ne font pas leurs cours de répétition en même temps. Il y a donc à peu près quinze soldats constamment disponibles. La majorité devra faire de la veille et du soutien logistique, car c'est leur mission de base. Peu d'entre eux seront vraiment formés à la cyberdéfense pointue". Le spécialiste estime cependant que la mission de soutien à l'armée de ce bataillon est nécessaire. Mais "il est crucial que le DDPS [Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, ndlr] ne confonde pas ses capacités réelles avec sa communication. Il crée des attentes surfaites".

NZZ am Sonntag: Le conseil d'administration de Migros est favorable à la vente d'alcool dans ses magasins, révèle la NZZ am Sonntag. Après avoir longtemps refusé de s'exprimer sur la question, la direction du groupe s'est désormais prononcée en faveur du "oui". La concurrence a fait pencher la balance, indiquent des sources au journal. En décembre, les dix coopératives régionales Migros s'étaient prononcées en faveur du projet. Les 2,2 millions de coopérateurs de Migros sont appelés à voter le 4 juin pour savoir si le groupe doit ou non inclure à l'avenir des boissons alcoolisées dans son assortiment. Les résultats du vote devraient tomber à la mi-juin.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.