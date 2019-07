Revue de presse du dimanche 28 juillet 2019

Sydney (awp/ats) - Les tweets de Claude Béglé, mais aussi le parrainage des activités de la Confédération et le jugement contraignant UBS à livrer les données de clients font les titres de la presse dominicale. Voici une sélection de ces informations non confirmées à Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche: Le conseiller national Claude Béglé (PDC/VD), sous le feu des critiques pour ses tweets élogieux à l'égard du régime nord-coréen, a été manipulé par les autorités nord-coréennes, déclarent dans Le Matin Dimanche plusieurs personnes qui ont visité le pays communiste. Pour son collègue du Parlement Jean-François Rime (UDC/FR), "dès que vous arrivez [en Corée du Nord, ndlr], vous prenez conscience que tout ce que l'on vous montre n'est pas la réalité. Claude Béglé s'est fait embobiner". Un ex-collaborateur du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) estime lui que le conseiller national vaudois "n'a aucun recul sur la propagande du régime. Tout ce que l'on visite est une vitrine", explique-t-il. Juliette Morillot, une journaliste française spécialiste de la péninsule coréenne, auteure de plusieurs ouvrages, dont "Le monde selon Kim Jong-un", qui se rend en Corée du Nord depuis quarante ans, dit avoir vu les même choses que M. Béglé aux mêmes endroits. Mais, constate-t-elle, le Vaudois "ressort ce qu'il a vu texto, comme ébahi, sans aucune mise en perspective. Il était sûrement accompagné de guides sympathiques qui ont renforcé ses impressions", ajoute-t-elle, soulignant que tout le pays ne ressemble pas à cette carte postale.

SonntagsBlick: Le parrainage privé des activités de la Confédération helvétique ne pose pas problème qu'au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), indique le SonntagsBlick. D'autres ministères reçoivent des fonds d'organismes extérieurs. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a, par exemple, accepté de l'argent d'entreprises telles que RUAG, Pilatus et Swisscom lors de trois manifestations aéronautiques. La ministre de la défense, Viola Amherd, a lancé au début juillet un contrôle interne dans son département. Selon les résultats de l'audit, que le journal a pu consulter, les financements privés ont augmenté ces dernières années dans l'administration publique en raison de ressources budgétaires toujours moindres. Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) est également touché par le phénomène. Japan Tobacco International a ainsi soutenu le prix du cinéma suisse à hauteur de 54'000 francs suisses par année en 2012 et 2013. L'accord avec l'Office fédéral de la culture n'a toutefois pas été prolongé après l'arrivée du socialiste Alain Berset à la tête du DFI.

NZZ am Sonntag/SonntagsZeitung: La décision du Tribunal fédéral contraignant la banque UBS à livrer à la France les données personnelles des détenteurs de 40'000 comptes continuent de faire réagir les politiciens de droite dans la presse dominicale. Le conseiller national Thomas Matter (UDC/ZH) estime dans la NZZ am Sonntag que ce jugement va avoir des conséquences. "On va regarder, comment définir plus clairement la pêche à l'information et l'exempter de l'assistance administrative". Son collègue Hans-Peter Portmann (PLR/ZH) entend également se pencher sur le jugement: "Selon le résultat, nous devons nous assurer d'adapter les bases juridiques". Dans la SonntagsZeitung, le chef du groupe parlementaire UDC, Thomas Aeschi, s'étonne, quant à lui, qu'un des trois juges fédéraux ayant voté pour le transfert des données soit membre de son parti politique. "Nous devons sérieusement nous demander si nous voulons réélire des juges fédéraux, qui ne représentent en aucune façon nos idées".

Le Matin Dimanche: Les Suisses dépensent toujours plus pour compenser leurs émissions de CO2, selon Le Matin Dimanche. Les versements effectués par des particuliers sur le site internet de myclimate ont augmenté de près de 400% les six premiers mois de 2019 par rapport à la même période de 2018. "Sur l'ensemble de l'année dernière, les compensations provenant de privés ont généré un chiffre d'affaires de 1,6 million de francs suisses. Cette année, nous avons déjà atteint ce montant", explique dans le journal Kai Landwehr porte-parole de myclimate. Les compensations concernent avant tout les vols en avion (60%), la voiture ne représentant que 10%. Les achats des particuliers ne correspondent qu'à 7% des versements effectués à myclimate. Le reste provient d'entreprises. Tous secteurs confondus, plus d'un million de tonnes ont été compensées via la fondation l'an dernier. Les recettes de myclimate financent des projets en Suisse et dans 22 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Les émissions de gaz à effet de serre en Suisse se sont élevées en 2017 à 47,2 millions de tonnes d'équivalents CO2.

SonntagsBlick: Quatre ans après l'introduction de la carte de transport Swisspass, plus de 4,17 millions de personnes disposent désormais de la version rouge au lieu de la version antérieure bleue, affirme le SonntagsBlick. Mais beaucoup de voyageurs utilisent encore les anciens abonnements. Selon la communauté tarifaire ch-direct, qui regroupe 250 entreprises de transports publics, il y a actuellement 200'000 cartes bleues en circulation. La grande majorité d'entre elles sont des abonnements généraux et appartiennent à des clients qui les achètent par l'intermédiaire de leur employeur ou à des employés des entreprises de transports suisses. L'introduction du Swisspass visait en premier lieu le groupe de clients le plus important, c'est-à-dire les particuliers, explique ch-direct. L'abonnement général pour la clientèle commerciale doit être intégré au Swisspass au cours du deuxième semestre de l'année en cours.

NZZ am Sonntag: Les jeunes Suisses préfèrent les études gymnasiales à l'apprentissage, rapporte la NZZ am Sonntag. Environ 12'000 places de formation d'apprentissage sont encore disponibles cette année. Il est devenu plus difficile de trouver des apprentis, indique dans le journal l'association pour la formation Aprentas. Non seulement le nombre de jeunes en fin de scolarité obligatoire diminue, mais le prestige de l'apprentissage chute également. L'école est perçue comme meilleure que le travail et la théorie plus importante que la pratique, explique l'association.

NZZ am Sonntag: La Fédération internationale de football (FIFA) entend conserver son siège à Zurich. Rejetant les rumeurs persistantes d'un déménagement à Paris, un porte-parole de l'organisation a confirmé à la NZZ am Sonntag que la FIFA avait signé un bail à long terme pour un immeuble de bureaux à Zurich-Oerlikon. Il s'agit d'une profession de foi en faveur de la cité de Zwingli, a-t-il ajouté. La FIFA emploie près de 1000 personnes, un nombre qui a doublé au cours des sept dernières années.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.