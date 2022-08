Revue de presse du dimanche 28 août 2022

Berne (awp/ats) - La crise énergétique en Suisse fait à nouveau les titres de la presse dominicale. Il est également question de la difficulté des entreprises à faire revenir leurs employés dans les bureaux. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Un comité d'élus de partis de droite et de représentants de l'économie lance une initiative populaire visant à lever l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires en Suisse, affirment Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Intitulé "De l'électricité pour tous en tout temps. Stop au black-out", le texte veut inscrire dans la constitution que "toute forme de production d'électricité respectueuse du climat est autorisée". La collecte de signatures doit commencer la semaine prochaine. La stratégie énergétique de la Suisse qui mise sur les importations en hiver est un échec, indique dans les journaux Vanessa Meury, présidente du Club Énergie Suisse, l'association à l'origine de l'initiative. Interrogé, le chef du groupe socialiste aux chambres fédérales, Roger Nordmann, estime que le texte "n'a aucune chance". La construction de nouvelles centrales atomiques est interdite en Suisse depuis 2017 après une votation populaire.

SonntagsBlick: Economiesuisse, l'organisation faîtière de l'économie suisse, réclame une procédure facilitée pour le chômage partiel pour les entreprises afin de faire face à la crise énergétique, écrit le SonntagsBlick. Il faut s'attendre à ce que certaines entreprises doivent suspendre leur production en raison de la hausse rapide des prix de l'énergie, avertit-elle. Le ministre de l'économie Guy Parmelin se dit, dans le journal, ouvert à la demande sur le chômage partiel et sur des aides financières. "Le chômage partiel a déjà fait ses preuves lors de crises précédentes", déclare-t-il, ajoutant qu'un groupe de travail de la Confédération suit la situation en permanence et examine différentes options au cas où il serait nécessaire d'agir. Le Conseil fédéral doit à nouveau se pencher sur le sujet lors de ses prochaines séances, précise l'UDC vaudois.

NZZ am Sonntag: Les parlementaires cherchent également des solutions pour atténuer la forte hausse des prix de l'énergie, assure la NZZ am Sonntag. Trois variantes sont étudiées: la première vise à plafonner le prix de l'électricité; la deuxième consiste en crédit pour cas de rigueur pour les entreprises qui ont particulièrement souffert de la crise énergétique; enfin, la troisième permettrait aux entreprises de revenir du marché libre de l'électricité à l'approvisionnement de base avec des prix régulés par l'Etat. La dernière proposition est celle qui rencontre le plus large soutien auprès des partis, précise le journal. Elle est aussi la préférée du président de l'Union suisse des arts et métiers (usam), Hans-Ulrich Bigler.

SonntagsZeitung: Le ministre de l'économie Guy Parmelin réitère dans la SonntagsZeitung son appel à économiser "dès maintenant l'électricité et le gaz" pour que la Suisse ne se retrouve pas en situation de pénurie d'énergie l'hiver prochain. "Chaque kilowattheure compte", dit-il. "Si nous mettons tous un pull de plus en hiver, de grandes quantités peuvent être économisées sans que la vie sociale et économique en soit affectée", assure-t-il. Le conseiller fédéral appelle à la compréhension pour les questions relatives aux plans d'urgence de la Confédération. De nombreuses questions ne peuvent pas encore trouver de réponse, souligne-t-il, car "il y a tout simplement encore trop de facteurs inconnus".

SonntagsZeitung/SonntagsBlick/NZZ am Sonntag: Face au risque de pénurie d'énergie, la presse dominicale liste une série d'idées permettant d'économiser de l'énergie. Ainsi, la température des pièces des bâtiments municipaux pourrait être abaissée de 1 à 2 degrés et l'eau chaude pourrait y être coupée totalement, à l'exception des écoles et des salles de sport. Dans les piscines couvertes, la température de l'eau pourrait être abaissée. Autre possibilité, les lumières des décorations de Noël dans les lieux publics ou dans les rues pourraient être allumées moins longtemps. Les Chemins de fer fédéraux (CFF) ont eux déjà pris une première mesure: éteindre la grande horloge de leur siège principal à Berne. Le conseiller aux Etats Damian Müller (PLR/LU) réclame des incitations pour récompenser les économies volontaires.

SonntagsBlick: La Suisse, comme d'autres Etats, est dans le viseur des services de renseignements russes, relate le SonntagsBlick, qui s'est procuré des documents du Service de renseignement de la Confédération (SRC). Le SRC écarte une éventuelle opération russe pour influencer les élections législatives fédérales d'octobre 2023, mais il estime que la Russie va tenter d'infiltrer les processus démocratiques d'autres Etats en passant par des infrastructures suisses. Il est très probable que des serveurs situés en Suisse soient utilisés pour de futures cyberattaques, juge le contre-espionnage suisse, ce qui saperait la souveraineté de la Suisse. Le but de la Russie est de poursuivre l'affaiblissement de l'Occident, selon le SRC.

Le Matin Dimanche: Faire revenir les employés au bureau après le télétravail imposé par la pandémie de Covid-19 est un défi pour les entreprises, indique Le Matin Dimanche. Aux États-Unis, les sociétés multiplient les avantages pour attirer leurs salariés sur place. En Suisse, ce sont des fêtes qui sont organisées. Selon une étude Cisco sortie en mai et citée par le journal, "92% des personnes interrogées en Suisse romande (contre 80% dans l'ensemble de la Suisse) considèrent que le principal avantage du travail hybride réside dans les économies financières résultant par exemple de la suppression des frais de déplacement et des dépenses pour les repas à l'extérieur". L'histoire des crises "montre qu'on ne revient jamais en arrière. Actuellement, les entreprises cherchent encore le modèle de demain. Et ce modèle sera peut-être différent d'un métier ou d'une entreprise à l'autre", explique dans le journal Anne Donou, directrice romande du cabinet Von Rundstedt, spécialisé dans les ressources humaines.

NZZ am Sonntag: Le système de gouvernement en Suisse, qui n'a pas changé depuis 170 ans, atteint ses limites, estime le politologue bernois Adrian Vatter dans la NZZ am Sonntag. Il propose des réformes en profondeur, en créant notamment un département présidentiel, qui pourrait augmenter la capacité du Conseil fédéral à faire face aux crises. M. Vatter note que, dans le système actuel, même le PS n'est pas sûr d'obtenir un deuxième siège au Conseil fédéral. Si un membre de l'exécutif fédéral devait démissionner l'automne prochain, il y aurait probablement des changements, ajoute le politologue.

NZZ am Sonntag: L'organisation Swiss Recycling annonce dans la NZZ am Sonntag pour l'année prochaine un système national de collecte et de recyclage du plastique. L'initiative est soutenue par les quatre plus grands détaillants de Suisse et plus de 50 fabricants de denrées alimentaires et d'emballages. La répartition des coûts fait encore l'objet de tractations. Il reste également des problèmes techniques à résoudre. Seule la moitié du plastique collecté peut actuellement être recyclé. Cette proportion doit atteindre 100% d'ici à la fin de la décennie, selon une directive de l'Union européenne (UE). Chaque Suisse produit 150 kg de déchets plastiques par année. La plupart d'entre eux finissent dans les ordures ménagères.

