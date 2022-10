Revue de presse du dimanche 9 octobre 2022

Berne (awp/ats) - La crise énergétique et ses conséquences font les titres de la presse dominicale. Il est également question des objectifs climatiques de la compagnie d'aviation Swiss. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche: Les quinze barrages que la Suisse veut construire pour augmenter la production d'électricité en hiver pourraient ne pas garantir plus de courant, affirme Le Matin Dimanche. "Ces nouveaux ouvrages ne seront probablement pas en service avant dix ans au minimum", explique dans le journal Grégory Logean, élu UDC au Grand Conseil valaisan. "Or, dans les années qui suivront, les concessions des gros barrages arriveront à échéance et la loi impose alors de relever le seuil des débits résiduels" des cours d'eau à la sortie des ouvrages, ajoute-t-il, soulignant que la perte est estimée à 2 milliards de kilowattheures par an une fois toutes les concessions renouvelées en 2050, ce qui correspond à la production envisagée des nouveaux barrages. La conseillère aux Etats Lisa Mazzone (Verts/GE) rejette ce calcul: "Les quinze ouvrages amèneront de l'électricité de stockage en hiver et on en a besoin. Les débits résiduels, c'est toute l'année". Les deux choses ne s'annulent pas, estime-t-elle.

NZZ am Sonntag: Sept grands fournisseurs d'électricité régionaux prévoient de construire jusqu'à dix centrales solaires en haute altitude, indique la NZZ am Sonntag. De telles installations situées au-dessus de la limite du brouillard peuvent fournir en hiver la moitié de l'électricité produite au cours de l'année. Pour les sites de plaine, cette part n'est que d'un quart. Parmi les entreprises prenant part au projet figurent les CKW de Lucerne, les EWZ et EKZ du canton de Zurich et l'AET du Tessin. Elles ont conclu des contrats avec IG Solalpine, une communauté d'intérêts dont l'un des initiateurs est l'ancien directeur de la commission fédérale de l'électricité (ElCom) Renato Tami. La communauté d'intérêts doit rechercher des terrains appropriés en altitude et entamer des discussions avec les communes et les riverains. En cas de réussite, elle vendra le projet à ses partenaires.

NZZ am Sonntag: Les hôpitaux font face à une hausse massive des coûts, alerte dans la NZZ am Sonntag Anne Bütikofer, la directrice de l'association des hôpitaux H+. "Les hôpitaux et les cliniques s'attendent à des augmentations des coûts de l'énergie de 40 à 300%", assure-t-elle. A cela s'ajoute un renchérissement de 3 à 20% des coûts pour le matériel et de 10% pour les denrées alimentaires. La note n'est pas finie, poursuit-elle, car il faut encore tenir compte des salaires, les associations de personnels ayant exigé une augmentation de salaire de 5% pour faire face à l'inflation. "Nous demandons aux politiciens et aux assureurs de prendre des mesures urgentes sous la forme d'une adaptation des tarifs au renchérissement", lance Mme Bütikofer, demandant des adaptations de 5%. Mais les assureurs maladie s'y opposent. "Des tarifs hospitaliers en hausse constitueraient une charge supplémentaire pour les payeurs de primes", déclare dans le journal Matthias Müller, porte-parole de Santésuisse.

SonntagsZeitung: Les coûts de gestion des charges liées au loyer augmentent en raison de la hausse des prix de l'énergie, constate la SonntagsZeitung. En règle générale, ce forfait représente entre 3 et 4% des charges. Comme les charges augmentent à cause de la hausse des prix de l'énergie, le forfait croît mécaniquement, alors que le travail de décompte des gérances n'a pas été plus important. "C'est choquant et juridiquement pas très clair sur ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas", critique dans le journal Walter Angst de l'association des locataires de Zurich. "La charge de travail n'augmente pas, lorsqu'il faut additionner des montants plus élevés", lâche-t-il.

SonntagsZeitung: Il n'est pas garanti que les produits portant le logo du commerce équitable contiennent effectivement des matières premières issues du commerce équitable, écrit la SonntagsZeitung. Les produits transformés ne sont en effet pas forcément composés de cacao, de sucre ou d'oranges issus du commerce équitable, mais de matières premières produites de manière conventionnelle. Pendant leur élaboration, les marchandises issues du commerce équitable et les marchandises conventionnelles peuvent être mélangées. Il peut même arriver qu'un produit portant le logo "Fairtrade" ne contienne pas de produits issus du commerce équitable. L'organisation Fairtrade garantit seulement que les producteurs achètent autant de matières premières équitables qu'ils en revendent aux consommateurs.

SonntagsZeitung: La compagnie aérienne Swiss veut voler avec du kérosène solaire dès l'année prochaine, selon la SonntagsZeitung. "Notre objectif est qu'en 2030, 11% du kérosène dont nous avons besoin proviennent de sources renouvelables", déclare dans le journal le directeur de Swiss, Dieter Vranckx. La quantité de carburant solaire pour les deux prochaines années restera cependant encore faible, tempère le responsable. Swiss ne peut pas se tourner plus rapidement vers du kérosène issu de sources durables en raison des capacités de production trop faibles et du prix, ajoute-t-il. Une entreprise issue de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), Synhelio, produit le carburant pour Swiss. "Il n'est tout simplement pas réaliste d'aller plus vite", lâche le patron de la compagnie aérienne.

SonntagsBlick: 2,88 des 3,1 millions de billets émis pour la Coupe du monde de football au Qatar ont déjà été vendus, a déclaré un porte-parole de la FIFA au SonntagsBlick. L'intérêt des supporters suisses pour des matchs de football dans le désert et en novembre semble en revanche plus limité: "Nous avons épuisé le contingent à près de 50%", indique dans le journal Adrian Arnold, le porte-parole de l'Association suisse de football (ASF). Mille cinq cents billets ont été commandés en Suisse pour les matchs Suisse-Serbie et Suisse-Cameroun. Pour le match Suisse-Brésil, 2500 billets ont été écoulés.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.