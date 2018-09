Revue de presse du dimanche 9 septembre 2018

Sydney (awp/ats) - Chômage des plus de 50 ans, les agents russes accusés de l'attaque au Novitchok, mais aussi le prix vertigineux de certains médicaments figurent en bonne place dans la presse dominicale. Voici les principales informations du jour non confirmées à Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche: Alors que le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) annonce cinq trimestres consécutifs de croissance et un taux de chômage de seulement 2,4% en août, seuls 13,9% des chômeurs de plus de 50 ans retrouvent durablement un emploi, relève une étude de la Haute école spécialisée bernoise, relayée par Le Matin Dimanche. Le nombre de chômeurs âgés de 55 à 64 ans en fin de droits qui se retrouvent à l'aide sociale a grossi de 50,5% entre 2010 et 2016, passant de 20'011 à 30'110, s'alarme le journal, citant la Conférence suisse des institutions d'aide sociale (CSIAS). "Et ils ne s'annoncent pas tous à l'aide sociale. Parfois la famille les soutient, parfois ils vident leur deuxième pilier (...) car souvent la honte et le sentiment de déclin social l'emportent", explique dans le journal une porte-parole de la CSIAS. Cette dernière propose que les plus de 55 ans restent à l'assurance-chômage après les 520 jours d'indemnités, s'ils ont travaillé au moins 20 ans. "Le SECO examine notre proposition", ajoute la porte-parole.

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Les deux agents des services secrets militaires russes GRU, accusés par Londres d'avoir commis le 4 mars l'attaque au gaz innervant contre l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille à Salisbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre, se sont arrêtés à Genève pour de très longs séjours, relatent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Plusieurs sources, suisses ou non, ont confirmé aux journaux sous le sceau de l'anonymat que les personnes recherchées par Londres se trouvaient dans la cité de Cavin peu avant l'attaque au Novitchok. Selon le journal britannique "The Telegraph", cité par Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung, les deux hommes se sont rendus au moins six fois en Suisse entre novembre 2017 et février 2018.

NZZ am Sonntag: La Confédération conteste à nouveau le prix élevé d'un médicament, affirme la NZZ am Sonntag. Cette fois-ci, une entreprise pharmaceutique exige environ 150'000 francs suisses par an et par patient pour un nouveau médicament contre une maladie génétique grave. Avec ce tarif-là, des coûts supplémentaires de 60 millions de francs suisses par an seraient à la charge des assurés. Le gouvernement n'a pas voulu accepter la demande de la firme, malgré plusieurs années de négociations. "De tels prix donnent de plus en plus l'impression que des entreprises pharmaceutiques essaient de tirer profit du système de santé suisse", déclare dans le journal un porte-parole de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Résultat, les patients doivent attendre plus longtemps pour disposer de ces médicaments, note le journal, qui souligne que les sociétés pharmaceutiques essaient, avec un tel procédé, de mettre la Confédération sous la pression des politiciens et des médecins.

SonntagsBlick: De l'armement suisse circule en Libye, un pays plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, rapporte le SonntagsBlick. Des commerçants de Tripoli vendent des armes de l'entreprise d'armement suisse Ruag et un lance-grenade d'un autre fabricant suisse sur Internet, selon le journal qui se réfère à un rapport d'un centre australien d'analyse des armes et à des documents photographiques. Même si les deux entreprises helvétiques ont confirmé qu'il s'agissait bien de leurs armes, la façon dont elles sont arrivées en Libye n'est pas pas claire. Le ministre suisse de la défense, Guy Parmelin, justifie malgré tout dans le journal l'assouplissement de la législation suisse sur les exportations d'armes. Il assure qu'aucune arme ne sera à l'avenir exportée vers des pays comme la Syrie. "Chaque envoi sera soigneusement vérifié par le SECO", le Secrétariat d'Etat à l'économie, martèle le conseiller fédéral UDC.

NZZ am Sonntag: Un Suisse appelle les néonazis allemands à renverser la démocratie, rapporte la NZZ am Sonntag. L'homme, âgé de 64 ans et appelé Bernhard Schaub, est intervenu plusieurs fois ces dernières semaines en tant que conférencier devant des néonazis d'Allemagne de l'Est. Il habite dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, dans le nord-est de l'Allemagne, mais son lieu de résidence officielle est toujours situé en Suisse orientale. Un porte-parole de l'office fédéral allemand de la protection de la constitution déclare dans le journal que M. Schaub est répertorié comme un extrémiste de droite, niant l'Holocauste. Bernhard Schaub était à l'origine un enseignant à l'école Rudolf-Steiner à Adliswil (ZH).

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Les Chemins de fer fédéraux (CFF) analysent la quantité de billets de train vendus par ses automates dans les gares, en vue d'en retirer une partie, affirment Le Matin Dimanche la SonntagsZeitung. "La proportion des billets vendus par voie numérique augmente, alors que le chiffre d'affaires aux guichets et aux automates est en recul", explique dans les journaux un porte-parole des CFF. La part des billets virtuels est ainsi passée l'an dernier de 32 à 38%. Les appareils ne distribuant qu'une demi-douzaine de titres de transport par jour seraient sur une liste rouge, selon les journaux. Ils sont situés en majorité à la campagne. Quelque 150 automates vendent moins de vingt tickets par jour, confirment les CFF. "Nous partons du principe que leur nombre diminuera ces prochaines années", ajoute le porte-parole. Un appareil coûte environ 30'000 francs suisses.

Ostchweiz am Sonntag/Zentralschweiz am Sonntag: Le Département fédéral des transports de la conseillère fédérale PDC Doris Leuthard étudie la possibilité d'externaliser la charge des autoroutes dans un établissement de droit public ou une société par actions, révèlent Ostschweiz am Sonntag et Zentralschweiz am Sonntag. L'Office fédéral des routes (OFROU), actuellement responsable du secteur, croulerait sous la tâche. Des représentants de la gauche s'inquiètent toutefois dans les journaux d'une telle approche, qui instaurerait en Suisse des "solutions italiennes".

SonntagsBlick: La présidente de la Jeunesse socialiste suisse, Tamara Fuiciello, veut se présenter aux élections fédérales législatives de 2019, indique le SonntagsBlick. La jeune femme de 28 ans, qui dit avoir de bonnes chances d'être élue, vise un siège au Conseil national. Un véritable changement de la politique en Suisse nécessite l'arrivée de plus de jeunes femmes de gauche en politique, plaide-t-elle.

NZZ am Sonntag: UBS ne voulait pas être sauvée par la Confédération lors de la crise financière de 2008, affirme la NZZ am Sonntag, qui se base sur des déclarations du président du conseil d'administration de la banque de l'époque, Peter Kurer. Il y a dix ans, des membres d'UBS, de la Banque nationale suisse et de la Commission fédérale des banques ont été convoqués un dimanche matin dans la maison de Philipp Hildebrand, alors président de la banque centrale suisse, raconte dans le journal M. Kurer. "Nous avons expliqué, que la situation était difficile, mais sous contrôle", ajoute-t-il, précisant que la plus grande banque helvétique disposait d'assez de liquidités pour survivre sans l'aide de l'Etat.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.