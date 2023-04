Berne (awp/ats) - La tendance de la RTS à engager du personnel étranger pour ses séries, les ambitions de Sergio Ermotti pour la future direction d'UBS et les craintes de Boncourt quant à l'avenir des hangars que la BAT va bientôt laisser font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

NZZ AM SONNTAG: Le nouveau patron d'UBS Sergio Ermotti prévoit vraisemblablement de nommer à la direction des fidèles de longue date. Tom Naratil, un ancien de la banque, devrait faire son retour pour diriger le secteur de l'intégration et devenir le directeur financier du groupe, indique la NZZ am Sonntag. L'actuel chef de la gestion de fortune globale Iqbal Khan, la cheffe d'UBS Suisse Sabine Keller-Busse et Markus Ronner, chief compliance, devraient conserver leur poste. Le mystère plane encore sur le nom de celui ou celle qui reprendra la direction du département juridique. Le chef juridique de Credit Suisse Markus Diethelm serait toutefois pressenti à ce poste. UBS prévoirait en outre de séparer les activités suisses de Credit Suisse.

NZZ AM SONNTAG: Les centrales hydroélectriques suisses devraient, dès le 15 mai, pouvoir vendre à profit leur réserve d'eau qu'elles retenaient jusqu'à présent. Une nouvelle qui suscite le mécontentement des politiques de gauche et de droite, assure la NZZ am Sonntag. Les centrales hydroélectriques percevront donc un double gain, car elles avaient déjà reçu 300 millions de francs suisses de prime de retenue pour ces réserves, pointent-ils. Le directeur de la Commission fédérale de l'électricité (ElCom) Urs Meister assure de son côté que le montant de cette indemnité avait été calculé en tenant compte du fait que les centrales pourraient vendre l'électricité des réserves.

SONNTAGSZEITUNG: La Confédération doit rembourser aux banques 1,1 milliard de francs suisses d'indemnités pour les crédits Covid. Pour 1322 crédits d'un montant de 60 millions de francs suisses, il est déjà certain que les entreprises ne pourront pas rembourser l'argent, indique le journal alémanique SonntagsZeitung qui se base sur des informations du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Les banques ont jusqu'à présent remis des crédits d'une valeur de 800 millions de francs suisses à des coopératives de cautionnement. Celles-ci tentent de recouvrer une partie de l'argent.

LE MATIN DIMANCHE: La RTS fait trop souvent recours à du personnel étranger pour ses séries télévisées, dénoncent les professionnels de l'audiovisuel romands. Ils assurent dans Le Matin Dimanche ne plus pouvoir tourner sans faire appel aux gains intermédiaires du chômage, le travail manquant et les salaires n'ayant pas bougé depuis 2009. Les producteurs répondent que le recours au personnel étranger est indispensable, en raison de la rareté de certaines compétences en Suisse romande. Il est aussi lié aux coproductions internationales qui financent les séries. Avec un financement public tournant autour de 4 à 5 millions de francs suisses par saison, les séries romandes sont sous-dotées en comparaison internationale. "Il faut donc essayer de trouver de l'argent à l'étranger", explique Claude Witz, directeur de production sur les séries "Sacha" et "Helvetica". Cela oblige en retour à dépenser à l'étranger ou à embaucher du personnel étranger qui vient travailler en Suisse.

LE MATIN DIMANCHE: Les autorités communales de Boncourt s'inquiètent de l'avenir des bâtiments de British American Tobacco (BAT) qui quittera la commune jurassienne l'année prochaine. Elles ont écrit une lettre à la direction du groupe, craignant que les 70'000 m2 de hangars qui resteront à quai ne deviennent un dépotoir pour des sociétés qui ne souhaitent ou ne peuvent pas investir, révèle Le Matin Dimanche. "Aujourd'hui, nous sommes plus inquiets pour l'avenir des bâtiments que pour l'impact financier qu'aura la fermeture", admet le maire de Boncourt Lionet Maître, affirmant que la commune est prête à participer financièrement pour éviter un tel scénario. Mais sa marge de manoeuvre est faible, BAT étant propriétaire des bâtiments et du site. Et Boncourt doit faire sans le soutien du canton, qui n'envisage pas d'acheter tout ou partie des bâtiments du cigarettier.

SONNTAGSBLICK: Pas moins de 1564 manifestations ont eu lieu l'année dernière dans sept différentes villes suisses. Bâle, Berne et Saint-Gall ont enregistré un nouveau record, écrit le SonntagsBlick. Genève se distingue elle par son nombre de manifestations avec présence policière qui s'élève à 400. A Zurich, les coûts d'intervention se sont élevés à 3,1 millions de francs suisses en 2022, contre 5,3 millions l'année précédente.

SONNTAGSZEITUNG: Les cigarettes électroniques jetables représentent un "gaspillage de ressources", estime l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Selon le type de batterie, l'équivalent d'un smartphone serait jeté chaque mois, indique la responsable du secteur des déchets urbains du département Isabel Junker dans la SonntagsZeitung. Ces batteries peuvent également facilement prendre feu dans les poubelles. Une information souvent méconnue des consommateurs qui par conséquent n'élimine pas ces appareils de manière appropriée, commente Sabrina Bjöörn, directrice de la fondation Sens, spécialisée dans le recyclage des appareils électroniques.

SONNTAGSBLICK: Près des deux tiers des hôtels suisses peinent à recruter. Le nombre de postes à temps plein vacants dans l'hôtellerie-restauration est au plus haut, estime la faîtière Gastrosuisse dans le Sonntagsblick. Pas moins de 8500 postes sont actuellement vacants, contre 2000 en 2015, tandis que les nuitées ont augmenté. On compte aujourd'hui 509 nuitées pour un temps plein, soit 100 de plus qu'en 2010, montre une estimation d'Hotelleriesuisse.

NZZ AM SONNTAG: La Suisse a obtenu un score inférieur à la moyenne dans l'indice d'intelligence artificielle (IA) de l'université américaine de Stanford. Elle occupe la 14e place du rapport AI Index 2023, l'Inde arrivant en tête, suivie des Etats-Unis et de l'Allemagne, indique la NZZ am Sonntag. La Suisse investit dans le domaine en plein boom. Un centre pour l'IA sera inauguré le 8 mai à l'EPFZ.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.