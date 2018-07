Rexel : Décryptage du palmarès du SBF 120 à la clôture du mardi 31 juillet 2018 - Plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+ 8,87% à 13,385 euros)Rexel a signé la plus forte hausse du SBF 120 après avoir dépassé les attentes du marché avec ses résultats du deuxième trimestre. Le groupe a enregistré sur cette période une croissance de 28% de son résultat net récurrent (ajusté des effets liés au cours du cuivre), à 91,5 millions d'euros. Son Ebita ajusté a progressé sur la période de 10,2% à 161 millions, soit 4,8% (+20 points de base) d'un chiffre d'affaires de 3,37 milliards d'euros. Il a progressé de 1% en données publiées et de 5,1% en données comparables et nombre de jours constants.?