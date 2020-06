Revue de presse du dimanche 7 juin 2020

Zurich (awp/ats) - La crise liée à la pandémie due au nouveau coronavirus fait encore les gros titres de la presse dominicale. Congé paternité et égalité sont également mis en avant. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche/SonntagsBlick: Sept Suisses sur dix (71%) sont favorables à l'introduction d'un congé paternité de deux semaines, affirment Le Matin Dimanche et le SonntagsBlick, qui citent un sondage de l'institut Link commandé par l'organisation faîtière des salariés Travail.Suisse et l'association "Le congé paternité maintenant". Seules 16% des 1034 personnes interrogées du 20 au 26 mai de manière représentative rejettent le projet, soumis à votation 27 septembre prochain. Les femmes sont plus nombreuses à soutenir le texte, à 77% contre 66% pour les hommes. L'opposition est par ailleurs plus forte outre-Sarine, avec 19% des Alémaniques qui disent vouloir voter "non", contre 8% des Romands. Le soutien aux mères après une naissance est l'argument qui récolte le plus d'approbation (39%). A contrario, le coût (20%) est le principal argument avancé par ceux qui s'opposent au projet.

NZZ am Sonntag: La Suisse est littéralement noyée sous les masques de protection, selon la NZZ am Sonntag. Alors que presque plus personne n'en utilise, elle ne sait plus où mettre les millions de masques qu'elle a acquis pour faire face à la pandémie due au nouveau coronavirus. D'après le journal, les autorités suisses et l'armée en ont commandé environ 250 millions entre la fin mars et le début du mois de juin. Quarante millions d'entre eux ont été remis aux cantons et aux commerces de détail à prix coûtant. Quelque 90 millions sont encore en Chine ou en route pour la Suisse. Le solde, 120 millions, a été stocké.

SonntagsZeitung: De nombreuses entreprises envisagent ou planifient des suppressions d'emplois en Suisse pour faire face à la crise liée au Covid-19, indique la SonntagsZeitung. "Malheureusement, j'ai dû dire à mes employés la semaine dernière qu'une restructuration est inévitable", déclare dans le journal le patron du voyagiste Kuoni, Dieter Zümpel. "Nous remettons tout en question: le réseau de succursales, la production des voyages, mais aussi les coûts du siège social", ajoute-t-il. S'attendant à une baisse des ventes allant jusqu'à 70% cette année, M. Zümpel envisage même une coopération avec des concurrents. La SonntagsZeitung cite d'autres exemples, avec Swissport, la multinationale fournissant des services au sol dans les aéroports, qui négocie depuis mercredi un nouveau plan social pour le site de Zurich, ou Gategroup, la société de la restauration de bord, qui travaille également sur un plan social. Le prestataire de services techniques SR Technics envisage lui de réduire à moyen terme d'un tiers les 1300 postes restant à Zurich.

SonntagsZeitung: Même si de nombreuses entreprises envisagent de se restructurer, la crise liée à la pandémie due au coronavirus ne serait pas aussi grave qu'annoncée en Suisse, constate toujours la SonntagsZeitung. Un peu plus de trois semaines après la réouverture des magasins et des restaurants, la consommation serait revenue aux niveaux observés avant le confinement. Des signes encourageants arriveraient également du côté du marché du travail, ajoute le journal, avec un nombre des nouvelles offres d'emploi en hausse depuis quatre semaines.

NZZ am Sonntag: Pirates informatiques et cybercriminels ont profité du confinement instauré pour lutter contre le nouveau coronavirus pour accroître leurs activités criminelles en Suisse, rapporte la NZZ am Sonntag, en se basant sur des statistiques du Centre national pour la cybersécurité (NCSC) de la Confédération helvétique. Plus de 300 signalements par semaine ont été envoyés au centre par des particuliers et des entreprises, contre une centaine normalement. Selon le NCSC, les hausses de cyberattaques sont souvent liée à un événement important, comme la pandémie. Le nombre réel d'attaques est probablement plus élevé, leur signalement n'étant pas obligatoire en Suisse, précise le journal. Les employés travaillant à domicile ou qui ne sont pas suffisamment protégés par leur employeur sont particulièrement touchés par le phénomène, explique dans la NZZ am Sonntag le directeur de Kapersky Lab. La société de cybersécurité a enregistré 68,7 millions de cyberattaques dans le monde en avril, contre 57,2 en avril.

SonntagsBlick: L'UDC poursuit sa quête désespérée pour trouver un président de parti, après la démission d'Albert Rösti annoncée à la fin décembre, relate le SonntagsBlick. La formation politique se montre désormais ouverte à un élargissement des critères de candidature. Le comité de sélection a auditionné samedi les conseillers nationaux Alfred Heer (ZH) et Andreas Glarner (AG). Le Bernois Lars Guggisberg, nouvellement élu à la Chambre du peuple en octobre, serait également sur les rangs, selon le journal. Initialement prévue le 28 mars, l'élection du nouveau président de l'UDC a été reporté sine die en raison des mesures de restrictions édictées par le Conseil fédéral pour lutter contre la propagation du Covid-19. M. Rösti assure l'intérim.

NZZ am Sonntag: L'égalité entre les hommes et les femmes s'est améliorée après la grève des femmes du 14 juin 2019, affirme la NZZ am Sonntag. Si la proportion des élues au Conseil national est passée de 32 à 42% et de 15 à 26% au Conseil des Etats, les femmes atteignent également plus fréquemment les échelons supérieurs dans les entreprises, bien que le niveau y reste encore faible, ajoute le journal. Aux Chambres fédérales, une majorité est désormais favorable à des quotas souples pour les membres des conseils d'administration et de la direction des entreprises, note encore la NZZ, qui souligne que la révision de la loi sur les délits sexuels a par ailleurs été repensée. Un groupe de pression des femmes est même actif au Parlement fédéral, indique dans le journal la présidente du PLR, Petra Gössi. Selon elle, "les femmes ont de plus en plus recours à leur propre réseau, qui n'est pas basé sur une couleur de parti".

