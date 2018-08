Revue de presse du dimanche 5 août 2018

Berne (awp/ats) - Asile et climat font partie des thèmes abordés par la presse dominicale tout comme les constructions en Valais et le retour de djihadistes en Suisse. Voici les titres de ces informations non confirmées à l'ats.

Le Matin Dimanche: L'Erythrée reste le premier pays de provenance des demandeurs d'asile en Suisse. Et plus de la moitié des requêtes (56%) concernent des bébés nés en Suisse dont les parents attendent déjà une décision du Secrétariat d'Etat aux migrations, rapporte Le Matin Dimanche. En 2007, la proportion était de 38%. Cette hausse s'explique surtout par le fait que le nombre de requérants érythréens a été divisé par trois depuis 2015, en raison de conditions d'octroi d'asile plus dures. Sous la Coupole, la verte Lisa Mazzone (Verts/GE) revendique un droit du sol et estime que la décision du SEM devrait prendre en compte les naissances dans sa décision, ce qu'il ne fait pas actuellement. Une idée que Michael Buffat (UDC/VD) voit d'un très mauvais oeil: "Ça créerait un appel d'air", affirme-t-il estimant que la migration érythréenne est une bombe à retardement. Enfin pour Raphaël Comte (PLR/NE), il faut surtout "accélérer les procédures" pour éviter "les drames humains et les déracinements".

Ostschweiz am Sonntag / Zentralschweiz am Sonntag: Face à la chaleur estivale, les experts climatiques appellent les politiques à agir dans les journaux alémaniques Ostschweiz am Sonntag et Zentralschweiz am Sonntag. Dans 30 ans, les pays développés devront avoir accompli leur transition vers des combustibles non fossiles, affirme ainsi le climatologue Reto Knutti. Les objectifs ambitieux du Conseil fédéral sont contre-productifs, estime de son côté, le président de l'UDC, Albert Rösti. Selon lui, des conditions plus strictes et des taxes plus élevées vont seulement pousser l'industrie suisse à s'expatrier. Et là, ils émettront "beaucoup plus de gaz à effet de serre qu'en Suisse, où des réglementations strictes sont déjà appliquées aujourd'hui", argue M. Rösti. Le "programme de sauvetage mondial" du Conseil fédéral alors que la Suisse est responsable de 1,5 pour mille, selon lui, de la production mondiale est tout à fait inapproprié.

Le Matin Dimanche: Les constructions fleurissent en Valais hors zone à bâtir et bien souvent sans autorisation, constate Le Matin Dimanche dans son édition du jour. Après enquête, l'hebdomadaire estime que la responsabilité de ce chaos est partagée entre les différents acteurs. Il y a d'abord le propriétaire qui construit sans autorisation sous couvert de "réparations" impliquant tout de même d'importants changements, comme des terrassements, murets, haies. Puis il y a les cas de la commune qui ne respecte pas la loi cantonale ainsi que de la loi cantonale qui ne respecte pas le droit fédéral. Enfin, les moyens limités de l'Etat du Valais jouent aussi un rôle dans la situation. La police des constructions ne dispose en effet que de 1,5 équivalent plein-temps pour traiter les 741 dossiers en cours. Le canton n'ayant pas les moyens d'avoir des inspecteurs sur le terrain, il ne peut agir que par dénonciation.

SonntagsBlick: Le président de l'UDC Albert Rösti exige une position plus ferme avec les ressortissants suisses ayant combattu avec le groupe Etat islamique (EI). Il l'a fait savoir lors d'un entretien avec le SonntagsBlick. "La Confédération négocie actuellement le retour de cinq personnes, deux femmes et trois hommes. Nos revendications sont claires: il faut révoquer la nationalité suisse aux binationaux", estime Albert Rösti. Par ailleurs, les rapatriés doivent être immédiatement incarcérés et maintenus en détention, complète-t-il. L'UDC compte exiger du Parlement l'élaboration de la base juridique nécessaire. Celui qui a appartenu à l'EI doit passer le reste de sa vie en prison, résume le Bernois.

SonntagsZeitung: Au moins 15'000 données d'accès personnelles de collaborateurs de l'administration fédérale ou d'autres organisations proche de la Confédération circulent sur des forums internet utilisés par les pirates informatiques. C'est ce qu'affirme la SonntagsZeitung dans son édition du jour. Les hackers ont pu voler ces données, car les employés ont utilisé leur adresse email professionnelle à des fins privées, notamment en créant des comptes sur des plates-formes de réservations. Ce faisant les fonctionnaires mettent inutilement en danger leur employeur. Sans compter qu'ils peuvent eux-mêmes être la cible de chantage. Ces derniers jours, des milliers de Suisses ont reçu un email, dans lequel des criminels affirment les avoir filmés, via leur propre webcam, en train de consommer du porno. Et les pirates de réclamer une somme d'argent contre leur silence. Ce genre de Sextorsion est en hausse, a confirmé le bureau de communication de la Confédération qui recommande de ne jamais payer.

SonntagsBlick: En Suisse, deux jeunes sur trois âgés de 17 ou 18 ans affirment avoir subi des violences de la part de leurs parents durant leur enfance. C'est ce que rapporte le SonntagsBlick qui s'appuie sur une étude de la Haute école de sciences appliquées de Zurich effectuée en ligne et à laquelle 8500 jeunes de dix cantons ont participé au cours de l'année écoulée. Environ 41% des répondants affirment avoir été giflés ou poussés; 22% disent avoir essuyé des coups de poing, de pieds ou avec un objet. La violence au sein du foyer serait notamment liée à la situation financière de la famille. Les jeunes dont les familles dépendent des allocations de chômage ou de l'aide sociale ont deux fois plus tendance à déclarer des actes de violence aggravée que ceux appartenant à des ménages plus aisés.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.