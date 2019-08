Revue de presse du dimanche 4 août 2019

Berne (awp/ats) - L'Agence de l'ONU pour les Palestiniens, le tourisme et les transports publics sont quelques-uns des thèmes qui remplissent les pages de la presse dominicale suisse. Voici un aperçu de ces informations non confirmées à l'agence de presse Keystone-ATS:

SonntagsZeitung: Les révélations liées à l'Agence de l'ONU pour les Palestiniens se poursuivent. Un rapport interne de la commission d'éthique affirme que son patron, le Genevois Pierre Krähenbühl a non seulement créé "un climat de travail toxique" mais qu'il a aussi créé, fin 2015, un poste de "conseillère spéciale" pour son amante, rapporte la SonntagsZeitung qui a eu accès au document. Le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) confirme au journal alémanique que la Suisse a payé des frais de la conseillère de mars 2015 à décembre 2018. En raison de l'enquête en cours à l'ONU, le ministère se refuse en revanche d'articuler une somme ou de préciser la nature des frais payés. D'après le rapport interne, il était clair pour de nombreux collaborateurs et bailleurs de fonds de l'Unrwa, que Pierre Krähenbühl, par ailleurs marié, et sa principale conseillère, avaient une relation. La Suisse et les Pays-Bas ont suspendu cette semaine leurs contributions à l'agence. Les deux pays attendent des éclaircissements sur des accusations contre des dirigeants de cette agence qui aide 5,4 millions de réfugiés palestiniens en Jordanie, au Liban, en Syrie et dans les Territoires palestiniens.

Le Matin Dimanche: Les Américains sont les visiteurs étrangers les plus présents en Suisse, derrière les Allemands, constate Le Matin Dimanche. Selon Suisse Tourisme, en 2018, le nombre de nuitées des visiteurs venus des Etats-Unis s'est établi à 2,3 millions, soit une hausse de 10,1% par rapport à 2017 et de 42,4% par rapport à 2013. Ce chiffre comprend exclusivement l'hôtellerie, sans la para-hôtellerie ni les logements du type Airbnb. Il regroupe aussi bien le tourisme d'affaires que les vacances. Selon les experts, les raisons de cette croissance sont multiples citant une économie américaine qui se porte bien et qui profite aux personnes aisées, la hausse des liaisons aériennes directes, ou encore des agences de tourisme suisses qui soignent leurs contacts avec les voyagistes américains. C'est que les Etasuniens ne comptent pas pour des prunes: une fois en Suisse, ils dépensent en moyenne 280 francs suisses par jour et par touriste, soit bien plus que la moyenne toute nationalité confondue (160 francs suisses).

Le Matin Dimanche: Après le drame de Francfort, où un homme a poussé sous un train une mère et son fils provoquant la mort du bambin, la question de la sécurité dans les gares refait surface. En Suisse, "la situation est constamment évaluée avec l'appui des polices locales. On place une caméra là où elle permet d'améliorer sensiblement la sécurité", expliquent les CFF, interrogés par Le Matin Dimanche. Actuellement parmi les 745 gares et haltes exploitées par la régie, 54 sont équipées de caméras. Les bandes sont conservées au minimum trois jours et sont particulièrement prisées par les autorités de poursuite pénale. En 2018, les CFF leur ont transmis 3359 analyses vidéo.

NZZ am Sonntag: En Suisse, les passagers doivent batailler pour obtenir réparation en cas de retard de vols. Mais les voyageurs qui se tournent vers l'autorité de surveillance des compagnies aériennes, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) ont de bonnes chances d'obtenir gain de cause, affirme la NZZ am Sonntag. Contrairement aux compagnies aériennes de l'Union européennes, les compagnies suisses refusent dans un grand nombre de cas les demandes d'indemnisation en s'appuyant sur des décisions juridiques suisses qui interprètent les droits des passagers de manière très restrictive. Mais l'OFAC peut faire pression sur les compagnies en les menaçant d'amendes s'il juge que les droits du passager n'ont pas été respectés. Or cette année, on a enregistré une hausse des retards dans l'ensemble du système aérien européen. Conséquences? L'Office a enregistré l'année dernière 7167 plaintes de passagers, soit presque le double de 2017 et pour 2019, il s'attend à dépasser les 6000 plaintes. Mais malgré toutes ces demandes d'aide, l'autorité n'a prononcé que 99 amendes. "En règle générale, les passagers obtiennent ce à quoi ils ont droit", conclut l'OFAC.

SonntagsBlick: Le conseiller fédéral Ignazio Cassis revient sur le partenariat avorté entre son département - celui des Affaires étrangères - et le groupe Philip Morris pour l'exposition 2020 à Dubaï. Dans un entretien avec le SonntagsBlick, le Tessinois réitère son engagement de réviser la politique de sponsoring du DFAE. Il souligne aussi que "Philip Morris n'est pas toute l'économie, mais une branche d'une industrie qui a été critiquée de toutes parts. Et c'est aussi dû "à l'air du temps", glisse le ministre. Ignazio Cassis a annoncé mardi que le DFAE renonçait au géant du tabac afin de ne pas compromettre la transmission d'une image positive de la Suisse. A cette occasion, il avait indiqué que la prévention du tabagisme et de ses effets nocifs lui tenait à cœur en sa qualité de médecin spécialiste en prévention. Dans l'interview de dimanche, le Tessinois affirme également que le Conseil fédéral accordera à l'avenir plus de temps à la politique étrangère dans ses séances afin "d'élargir nos horizons et de réfléchir à long terme".

SonntagsBlick: Les hôpitaux pour enfants sonnent l'alarme. La révision du tarif médical Tarmed entraîne une hausse massive de leurs déficits, selon le SonntagsBlick. En 2018, les six principaux hôpitaux pour enfants de Zurich, Bâle, Saint-Gall, Berne, Lausanne et Genève ont enregistré un déficit total d'environ 60 millions de francs suisses, soit une augmentation de plus de 10% par rapport à l'année précédente. Dans le cas des trois hôpitaux pédiatriques de Zurich, Bâle et Saint-Gall, la hausse est même d'environ 25%. Pour divers experts, la médecine pédiatrique est gravement menacée alors que ses performances sont impressionnantes. Des traitements qui sont possibles aujourd'hui ne pourraient bientôt plus être mis en œuvre, parce qu'ils sont trop chers, avertissent-ils.

SonntagsBlick: L'interdiction de se dissimuler le visage dans les espaces publics au Tessin et à Saint-Gall n'a pratiquement aucun effet. Dans le canton alémanique, où l'interdiction est en vigueur depuis le début de l'année, les fonctionnaires n'ont pas encore prononcé une seule amende, rapporte le SonntagsBlick. Au Tessin, où l'interdiction du voile intégral est déjà en vigueur depuis environ trois ans, la police n'a enregistré que 24 cas enfreignant cette loi en 2018. Onze d'entre eux concernaient des supporters de football et de hockey sur glace. Malgré la faible répercussion, le chef du département tessinois de l'Intérieur, de la Justice et de la Police, Norman Gobbi, défend cette interdiction, arguant que le nombre d'infractions n'a jamais été le but, il s'agit plutôt "d'une question de principe". Selon le conseiller d'Etat de la Lega, la loi offre une plus grande sécurité et défend parallèlement les valeurs de notre culture.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.