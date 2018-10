Revue de presse du dimanche 7 octobre 2018

Berne (awp/ats) - Les effets de l'entrée en vigueur de l'échange automatique d'informations fiscales, ou encore l'Aquarius et La Poste figurent en bonne place dans la presse dominicale. Voici les principales informations du jour non confirmées à Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche: Les dénonciations spontanées auprès des services de contributions romands ont augmenté de manière exponentielle depuis le 1er janvier 2017, date de l'entrée en vigueur de l'échange automatique des informations fiscales avec 38 autres pays, affirme Le Matin Dimanche. Plus de 31'000 contribuables romands se sont dénoncés depuis 2017, contre 5000 en 2016. Genève détient la palme avec 15'000 cas pour un montant d'impôts notifiés de 265 millions de francs suisses. En Valais, ils sont passés de 249 en 2016 à environ 7500. Pour l'administrateur du service des contributions fribourgeois, Alain Mauron, la dénonciation spontanée a eu l'effet préventif escompté.

Le Matin Dimanche/SonntagsBlick: Une dizaine de personnalités de Suisse demande au Conseil fédéral d'accorder le pavillon suisse à l'Aquarius, afin que le bateau puisse continuer sa mission de sauvetage auprès des migrants en mer Méditerranée, rapportent Le Matin Dimanche et le SonntagsBlick. "Laisser mourir des gens dans les eaux internationales n'est pas une solution", estiment-elles dans une lettre, qui sera remise lundi au gouvernement. Parmi les signataires figurent l'ancienne conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, l'ancienne procureure générale de la Confédération et du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie Carla Del Ponte, le prix Nobel de chimie Jacque Dubochet ou encore l'ex-président du CICR Cornelio Sommaruga. L'Aquarius a d'abord battu pavillon de Gibraltar, puis du Panama. Craignant des mesures de rétorsion, ce dernier a annoncé le mois dernier qu'il retirerait son pavillon.

NZZ am Sonntag: Le président du conseil d'administration de La Poste, Urs Schwaller, affirme dans la NZZ am Sonntag que la recherche d'un nouveau patron pour le géant jaune se révèle difficile. "Beaucoup de personnes intéressées se demandent si elles veulent supporter la pression médiatique et politique". L'autre point noir concerne le niveau de la rémunération. La Confédération l'a fixée à un million de francs suisses par an.

SonntagsBlick: L'initiative de l'UDC contre les juges étrangers, soumise à votation le 25 novembre, est avant tout une attaque contre le Tribunal fédéral, estime dans le SonntagsBlick Helen Keller, juge suisse à la Cour européenne des droits de l'homme. L'initiative dite pour l'autodétermination porte "un titre complètement faux", poursuit-elle. "Nous vivons dans une Europe, où la démocratie et les droits de l'homme sont en danger". Un 'oui' pourrait "conduire à effet domino désastreux". La juge pointe le laxisme des politiciens, chargés de valider les initiatives. "Les règles rudimentaires de recevabilité des initiatives sont de moins en moins respectées". Selon elle, le texte sur les juges étrangers est irrecevable, car l'unité de sujet n'est pas respectée. Il s'agit en fait d'une révision totale de la constitution fédérale, argue-t-elle.

Ostschweiz am Sonntag/Zentralschweiz am Sonntag: L'assurance invalidité subit les effets de la décision de ne plus utiliser les détectives prise après un arrêt en 2016 de la Cour européenne des droits de l'homme, indiquent Ostschweiz am Sonntag et Zentralschweiz am Sonntag. Au cours du premier semestre 2018, l'office du canton de Berne chargé de l'assurance invalidité avait découvert moitié moins de cas d'abus qu'au cours de la même période de l'année précédente. Le volume d'épargne estimé des prestations est ainsi passé de 5,6 millions de francs suisses à 2 millions. Des effets similaires peuvent être observés dans d'autres cantons. Les Suisses sont appelés à se prononcer le 25 novembre sur une nouvelle mouture de la loi, permettant notamment aux assurances sociales d'engager des détectives, en cas de soupçon.

SonntagsBlick: Le régime strict pour les consultations médicales, visant à réduire les coûts et mis en place au début de l'année par l'Office fédéral de la santé publique, ne fonctionne pas, affirme le SonntagsBlick, qui se réfère aux chiffres de Santésuisse, l'organisation faîtière des assureurs maladie en Suisse. Au premier semestre de l'année, les coûts par consultation ont diminué en moyenne de 10%. Mais parallèlement le nombre de consultations a crû de 11%. Les médecins multiplieraient ainsi les rencontres avec les patients, note le journal, ce qui annulerait les mesures prises par le département du conseiller fédéral Alain Berset.

NZZ am Sonntag: Les tribunaux suisses ont ordonné plus de 1000 expulsions contre des délinquants étrangers l'an dernier, indique la NZZ am Sonntag, qui se base sur des chiffres de l'Office fédéral de la statistique. Quelque 350 d'entre eux venaient d'un des pays des Balkans, 160 de l'Afrique du Nord et 90 de l'Afrique de l'Ouest. Près de 300 citoyens de l'Union européenne (UE) ont également été condamnés à une mesure d'expulsion. La plupart d'entre eux, 140, étaient des Roumains. Trente autres étaient français, 30 italiens et dix allemands. Ces expulsions sont toutefois controversées, car elles pourraient violer l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, remarque le journal.

SonntagsZeitung/Le Matin Dimanche: Une victime de violences conjugales sur six est étranglée lors de l'agression, affirme la SonntagsZeitung, en se référant à une étude de l'hôpital universitaire de Berne. La recherche montre également que les auteurs des violences domestiques battent presque systématiquement leurs victimes, le plus souvent avec la main ouverte, mais aussi à coups de poing. Les blessures les plus fréquentes sont des contusions, des ecchymoses et des saignements.

Le Matin Dimanche: La police a mené vendredi des perquisitions, outre dans les locaux de la commune de Vevey (VD), mais aussi chez deux conseillers municipaux du parti Vevey Libre, rapporte Le Matin Dimanche. "On a été cueilli à l'aube à nos domiciles", raconte dans le journal l'un d'eux, Jérôme Christen, soulignant qu'il a été emmené au poste de police de la Blécherette à Lausanne, avec son collègue de parti Michel Agnant, "comme des délinquants". Des ordinateurs et des documents ont été saisis. Ils ont été relâchés vers 14h30. Accusés de violation du secret de fonctions, MM. Christen et Agnant pointent ouvertement la syndique, l'écologiste Elina Leimgruber, d'être à l'origine de cette intervention policière, ce qu'elle réfute. "La municipalité n'a porté plainte contre personne. C'est la justice qui mène l'enquête et décide des actions à entreprendre", se défend-elle.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.