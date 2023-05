Berne (awp/ats) - Le nouvel horaire des CFF contesté en Suisse romande, mais aussi la candidature d'Ignazio Cassis à sa succession et des bonus cachés chez Credit Suisse font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche: Yverdon-les-Bains (VD), Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds (NE) et Genève vont lancer lundi un appel commun pour dénoncer l'horaire 2025 des Chemins de fer fédéraux (CFF) pour la Suisse occidentale, présenté vendredi et qui supprime pour dix ans la liaison directe entre l'arc jurassien et la cité de Calvin, rapporte Le Matin Dimanche. Les quatre villes, soutenues par Genève Aéroport, contestent l'instauration "d'un réseau ferroviaire à deux vitesses". Craignant une "perte d'attractivité" de la liaison, elles appellent à "revoir cette décision" et demandent aux CFF, à l'Office fédéral des transports et aux cantons de "proposer des alternatives viables à un horizon raisonnable".

SonntagsZeitung: Deux systèmes de défense antiaérienne Skynex, développés en Suisse par l'entreprise Rheinmetall Air Defence, vont être livrés à l'Ukraine d'ici à la fin de l'année, affirme la SonntagsZeitung. "Les systèmes proviennent du site italien de Rome et sont livrés par ce dernier", déclare un porte-parole du fabricant d'armes, dont le siège social est à Zurich. Cette opération est possible par un passage spécial de l'ordonnance sur le matériel de guerre, indique le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) dans le journal. L'article 7 y règle le transfert du savoir-faire en matière de matériel de guerre de la Suisse vers d'autres pays. La plupart des pays européens, dont l'Italie, figurent sur la liste.

SonntagsZeitung: Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis veut poursuivre son travail au Conseil fédéral au-delà de la législature qui s'achève à la fin de l'année, déclare-t-il dans la SonntagsZeitung. "Je me mets [...] à disposition pour quatre années supplémentaires". Il explique: "Mon travail me procure beaucoup de plaisir et j'ai désormais une certaine expérience à faire valoir". Le libéral-radical tessinois avait été élu au Conseil fédéral en septembre 2017, succédant au PLR neuchâtelois Didier Burkhalter, qui avait démissionné.

SonntagsZeitung: Alors que le Conseil fédéral a décidé de supprimer ou de réduire au minimum de 25% les bonus des cadres de Credit Suisse, la SonntagsZeitung révèle que d'anciens membres de la direction et quelques cadres de haut niveau de la gestion d'actifs du Credit Suisse se sont versés pendant des années d'énormes salaires et de fortes participations aux bénéfices. Ces sommes n'étaient généralement pas mentionnées dans le rapport annuel. Un groupe d'Américains en étaient les principaux bénéficiaires. La participation aux bénéfices était valable pendant 15 ans. Ces bonus spéciaux ont donné lieu à des versements exceptionnels de plusieurs centaines de millions de francs suisses, écrit le journal. Rien qu'en 2019, deux versements de 50 millions de francs suisses ont été effectués.

SonntagsZeitung: Le fait que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes à des postes de direction ne serait pas dû à une discrimination, mais s'expliquerait par une aspiration moins forte à y accéder, estiment deux chercheuses, dont les travaux sont relayés par la SonntagsZeitung. Les deux chercheuses ont voulu comprendre pourquoi il y a si peu de femmes dans les directions des universités. Elles ont donc interrogé près de 10'000 étudiants de l'université de Zurich et de l'Ecole polytechnique de Zurich (EPFZ), notamment sur leurs ambitions de carrière, leur conception de la famille ou encore le choix de leur partenaire. Résultat, la plupart des étudiantes souhaitent un partenaire plus âgé et plus performant qu'elles. S'il y a des enfants, elles veulent travailler à temps partiel et attendent de leur partenaire, qu'il assure le revenu principal.

Le Matin Dimanche: Injonctions des réseaux sociaux et inégalités de genre expliqueraient en partie la très forte hausse des tentatives de suicide chez les jeunes de moins de 14 ans, notamment chez les filles, après la pandémie, indique Le Matin Dimanche. "Ils sont exposés à ces concepts à travers les médias, les réseaux sociaux [...] lors des échanges avec les pairs", explique dans le journal Kerstin von Plessen, professeure et cheffe du service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). "La question du suicide est de moins en moins taboue", relève Rémy Barbe, l'un des spécialistes de ces questions aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). De plus, les très jeunes agissent surtout sous le coup d'une impulsion, précise Mme von Plessen.

NZZ am Sonntag: La discrimination fiscale des couples mariés due à l'imposition unique ne touche pas tout le monde de la même manière, révèle un travail de recherche de l'université de Saint-Gall, relayé par la NZZ am Sonntag. Ce ne sont ainsi pas les couples sans enfant à double revenu qui passent le plus à la caisse, mais les couples avec enfants. L'effet dissuasif de la pénalisation du mariage s'exerce surtout sur les couples sans enfants qui optent pour le concubinage pour des raisons d'économie, explique l'auteure de l'étude Nadia Myohl dans le journal. Mais si un enfant arrive, les préférences changent, ajoute-t-elle. "Les parents préfèrent se tourner vers la sécurité du mariage. C'est pourquoi ils acceptent plus facilement les impôts plus élevés résultant d'un mariage". La pénalité de mariage atteint en moyenne 868 francs suisses pour tous les couples, alors qu'elle est de 2128 francs suisses pour les parents avec enfants.

SonntagsBlick: Le nombre de Suisses à l'étranger a atteint un niveau record l'an passé, rapporte le SonntagsBlick. Plus de 800'000 Helvètes vivaient dans un autre pays en 2022, soit 10,9% de la population suisse. Il y a 20 ans, ils n'étaient que 600'000 (9,3%). Une offre d'emploi, l'envie d'aventure, la curiosité pour la nouveauté ou tout simplement un climat plus chaud incitent à l'émigration, écrit le journal. Le "World Happiness Report", qui évalue le niveau de satisfaction de la vie dans les différents pays, place la Suisse au 8e rang sur 137 en 2023, derrière les pays scandinaves, Israël et les Pays-Bas.

NZZ am Sonntag: La révision de la liste des moyens et appareils (LiMA) de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a entraîné une réduction parfois drastique des montants maximaux remboursables pour les appareils médicaux et les moyens auxiliaires, remarque la NZZ am Sonntag. La Ligue pulmonaire suisse se retrouve ainsi en difficulté. "Selon le tarif et l'article, c'est une perte nette", déclare dans le journal Michael Schlunegger de la section zurichoise de l'organisation. Cette dernière ne livre donc plus de gaz comprimé, a supprimé la location d'appareils et facture la livraison aux clients. La Ligue pulmonaire suisse entend mener des discussions avec l'OFSP pour obtenir une augmentation.

