Berne (awp/ats) - Les "traits autoritaires" de Zelensky pointés par les services de renseignements de la Confédération, un nouveau rebondissement dans l'affaire Pierin Vincenz et l'argent investi par les entreprises suisses en Russie font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SONNTAGSZEITUNG: Le Ministère public zurichois a ouvert une nouvelle enquête contre l'ancien chef de Raiffeisein Pierin Vincenz. Ce dernier, ainsi que son conseiller Beat Stocker, sont soupçonnés de s'être discrètement fait verser de l'argent par les patrons et fondateurs de Leonteq, Lukas Ruflin et Jan Schoch. Ce sont des droits de souscription vendu à un prix étonnamment élevé lors d'une augmentation de capital de Raiffeisen en 2014 qui ont éveillé les soupçons. Si l'enquête confirme qu'une partie de cet argent est allé à MM. Vincenz et Stocker, il s'agirait d'une escroquerie et d'une gestion déloyale. Lukas Ruflin, Jan Schoch et Beat Stocker ont affirmé ne pas être au courant de l'enquête et nié toute culpabilité.

NZZ AM SONNTAG: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky présente des "traits autoritaires", selon le Service de renseignements de la Confédération (SRC). Il tente d'éliminer la concurrence politique à l'approche des élections présidentielles l'année prochaine, écrit le SRC dans un rapport consulté par la NZZ am Sonntag. Ces tentatives visent le maire de Kiev Vitali Klitschko, plus grand rival du président ukrainien. Le SRC s'attend à ce que les pays occidentaux fassent pression sur Volodymyr Zelensky. Le rapport a été rédigé à la suite de la rébellion avortée du groupe Wagner il y a deux semaines. Et il a été mis à disposition de l'administration un jour avant la décision sur la vente de chars Leopard 1.

NZZ AM SONNTAG: Les cantons pressent le Conseil fédéral de mettre en place une infrastructure pour l'hydrogène. Il ne faut pas perdre "encore plus de temps précieux", écrit la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie (EnDK) dans une lettre consultée par la NZZ am Sonntag. Les cantons sont particulièrement préoccupés par le développement du réseau de transport d'hydrogène en Europe qui, selon les derniers plans, contourne la Suisse. Ce alors qu'elle dispose d'une conduite de gaz naturel qui pourrait être transformée. Le pays n'est pas inclus dans ce projet européen en raison de ses lenteurs pour fixer des objectifs en matière d'approvisionnement d'hydrogène, estiment les cantons. Ils appellent le Conseil fédéral à aborder le sujet lors des entretiens exploratoires avec l'UE.

SONNTAGSBLICK: Des entreprises suisses ont bien financé le trésor de guerre de la Russie, selon des activistes ukrainiens. Elles auraient versé l'année dernière au moins 275 millions de dollars à l'Etat russe, indique le SonntagsBlick, se basant sur une enquête menée par l'organisation pro-ukrainienne B4Ukraine et la Kiev School of Economics. La Suisse est, derrière les Etats-Unis et l'Allemagne, le troisième pays avec le plus d'entreprises internationales basées en Russie. Ces données sont inexactes selon Jeffrey Sonnenfeld, professeur à l'université américaine Yale, qui analyse les entreprises internationales basées en Russie depuis le début de la guerre.

LE MATIN DIMANCHE: L'initiative populaire anti-feux d'artifice devrait être prête d'ici le 1er août, jour de la fête nationale. Pas moins de 90'000 signatures, sur les 100'000 nécessaires ont déjà été récoltées, relève Le Matin Dimanche. Le texte prévoit d'interdire la vente et l'utilisation de feux d'artifice "qui causent du bruit". Une exception sera accordée aux événements d'importance suprarégionale, à condition que les autorités cantonales délivrent des "autorisations exceptionnelles". Les initiants ont jusqu'au 3 novembre pour obtenir les 100'000 signatures requises.

NZZ AM SONNTAG: La retraite anticipée est, grâce aux compensations, plus avantageuse pour les femmes nées à partir de 1961. Les indemnités peuvent atteindre 60'000 francs suisses, selon le calcul du spécialiste en prévoyance Andreas Zeller sollicité par la NZZ am Sonntag. Un constat que la banque de dépôt VZ confirme. Mais le montant peut fortement varier, précise un de ses porte-paroles. Les femmes manquent en outre souvent d'informations sur la retraite, soulignent les spécialistes en prévoyance. Beaucoup d'entre elles ne savent pas que l'âge de la retraite augmente par paliers de trois mois.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.