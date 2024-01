Berne (awp/ats) - La 13e rente AVS qui séduit les Suisses, mais aussi les violences sexuelles dans l'Eglise réformée et l'initiative "Stop au blackout" font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SonntagsZeitung: Les travailleurs indépendants souffrent plus souvent de pauvreté à la retraite que les salariés retraités, relève la SonntagsZeitung, citant une étude. N'étant pas obligés de cotiser à une caisse de pension, seuls un peu plus de 50% des indépendants ont un deuxième ou un troisième pilier. Nombre d'entre eux se retrouvent ainsi avec le minimum vital à la retraite, pointe l'étude. Elle montre également que les indépendants gagnent en moyenne moins que les employés avant la retraite. Le fait que de nombreux indépendants aient une mauvaise prévoyance vieillesse est probablement l'une des raisons pour lesquelles l'initiative pour une 13e rente AVS est largement soutenue dans les sondages, estime le journal.

SonntagsBlick: Alors qu'une étude a révélé que plus de 9355 mineurs pourraient avoir subi des violences sexuelles au sein de l'Eglise protestante allemande, une analyse sera aussi menée en Suisse, affirme dans le SonntagsBlick. Rita Famos, la présidente de l'Eglise évangélique réformée de Suisse. "L'enquête serait entre de bonnes mains dans une université", dit-elle. "Nous allons débattre de ce sujet lors des deux prochains synodes. Tout le monde est favorable à l'enquête. Il s'agit maintenant de savoir quelle voie nous allons suivre", ajoute Mme Famos. L'objectif prioritaire n'est pas de donner un nombre de victimes, poursuit la responsable. "Nous devons identifier nos points faibles et nos problèmes structurels. Et nous devons entamer un dialogue avec les personnes concernées".

NZZ am Sonntag: L'initiative populaire "De l'électricité pour tous en tout temps" (Stop au blackout), qui sera remise à la Chancellerie fédérale le 16 février prochain munie de plus de 100'000 signatures, "fait fausse route", déclare dans la NZZ am Sonntag Michael Wider, président de l'association faîtière de la branche électrique suisse. Le texte du Club Énergie Suisse vise à lever l'interdiction de construire des centrales nucléaires en Suisse. Or, "nous n'avons même pas encore vraiment commencé à mettre en œuvre la stratégie énergétique et nous devrions déjà la jeter aux orties", ajoute M. Wider. Le président de l'Association des entreprises électriques suisses (AES) dénonce également une formulation de l'initiative peu claire. Plusieurs sources confirment au journal qu'un contre-projet serait en préparation pour pallier les faiblesses de l'initiative, qui séduit les milieux économiques.

Le Matin Dimanche: La popularité du protoxyde d'azote, aussi appelé gaz hilarant, chez les jeunes lors de soirées festives en Suisse provoque l'inquiétude du monde politique, indique Le Matin Dimanche. Plusieurs pays européens ont déjà pris des mesures, mais la Suisse n'a encore rien fait. La conseillère aux Etats Marianne Maret (Le Centre/VS) a déposé une interpellation. "On constate que le problème s'étend", explique-t-elle dans le journal. "La consommation de ce produit a l'air d'augmenter rapidement. Plus on attend, plus on sera dans la réaction et pas dans la prévention". Le gaz hilarant provoque des fous rires incontrôlables pendant deux à trois minutes. Mais des prises trop intenses ou trop régulières peuvent mener à des pertes de connaissance, des asphyxies, des paralysies à long terme et même à la mort.

SonntagsZeitung: Un Suisse de 73 ans a initié une procédure, qui pourrait s'achever avec la fin du remboursement de l'homéopathie dans l'assurance maladie de base, relate la SonntagsZeitung. Il a déposé en automne dernier une requête auprès de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour obtenir une évaluation de l'homéopathie. La procédure doit déterminer si l'homéopathie peut être remboursée par l'assurance obligatoire des soins en tenant compte des critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité. L'homéopathie est à nouveau remboursée depuis 2011, après que les Suisses ont plébiscité en 2009 les médecines complémentaires en acceptant à 67% l'article constitutionnel demandant leur prise en compte.

SonntagsZeitung: Les Chemis de fer fédéraux (CFF) négocient actuellement des mesures avec les compagnies ferroviaires des pays voisins de la Suisse pour réduire les retards fréquents sur les grandes lignes en provenance d'Allemagne, d'Autriche et d'Italie. Ces retards entraînent souvent de longs temps d'attente dans les gares frontalières et compromettent les correspondances à l'intérieur de la Suisse. Les CFF étudient ainsi un départ anticipé des trains de la gare centrale de Milan vers Berne, Bâle et Genève. Pour la ligne Munich-Saint-Gall-Zurich, il est prévu que les trains n'apparaissent plus activement dans l'horaire en ligne en Suisse et qu'ils ne servent plus qu'à débarquer les passagers à Saint-Gall. Les CFF discutent aussi de différents scénarios avec la compagnie ferroviaire autrichienne.

SonntagsBlick: Le prédicateur islamiste australien Mohamed Hoblos, suivi par 400'000 adeptes rien que sur la plateforme YouTube, voulait venir prêcher en Suisse il y a deux semaines, invité par un groupe de jeunes salafistes, rapporte le SonntagsBlick. Même si le lieu exact de sa prestation avait été tenu secret jusqu'au dernier moment, l'homme a été empêché de se produire, les policiers l'ayant arrêté peu après son atterrissage à l'aéroport de Zurich. Il n'a pas été autorisé à sortir du bâtiment, où il y a passé la nuit, avant de quitter la Suisse le lendemain. Le prédicateur radical était fiché dans le système d'information Schengen.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.