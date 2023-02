Revue de presse du dimanche 5 février 2023

Berne (awp/ats) - La visite de parlementaires suisses à Taïwan qui fait des remous, le passé d'espion pour le KGB à Genève du patriarche orthodoxe russe Kirill et les timbres à l'effigie de sportifs suisses qui circulent sans leur accord en Afrique font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

LE MATIN DIMANCHE/ SONNTAGSZEITUNG: Le patriarche orthodoxe russe Kirill, fervent défenseur de l'invasion de l'Ukraine, a espionné la Suisse pour le compte du KGB dans les années 70, rapportent Le Matin Dimanche et le journal alémanique SonntagsZeitung qui ont pu consulter des archives déclassifiées. A cette époque, le Russe vivait à Genève pour officiellement représenter le patriarcat de Moscou auprès du Conseil oecuménique des Eglises (COE). La mission de Kirill, dont le nom de code était "Mikhaïlov", était aussi d'influencer ce conseil, infiltré par le KGB dans les années 70 et 80. Aujourd'hui, l'Église russe refuse tout commentaire sur l'activité d'espionnage de Kirill à Genève. Et le COE indique ne "pas avoir d'informations" à ce sujet.

SONNTAGSBLICK: Des menaces ont été proférées à l'encontre du métro de Taïwan en raison de la visite de parlementaires suisses qui doit démarrer dimanche. Les individus, à l'origine des menaces et pour l'heure inconnus, exigent qu'aucune rencontre n'ait lieu avec la délégation suisse, sans quoi ils envisageront d'attaquer la ligne qui relie l'aéroport à la gare centrale de Taipei, écrit l'hebdomadaire alémanique SonntagsBlick. Les mesures de sécurité sur place ont été renforcées et les services du Parlement informés. Des rencontres avec des membres du gouvernement et du parlement taïwanais sont au programme lors de cette visite qui se terminera vendredi.

NZZ AM SONNTAG: Les électrices et électeurs des six plus grands partis du pays sont majoritairement en faveur d'une réexportation d'armes suisses vers l'Ukraine. Avec 58% de oui, l'électorat du PLR se montre le plus favorable sur ce point, montre un sondage Sotomo commandé par le journal alémanique NZZ am Sonntag. Les partisans de l'UDC ont eux voté non à 68%. Au total, environ un tiers des sondés s'est dit pour la réexportation et un cinquième plutôt pour.

SONNTAGSZEITUNG: Un sénateur américain craint que la Suisse n'envoie des millions de dollars à des proches du président russe Vladimir Poutine et ne contrevienne ainsi aux sanctions américaines. Le républicain Roger Wicker demande dans une lettre au secrétaire d'Etat américain Antony Blinken d'intervenir auprès du conseiller fédéral Ignazio Cassis, révèle le SonntagsZeitung qui a pu consulter le document. Cette requête intervient dans le cadre d'un cas de fraude fiscale révélé par le lanceur d'alerte aujourd'hui décédé Sergueï Magnitski et qui concerne 230 millions de dollars. Cet argent aurait été blanchi en Russie, puis dans plusieurs autres pays, dont la Suisse. Amené à se prononcer, le Ministère public de la Confédération a classé l'affaire en 2021. Des fonds saisis par la Suisse pourraient donc être transférés vers la Russie. Antony Blinken n'a pour l'heure pas contacté Ignazio Cassis. Ce dernier a en revanche discuté de l'affaire avec l'ambassadeur américain à Berne Scott Millier vendredi, indique le Département des affaires étrangères (DFAE). Quant aux avoirs gelés, ils se trouvent toujours en Suisse, plusieurs recours étant encore pendants devant les tribunaux helvétiques.

NZZ AM SONNTAG/SONNTAGSZEITUNG: Swisscom prendra à l'avenir davantage son temps en cas d'ordres d'édition des autorités d'enquête. L'entreprise de télécommunications ne permettra l'utilisation des documents scellés qu'après l'aval d'un tribunal, confirme-t-elle à la NZZ am Sonntag. Jusqu'à présent, Swisscom pensait que les ordres d'édition impliquaient une confiscation de la boîte mail concerné, écrit le journal SonntagsZeitung. Cette annonce fait suite à l'affaire Berset-Lauener dans laquelle le numéro un suisse de la télécommunication avait confié l'entier de la boîte mail privée de l'ancien chef de la communication d'Alain Berset, Peter Lauener, alors que l'enquêteur spécial Peter Marti avait demandé accès à sa correspondance sur une période donnée.

SONNTAGSBLICK: Près d'un an après la publication d'une lettre dénonçant des cas de sexisme au sein des rédactions alémaniques de Tamedia, une journaliste pointe à nouveau des dysfonctionnements. Anuschka Roshani dénonce dans le journal allemand Spiegel un harcèlement moral et un abus de pouvoir de la part de son ancien supérieur. Elle a porté plainte contre Tamedia pour violation du devoir d'assistance, avançant une discrimination sexiste et un licenciement nul ou abusif, relate le SonntagsZeitung. Une grande partie des reproches ne sont pas confirmés, a réagi le groupe, se basant sur une enquête externe commandée par ses soins. De son côté, le commissaire du gouvernement allemand chargé de l'antisémitisme Felix Klein a exigé une prise de position de Tamedia sur l'une des accusations de la journaliste allemande: son supérieur aurait dessiné des croix gammées à côté des mots qu'il jugeait trop allemands dans ses textes. C'est "profondément dérangeant", a déclaré Felix Klein sur le portail d'informations catholique cath.ch. L'avocat du chef en question nie les accusations.

LE MATIN DIMANCHE: Des timbres à l'effigie de sportifs suisses tels que Roger Federer, Didier Défago ou encore Dominique Gisin circulent dans plusieurs pays africains sans que leur accord n'ait été obtenu. Ces timbres ont été produits par une société lituanienne, qui a convaincu plusieurs pays de lui confier leur production postale, explique Le Matin Dimanche. L'annonce a suscité la surprise générale chez les sportifs contactés. Si la skieuse Dominique Gisin réagit avec enthousiasme à la vue du timbre à son effigie distribué dans l'État insulaire de São Tomé-et-Príncipe, d'autres se montrent plus mécontents. "Une telle pratique est intolérable et je compte agir", déclare l'agent du fondeur Dario Cologna, dont l'image apparaît sur un timbre au Sierra Leone.

SONNTAGSZEITUNG: Credit Suisse a acheté un hôtel de luxe en Floride pour 835 millions de francs suisses. Il s'agit de l'une des transactions immobilières les plus chères de ces dernières années dans le sud de cet Etat américain, écrit le SonntagsZeitung. L'hôtel "The Diplomat on Hollywood Beach", situé directement sur la plage, compte 1000 chambres, dont une moitié composée de suites et l'autre de chambres doubles. Coût de la nuit sur les plateformes de réservation: environ 1200 francs suisses. Le tourisme en Floride devrait retrouver son niveau pré-pandémie, estime la banque suisse.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.