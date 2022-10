Revue de presse du dimanche 30 octobre 2022

Berne (awp/ats) - La gestion des migrants en Suisse qui fâche l'Allemagne, les cars postaux qui ne passent plus dans certaines régions et la petite mine des supermarchés Migros font la une de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

NZZ AM SONNTAG: Alors qu'environ un millier de réfugiés atteignent la frontière suisse à Buchs (SG) chaque semaine, l'Allemagne se montre critique vis-à-vis de la Suisse, qui laisserait transiter ces voyageurs vers un autre pays sans qu'ils ne doivent demander l'asile. "Nous autorisons formellement la poursuite du voyage", confirme la police st-galloise dans la NZZ am Sonntag. "Les égoïsmes nationaux nuisent à l'espace Schengen", réagit Andrea Lindholz, vice-présidente du groupe parlementaire allemand CDU/CSU. Elle appelle à une intervention auprès du Conseil fédéral. Un porte-parole de l'Office fédéral des migrations allemand avance lui une violation de l'accord de Dublin. Le Secrétariat d'Etat aux migrations contrecarre ces critiques: ni l'accord de Dublin ni d'autres lois ne sont enfreints.

LE MATIN DIMANCHE: Les cars postaux manquent à l'appel en Suisse. Plusieurs usagers des cantons de Vaud, Valais et Neuchâtel font état dans Le Matin Dimanche de bus qui n'arrivent simplement pas. "Je considère désormais qu'il est risqué de prendre ce moyen de transport quand on a quelque chose d'important à faire", témoigne une Neuchâteloise. Les suppressions de cars s'expliquent, selon un chauffeur pour CarPostal, par le manque de chauffeurs remplaçants. Dès qu'un des employés tombe malade, "c'est la panique". Des horaires difficiles et des salaires jugés trop bas sont autant d'autres raisons avancées. Des chauffeurs de bus sédunois ont d'ailleurs dénoncé leurs conditions de travail cette semaine. Plusieurs d'entre eux ont démissionné. De son côté, CarPostal estime qu'il n'y a "pas de problèmes particuliers".

NZZ AM SONNTAG: Le patron de Credit Suisse donne plus de détails sur la restructuration de la banque. Pas moins de 540 postes seront supprimés en Suisse d'ici la fin de l'année, a déclaré Ulrich Körner dans la NZZ am Sonntag. Au total, 2000 suppressions sont prévues dans le pays et 9000 dans le monde. Le patron de l'établissement zurichois a également tenu à rassurer sur son nouveau premier actionnaire, la banque saoudienne Saudi National Bank. Cela n'aura aucune influence sur l'identité de la banque, a-t-il déclaré.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG/NZZ AM SONNTAG: Les supermarchés Migros, coeur de l'activité du groupe, ne se portent pas bien. Au moins trois des dix coopératives - Zurich, Tessin et Valais - sont dans le rouge, rapportent les hebdomadaires Le Matin Dimanche NZZ am Sonntag et SonntagsZeitung. Si Migros se maintient à flot, surtout grâce à ses ventes dans les secteurs des voyages, de la santé et des stations-services, les chiffres risquent d'être rouges au printemps lors de la présentation du bilan annuel. Le patron du géant orange, Fabrice Zumbrunnen, voulait faire collaborer les coopératives plus étroitement, en vain. Il a annoncé sa démission en début de semaine.

LE MATIN DIMANCHE: Le groupe parlementaire d'amitié Suisse-Russie, suspendu en février après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, devrait reprendre du service, selon certains de ses membres. "C'était une erreur d'avoir suspendu les activités de ce groupe", commente Jean-Luc Addor (UDC/VS) dans Le Matin Dimanche. Il appelle à un rétablissement des relations avec les parlementaires russes tout en précisant que le groupe, composé de 29 élus de tous partis, "n'est pas un fan-club de Vladimir Poutine". Laurent Wehrli (PLR/VD) est aussi pour même s'il estime que la suspension était justifiée. Mais, s'il y a reprise des activités, le terme "amitié" devrait à ses yeux être supprimé. Gerhard Pfister (Centre/ZG) lui ne voit aucune priorité à réactiver le groupe. Ses possibilités sont "de toute manière limitées à cause de la guerre", juge-t-il. Quant à la coprésidente, la conseillère aux Etats Heidi Z'Graggen (Centre/UR), elle précise qu'une réactivation "n'est pas à l'agenda à l'heure actuelle". Une réunion du groupe durant la session d'hiver pour en discuter n'est toutefois pas exclue.

SONNTAGSZEITUNG: Les passagers connaissent quelques désagréments dans les trains à deux étages Dosto. Ce en raison du matériel de cuisine défectueux et d'un personnel insuffisant. Les pannes sont de plus en plus fréquentes, raconte Mario Schmid, du Syndicat du personnel des transports (SEV). Fuite d'eau, espace insuffisant et secousses constantes dans les wagons-restaurants forcent les collaborateurs à se mettre en congé maladie ou à démissionner, avance-t-il. Une enquête menée en mai par le syndicat a révélé qu'un collaborateur sur cinq envisageait de résilier son contrat de travail en raison des conditions de travail dans les trains Dosto.

NZZ AM SONNTAG: L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) s'est quasiment autorisé lui-même à sanctionner les infractions au droit aérien dans le petit Etat voisin du Liechtenstein. L'OFAC y a mené ces dernières années plusieurs procédures pénales administratives contre des entreprises et particuliers alors que seules les autorités pénales liechtensteinoises auraient été compétentes en la matière, écrit la NZZ am Sonntag. Il s'agit d'un abus de pouvoir et d'une éventuelle usurpation de fonction, commente l'avocat Philippe Renz, qui représente une demi-douzaine des parties concernées.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.