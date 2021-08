Revue de presse du dimanche 29 août 2021

Berne (awp/ats) - Le coronavirus fait l'essentiel des titres de la presse dominicale. L'avenir du joueur de tennis Roger Federer après sa carrière sportive est aussi évoqué. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

NZZ am Sonntag: Le ministre suisse de la santé Alain Berset envisage de réintroduire en automne une quarantaine après les voyages. Il invoque une forte hausse du nombre de cas de coronavirus, liée en partie aux retours des vacanciers en été, et la situation dans les hôpitaux. "Dans la perspective des vacances d'automne, nous devons réfléchir à ce qui est nécessaire. La quarantaine de voyages pourrait aussi à nouveau jouer un rôle", déclare le conseiller fédéral socialiste de 49 ans dans un entretien diffusé dimanche par la NZZ am Sonntag. Les hospitalisations liées au coronavirus se sont accélérées à la fin des vacances d'été, souligne-t-il.

Le Matin Dimanche: Le coronavirus est revenu en Suisse avec les vacanciers, affirme Le Matin Dimanche. Ces derniers jours, 40% des hospitalisations dues au Covid-19 concernaient des retours au pays. Or, la task force scientifique Covid-19 de la Confédération l'avait prédit dès le début de l'été, remarque le journal. Dans une note du 16 juillet, des épidémiologistes du groupe de travail prévenaient "que l'ouverture des frontières internationales favorise l'importation de nouveaux cas". Ils préconisaient un système de classement de pays par couleurs, avec, pour chaque pays où l'incidence pour 100'000 habitants dépassait 60 cas sur quatorze jours, une quarantaine de dix jours au retour des vacances. La majorité des pays européens ont dépassé ce seuil dès la dernière semaine de juillet, quand les vacances battaient leur plein.

SonntagsBlick: Interrogé par le SonntagsBlick, le vice-président de la task force scientifique Covid-19 de la Confédération, Urs Karrer, met en garde contre la situation tendue dans les hôpitaux. Plus d'une personne sur quatre arrivant à l'hôpital avec le Covid-19 se retrouve actuellement aux soins intensifs. Il explique cette situation par le fait que les patients, plus jeunes, ont de meilleures chances de survie en étant placés en soins intensifs et par la plus grande contagiosité du variant Delta. Le médecin précise que dans son hôpital de Winterthour (ZH), la moitié des lits des soins intensifs sont déjà occupés par des patients atteints du Covid-19. "Au début de la pandémie, par exemple pour les 45 ans, seule une personne infectée sur 150 environ devait être traitée à l'hôpital. Avec le variant Delta, c'est une sur 50. Ces chiffres concernent bien entendu des non-vaccinés".

SonntagsZeitung: Le président de la commission fédérale pour les vaccinations Christoph Berger réclame dans la SonntagsZeitung une extension du certificat Covid aux restaurants, cinémas, théâtres et petites manifestations. "On doit immédiatement étendre l'obligation du certificat. C'est indispensable. Nous ne pouvons plus attendre", lâche-t-il. Avec un système de santé au bord de la surcharge, il estime que des mesures plus sévères contre la quatrième vague épidémique et une "certaine pression" sur les non-vaccinés pour les inciter à se faire vacciner sont nécessaires. L'obligation du certificat sanitaire pour les professions ayant des contacts sociaux étroits, comme le personnel soignant, les enseignants ou le personnel de restauration, mérite aussi d'être envisagée, ajoute M. Berger. Le Conseil fédéral a mis en consultation mercredi une possible extension du certificat Covid. Il n'a pas précisé à partir de quand cette extension pourrait s'appliquer.

Le Matin Dimanche: Les trois premières vagues pandémiques du coronavirus ont infecté pour chacune d'entre elles environ 5% de la population suisse, explique l'épidémiologiste Antoine Flahault, interrogé par Le Matin Dimanche. Avec seulement 56% de la population suisse vaccinée, "il reste largement un tel réservoir de personnes non immunisées aujourd'hui [...] pour constituer une vague de même ampleur que les précédentes dès la rentrée", précise le directeur de l'institut de santé globale à l'Université de Genève. Avec le variant Delta, très contagieux, "la Suisse reste donc un pays encore très vulnérable aux assauts potentiels de la pandémie, qui n'est pas derrière nous malheureusement".

SonntagsZeitung: Face au faible taux de personnes vaccinées contre le Covid-19 en Suisse et à la recrudescence de la pandémie, des chefs de partis politiques appellent à une journée nationale de la vaccination, rapporte la SonntagsZeitung. Des célébrités de divers horizons seraient mobilisées pour l'occasion. "Imaginez que Magdalena Martullo-Blocher, Xherdan Shaqiri, Pipilotti Rist, Roger Federer, Markus Ritter, Casimir Platzer et Monika Rühl unissent leurs forces pour faire campagne pour la vaccination: cela ferait une grande différence", déclare dans le journal le président des Verts, Balthasar Glättli. Il va présenter mardi cette idée au ministre de la santé, Alain Berset. Il peut compter sur le soutien des directions du PS, du PLR, du Centre et des Vert'libéraux. "La vaccination offre pour le moment le seul moyen de sortie de crise. Nous devons l'utiliser", indique la présidente du PLR, Petra Gössi. "Il faut maintenant un engagement personnel de toutes les sphères", ajoute le président du Centre, Gerhard Pfister.

NZZ am Sonntag: Il existe en Suisse un risque d'attaque terroriste contre les centres de vaccination anti-Covid-19, selon une mise en garde du Service de renseignement de la Confédération (SRC), relayée par la NZZ am Sonntag. Les transports de vaccins et leur fabricant pourraient aussi devenir des cibles, ajoute le SRC. Il n'y a cependant pas d'indications concrètes d'une telle attaque. Des attaques par un individu ou de petits groupes d'assaillants contre des moyens de transport ou des foules constituent actuellement les menaces les plus probables pour la Suisse, estime le SRC. "La menace terroriste reste élevée. Elle continue d'être marquée en Europe par des acteurs d'inspiration djihadiste".

NZZ am Sonntag: L'augmentation des primes de l'assurance-maladie devrait être en moyenne inférieure à 1% l'année prochaine, assure la NZZ am Sonntag. Une "explosion des primes" n'est pas imminente, déclare dans le journal un porte-parole de santésuisse, l'une des faîtières des assureurs suisses. Les coûts de la santé ont, certes, augmenté de 4% au cours du premier semestre de l'année par rapport à la même période de 2020, mais les assureurs disposent d'une certaine marge de manœuvre grâce à leurs réserves, explique le porte-parole. "Les primes de l'assurance de base croîtront d'environ 0,8% en moyenne en 2022", selon Felix Schneuwly, du comparateur en ligne Comparis. L'assurance-maladie coûte actuellement en moyenne 316 francs suisses par habitant et par mois pour l'assurance de base.

SonntagsZeitung: Le joueur de tennis suisse Roger Federer pourrait avoir un rôle plus important au sein du fabricant de chaussures de sport On après son introduction à la bourse de New York, indique la SonntagsZeitung. Une nouvelle inscription au registre du commerce mentionne des contrats négociés entre On et une tierce personne, dont le nom n'est pas indiqué. Ils autorisent le fabricant de chaussures à faire de la publicité avec cette personne. En contre-partie, cette dernière reçoit "des actions On à un prix préférentiel et des options" sur un achat de titres On. Leur nombre dépend de la croissance des ventes de l'entreprise. Le fabricant de chaussures de sport n'a pas souhaité faire de commentaires. Selon le journal, Roger Federer a jusqu'à présent investi environ 50 millions de francs suisses dans On.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.