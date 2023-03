Berne (awp/ats) - La surveillance via des caméras dans les trains, la revente de chars suisses exigée par l'Allemagne et des nouveaux bracelets électroniques font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

NZZ AM SONNTAG: Les ambassadeurs néerlandais et français expriment leur incompréhension face au refus de la Suisse d'autoriser la réexportation de matériel de guerre. Les réserves européennes n'étant pas infinies, "il serait très utile que les autorités suisses explorent toutes les possibilités pour soutenir l'Ukraine", indique la représentante néerlandaise en Suisse, Hedda Samson dans le journal alémanique NZZ am Sonntag. Vendredi, la presse révélait que l'Allemagne avait demandé à la Suisse d'acheter des chars de combat Leopard 2 mis hors service afin de remplacer des blindés que l'Allemagne et d'autres pays de l'UE ont livrés à l'Ukraine.

SONNTAGSBLICK: Le Sonntagsblick s'est procuré la lettre dans laquelle l'Allemagne demande des chars Leopard 2 à la Suisse. Sur une page A4, les ministres allemands de la Défense et de l'Economie Boris Pistorius et Robert Habeck demandent à la cheffe du DDPS Viola Amherd d'accéder à la requête du groupe d'armement allemand Rheinmetall. "Nous vous serions extrêmement reconnaissants si vous pouviez accepter de revendre à Rheinmetall des chars de combat Leopard 2 de l'armée suisse", est-il écrit dans la lettre. Selon une porte-parole du ministère allemand de la Défense, ces chars ne remplaceraient pas les blindés que l'armée allemande a cédés à l'Ukraine. Il est plus probable que Rheinmetall veuille les vendre à d'autres pays de l'Otan, comme l'Espagne ou la Pologne, précise-t-elle.

SONNTAGSBLICK: La vidéosurveillance dans les transports a massivement augmenté ces dernières années. En 2015, les CFF avaient installé 14'600 caméras dans les trains et gares, ils exploitent aujourd'hui 24'400 appareils vidéo, rapporté SonntagsBlick. Chez le réseau bernois BLS, le nombre de caméras est passé de 630 à 2880 en dix ans et de 95 à 1723 chez les Chemins de fer rhétiques. Au total, les pendulaires sont confrontés à plus de 36'000 caméras, sans compter les systèmes de surveillance des nombreuses petites entreprises de transports que compte le pays. Les entreprises de transports publics expliquent cette augmentation par l'extension de leurs offres et de leurs flottes. Elles avancent aussi que les caméras font désormais partie de l'équipement standard des véhicules.

SONNTAGSZEITUNG: La Confédération reconnaît désormais la "situation actuellement tendue dans certains cantons" en matière d'asile, indique le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) contacté par la SonntagsZeitung. La cheffe du SEM, Christine Schraner Burgener, a signalé vendredi lors d'une rencontre avec des représentants cantonaux qu'elle était prête à faire des concessions. La Confédération est d'accord de procéder à un arrêt temporaire des attributions si un canton le demande, confirme le SEM. Les requérants d'asile resteraient plus longtemps dans les structures de la Confédération afin d'éviter aux cantons de devoir prendre en charge des réfugiés supplémentaires. Genève a déjà bénéficié d'un tel gel. La Confédération dispose actuellement de 11'000 places, dont près des deux tiers sont occupées. Les demandes d'asile vont bientôt à nouveau augmenter, précise le SEM.

NZZ AM SONNTAG: L'affaire Greensill continue de faire des vagues. Le ministère public de Zurich a ouvert plusieurs procédures contre d'anciens collaborateurs de Credit Suisse, selon la NZZ am Sonntag. Au moins une demi-douzaine de personnes impliquées dans les affaires liées aux fonds Greensill qui se sont effondrés seraient concernées. Aucune d'entre elles ne travaille encore pour la banque, indique une source proche de l'affaire. Contacté, le ministère public du canton de Zurich ne souhaite pas s'exprimer sur la procédure pénale, à l'origine dirigée contre un représentant de Greensill et inconnu. Engagée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), elle concerne le soupçon d'infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD).

SONNTAGSZEITUNG: Bâle peine à gérer les sites contaminés par des restes de benzidine, une substance toxique et cancérigène qu'on trouve dans des dizaines de sites dans toute la Suisse. Un rapport de plus de 100 pages consulté par la Sonntagszeitung laisse planer le doute sur le fait que le canton de Bâle-Ville ait correctement analysé et assaini les sites contaminés. "Le canton n'a agi qu'à moitié lorsqu'il s'est agi de détecter la présence de benzidine dans le sol et d'assainir le site", commente Martin Forter, auteur de l'étude qui se concentre sur deux quartiers bâlois qui doivent être prochainement réaménagés.

SONNTAGSBLICK: Entre 3300 et 6600 femmes sont discriminées chaque année dans le cadre du travail en raison de leur maternité, selon l'organisation faîtière des travailleurs Travail.Suisse. Les autorités chargées de l'égalité s'occupent régulièrement de tels cas, confirment de nombreux services spécialisés au SonntagsBlick. "Depuis MeToo, beaucoup plus de femmes nous contactent", déclare Virginie Ribaux, juriste au syndicat Unia. On ne sait pas encore si le problème s'est aggravé ou si la sensibilisation croissante de la société est responsable du phénomène.

NZZ AM SONNTAG: Une nouvelle forme de surveillance électronique sera à l'essai dans de nombreux cantons ce printemps, rapporte la NZZ am Sonntag. Non seulement les délinquants mais aussi les victimes potentielles recevront un appareil GPS. Si les deux se rapprochent trop, une alarme se déclenchera auprès des autorités et sur l'appareil de la victime. Le but est de pouvoir mieux protéger les victimes de violences, indique Janine Repetti-Dites, directrice de l'association Electronic Monitoring, à laquelle 22 cantons sont affiliés. Les premiers résultats des essais-pilotes sont attendus pour 2024.

LE MATIN DIMANCHE: Deux missions de la Banque nationale inscrites dans la Constitution ne sont pas respectées, selon le PS. Alors que l'institution présente ce lundi le résultat de son exercice 2022, les socialistes s'apprêtent à déposer deux interventions parlementaires. Dans l'une d'elles, Samuel Bendahan (PS/VD) souligne que la BNS n'a pas versé deux tiers de son bénéfice net aux cantons, comme prévu dans la loi. Entre 2012 et 2021, elle n'aurait versé que 15% du montant réellement dû, précise-t-il.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.