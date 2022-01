Revue de presse du dimanche 30 janvier 2022

Berne (awp/ats) - Le coronavirus fait encore les titres de la presse dominicale. Les problèmes énergétiques futurs de la Suisse et la promotion des femmes dans l'administration fédérale sont aussi abordés. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SonntagsZeitung/SonntagsBlick: Le ministre suisse de la santé Alain Berset prépare une levée rapide de restrictions mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus, révèle la SonntagsZeitung. Il prévoit de supprimer dès mercredi l'obligation du télétravail et la quarantaine après des contacts avec des personnes infectées. Le Conseil fédéral devrait également soumettre à la consultation des cantons la levée de toutes les autres restrictions, ajoute le journal, citant des sources au palais fédéral. La réouverture pourrait être décidée le 16 février dans le meilleur des cas. La décision portant sur les masques sanitaires reste ouverte. Quant à l'obligation d'isolement des personnes infectées et l'obligation de se faire tester en cas de symptômes, elles devraient être maintenues.

Le président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé, Lukas Engelberger, met toutefois en garde dans le SonntagsBlick contre une réouverture trop rapide. "Les annonces [...] sont très optimistes. Le Conseil fédéral suscite ainsi des attentes". Une pandémie ne se termine pas comme une guerre avec une trêve, mais disparaît en s'amenuisant, ajoute-t-il. La prudence doit rester de mise en ce qui concerne les hôpitaux, selon lui.

Le Matin Dimanche: Avec l'explosion des infections au coronavirus dues au variant Omicron, les récits de patients touchés par un "brouillard mental" se multiplient, alerte Le Matin Dimanche. "Il s'agit d'une des manifestations recensées de ce qu'on appelle le Covid long", explique le professeur Frédéric Assal, responsable de l'unité de neuropsychologie et neurologie générale et cognitive aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). "Ces troubles cognitifs [...] concernent surtout la mémoire à court terme, s'accompagnent souvent de maux de tête, d'insomnies, d'épisodes d'anxiété ou de dépression", ajoute-t-il. Le spectre des désagréments est large, allant du sentiment d'être en train de se remettre d'une anesthésie à des situations plus graves, où des personnes disent ne plus réussir à reconnaître leur voiture. Près de 10% des personnes guéries seraient touchées par un Covid long. Il affecterait surtout des patients sortant d'une forme légère de la maladie.

NZZ am Sonntag: Le Tessin a décidé de suspendre l'embauche dans les établissements publics de santé et de soins de personnes non vaccinées contre le Covid-19, indique une porte-parole du département cantonal de la santé dans la NZZ am Sonntag. Le journal suppose que cette mesure vise à anticiper les candidatures de soignants italiens non immunisés contre le coronavirus, la vaccination étant obligatoire dans le secteur de la santé en Italie. L'Allemagne appliquera également l'obligation vaccinale dans le secteur de la santé à partir de la mi-mars. Selon une enquête du journal auprès des hôpitaux de plusieurs cantons, les candidatures en provenance d'Allemagne n'ont pas encore augmenté. En France aussi, le personnel de santé doit se faire vacciner et, en Autriche, la vaccination obligatoire doit s'appliquer à tout le monde à partir de février.

SonntagsZeitung: Plus de 3500 personnes ont reçu en Suisse un traitement par anticorps contre le Covid-19, rapporte la SonntagsZeitung, se basant sur les données de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Cette thérapie permet d'éviter que davantage de personnes ne se retrouvent aux soins intensifs ou décèdent, explique dans le journal Huldrych Günthard, infectiologue à l'hôpital universitaire de Zurich. Les traitements par anticorps réduisent le taux d'hospitalisation d'environ 90%, selon des études. Les anticorps sont largement utilisés dans les groupes à risque. Les patients reçoivent une perfusion qui, ajoute M. Günthard, n'a pratiquement pas d'effets secondaires. Les coûts du traitement ne sont pas clairs. L'infectiologue affirme que le traitement coûte quelques milliers de francs suisses. L'OFSP n'a donné aucune indication.

NZZ am Sonntag: La ministre suisse de l'environnement Simonetta Sommaruga prépare une offensive dans le domaine de l'énergie solaire, affirme la NZZ am Sonntag. L'Office fédéral des routes (OFROU) examine quels tronçons d'autoroute peuvent être recouverts de panneaux photovoltaïques, déclare dans le journal son directeur Jürg Röthlisberger. Seuls deux projets pilotes ont, pour l'instant, été approuvés. L'un, près de Fully (VS), comprenant 40'000 panneaux solaires sur 1,6 kilomètre d'autoroute, doit produire de l'électricité pour 5000 maisons individuelles. Le deuxième est prévu sur deux galeries autoroutières près de Neuenhof (AG) et Leuzigen (BE). L'OFROU ne donne pas d'estimation du nombre de kilomètres d'autoroute adaptés à la production d'électricité. La Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage avertit que les toits solaires au-dessus des autoroutes ne sont justifiables, en dehors des agglomérations, que lorsque la route est située en contrebas et ne se remarque pas dans le paysage. Son président, Raimund Rodewald, estime qu'il serait plus judicieux de recouvrir les grandes places de parc.

SonntagsBlick: Il faut développer plus rapidement les énergies renouvelables en Suisse, indique dans le SonntagsBlick Michael Wider, le président de l'Association des entreprises électriques (AES). Il est encore temps, ajoute celui qui est aussi membre de la direction du groupe électrique Alpiq, d'éviter le scénario faisant état de risques de pénurie d'énergie, possibles à partir de 2025 selon le Conseil fédéral. Les barrages à accumulation dans les Alpes pourraient retenir l'eau entre février et avril et produire ainsi pendant la période de l'année où l'électricité est rare, explique M. Wider. Mais les quinze projets hydroélectriques, que les cantons, la ministre suisse de l'environnement Simonetta Sommaruga et les associations environnementales ont identifiés pour une réalisation rapide, ne seront pas achevés en 2025, note-t-il. Si les énergies renouvelables ne parviennent pas à combler les trous prévus, des solutions moins attrayantes, comme des centrales à gaz, pourraient être mises en place, lâche M. Widmer.

Le Matin Dimanche: Depuis janvier, tous les postes de secrétaires d'État de la Confédération, les postes les plus prestigieux de l'administration fédérale, sont occupés par des femmes, constate Le Matin Dimanche. Cette période bénie pour la représentation féminine ne doit rien au hasard, selon le journal, mais au choix de l'ancienne conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey de favoriser dès 2005 les candidatures féminines lors du concours diplomatique. "À l'époque, moins de 14% des diplomates étaient des femmes. L'image de la fonction, c'était celle d'un visage masculin. Je trouvais que pour représenter la Suisse à l'étranger, ça n'allait pas", explique l'ancienne ministre socialiste des affaires étrangères dans Le Matin Dimanche. La décision de la Genevoise de favoriser les candidatures féminines avait suscité un tollé, mais "une fois nommées, ces jeunes femmes se sont montrées tout à fait à la hauteur et la grogne s'est calmée", ajoute la Genevoise.

SonntagsZeitung: Le revenu médian des ménages a augmenté de 7,9% en Suisse entre 2007 et 2018, indique la SonntagsZeitung. La hausse correspond en moyenne à 0,7% par an ou 355 francs suisses. Comme il n'y a pratiquement pas eu d'inflation au cours de ces années-là, il s'agit d'une bonne augmentation, déclare dans le journal Martin Eichler, chef économiste de l'institut de recherche et de conseil économique BAK Economics. Le canton de Zoug affiche le revenu médian le plus élevé de Suisse, avec 67'800 francs suisses par ménage. Les cantons du Jura, du Tessin et du Valais arrivent en queue de classement. Les revenus ont fortement augmenté notamment dans les cantons d'Obwald et d'Uri, probablement en raison de réformes fiscales. Genève est le seul canton à avoir enregistré un recul du revenu médian, de 5%. Les départs vers la France pourraient expliquer cette baisse.

