Revue de presse du dimanche 29 janvier 2023

Berne (awp/ats) - Les fuites au département du ministre de l'intérieur Alain Berset et les conséquences en Suisse de la guerre en Ukraine font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

NZZ am Sonntag: La popularité du ministre de l'intérieur Alain Berset reste élevée dans la population suisse, malgré l'affaire des fuites dans son département, indique un sondage, relayé par la NZZ am Sonntag. Le socialiste fribourgeois est considéré comme le troisième conseiller fédéral le plus sympathique par les 1558 personnes sondées. Seules la ministre de la défense, Viola Amherd, et la cheffe du Département fédéral de justice et police, Elisabeth Baume-Schneider, le devancent. Si un tiers seulement des personnes interrogées croit M. Berset lorsqu'il affirme ne rien savoir de la transmission présumée d'informations confidentielles par son chef de la communication Peter Lauener au directeur du groupe de presse Ringier, Marc Walder, 64% estiment cependant qu'il ne doit pas démissionner, comme le demandent des politiciens de l'UDC.

SonntagsBlick: Selon le "SonntagsBlick", le procureur spécial nommé pour enquêter sur les fuites au Département fédéral de l'intérieur, Peter Marti, avait également pour cible l'ancien chef des services secrets suisses Jean-Philippe Gaudin. Le brigadier vaudois a dirigé le Service de renseignement de la Confédération (SRC) de 2018 à 2021. M. Marti l'avait interrogé le 28 mars 2021 à Zurich sur un rapport classifié de la délégation des commissions de gestion (DélCdG) du Parlement sur l'affaire Crypto, dont une partie du contenu avait été préalablement diffusée dans les médias en 2020. Selon M. Marti, une fuite aurait eu lieu au SRC. M. Gaudin a contesté cette hypothèse, affirmant qu'il n'était au courant de rien. Deux mois après son audition, en mai 2021, le chef du SRC a été licencié par la ministre de la défense Viola Amherd. Il n'y a aucun lien entre l'interrogatoire et le licenciement, avait assuré son ministère.

NZZ am Sonntag: Une majorité de Suisses (55%) est favorable à la réexportation vers l'Ukraine de matériel de guerre fabriqué en Suisse, écrit la NZZ am Sonntag, citant une enquête d'opinion de l'institut Sotomo. La loi actuelle interdit son transfert d'un pays tiers vers un théâtre de guerre. La commission de politique de sécurité du Conseil national a adopté mardi une motion et une initiative parlementaire demandant d'autoriser la réexportation de matériel de guerre dans certains cas, notamment pour l'Ukraine.

NZZ am Sonntag: Des politiciens PLR, Vert'libéraux et socialistes demandent à la Confédération de vendre des chars Leopard de l'armée suisse, pour permettre aux Etats qui envoient leurs Leopard en Ukraine de les remplacer par des chars d'assaut suisses, note la NZZ am Sonntag. "Si ces pays souhaitent reconstituer leurs stocks avec du matériel suisse, nous devrions leur tendre la main", déclare dans le journal la conseillère nationale Maja Riniker (PLR/AG). Elle a déposé une motion en ce sens auprès de la commission de la politique de sécurité du Conseil national. Son texte n'a pas obtenu de majorité, mais Mme Riniker entend relancer sa proposition.

NZZ am Sonntag: Douze oppositions, dont la plupart ont exactement le même libellé, ont été déposées contre la centrale électrique de Birr (AG) fonctionnant au pétrole et au gaz, a confirmé dans la NZZ am Sonntag la porte-parole de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Elles doivent être traitées par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Selon la porte-parole, les oppositions proviennent de riverains, qui critiquent les nuisances sonores, la pollution et le CO2 générés par les huit turbines et contestent les bases légales permettant leur construction. Les oppositions n'ont pas d'effet suspensif, assure la porte-parole. La centrale, dont le coût s'élève à 470 millions de francs suisses, doit être prête à fonctionner dès la fin février et ne doit être utilisée qu'en cas d'extrême urgence pour éviter des coupures de courant.

Le Matin Dimanche: La Suisse est la nouvelle championne de la longévité de ses habitants, rapporte Le Matin Dimanche. Les centenaires étaient 377 en 1990, 787 en 2000 et 1888 désormais, dont 75% sont des femmes. "Selon le classement établi par l'OCDE, un garçon né dans notre pays en 2021 a la meilleure espérance de vie possible, avec 81,9 années, juste devant les Islandais, les Norvégiens et les Japonais", précise dans le journal le sociologue Stéphane Cullati, chercheur à l'université de Fribourg. Pour une fille née en 2021, le pronostic est également très favorable, puisque "la Suisse se classe 4e, derrière le Japon, la Corée du Sud et l'Espagne", avec plus de 85 ans. Selon certaines estimations, un enfant sur deux né après l'an 2000 en Suisse deviendra centenaire, relève Daniela Jopp, professeure à l'université de Lausanne, qui dirige la première étude nationale sur les centenaires.

SonntagsBlick: Depuis la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, le nombre de demandes de visas humanitaires a explosé en Suisse, remarque le SonntagsBlick. En 2020, Berne avait enregistré 41 demandes de la part d'Afghans, contre 1683 en 2022 jusqu'à la fin novembre. Alors que la situation en Afghanistan se détériore de jour en jour, la Suisse continue de bloquer la grande majorité des requêtes. Elle n'a accepté l'an dernier que 98 demandes. Le fait qu'une relation étroite avec la Suisse soit considérée comme une condition préalable, comme y avoir une famille, a pour conséquence de réduire drastiquement les chances de nombreux demandeurs, note le journal.

SonntagsZeitung: La Suisse est assise sur une montagne de masques sanitaires achetés lors de la pandémie de Covid-19, affirme la SonntagsZeitung. Près de 180 millions de masques FFP2 et de masques chirurgicaux, d'une valeur d'acquisition de 130 millions de francs suisses, s'entassent dans les entrepôts de la pharmacie de l'armée. Problème, 140 millions d'entre eux vont atteindre leur date de péremption dans les prochains mois. "Même si le matériel de protection atteint sa date de péremption, des possibilités alternatives sont recherchées pour lui donner une autre utilisation judicieuse ou, si possible, pour prolonger la date de péremption", a indiqué l'armée au journal.

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Une taxe CO2 sur les aliments pour réduire la consommation de viande, de produits laitiers, d'œufs et de sucre en Suisse pour limiter le réchauffement climatique, telle est la proposition de 42 scientifiques, relayée par Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Ils doivent présenter jeudi le fruit de leur travail lors du sommet suisse sur le système alimentaire, qui aura lieu en présence du ministre de l'économie, Guy Parmelin. "Nous n'échapperons pas à une taxe CO2 sur les aliments", explique dans les journaux Lukas Fesenfeld, chargé de cours à l'Université de Berne et responsable du comité scientifique. Il rappelle que "toute la prospérité de la Suisse dépend [...] du bon fonctionnement des écosystèmes et de la stabilité des chaînes d'approvisionnement".

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: L'ancien patron de Novartis, Daniel Vasella, a prétendu habiter à Monaco, plutôt qu'en Suisse, pour ne pas avoir à payer des impôts sur plusieurs millions de francs suisses reçus du groupe pharmaceutique bâlois en 2013, lors de son départ de la présidence du conseil d'administration, révèlent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. En 2017, l'administration fiscale zougoise a demandé des preuves de son déménagement à Monaco. Les réponses n'étant pas convaincantes, les contrôleurs fiscaux ont lancé une enquête complexe et ont confondu M. Vasella. Le jugement est définitif, mais le montant des impôts qu'il voulait éviter de payer n'est pas connu.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.