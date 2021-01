Rexel : deux nominations au Comité exécutif

Rexel annonce la nomination de Thomas Moreau, Président de Rexel France, et de Guillaume Dubrule, Directeur des achats et de la politique fournisseurs Groupe, au sein de son Comité exécutif.



' La représentation de cette zone géographique et de cette responsabilité fonctionnelle, contributrices majeures au développement de l'entreprise, viendront enrichir l'équipe de Direction de la vision innovante de talents menant avec succès la transformation des activités du Groupe ' indique la direction.



' Leur expérience et leur engagement, dans la transformation digitale de la filiale historique et de l'ensemble du Groupe, contribueront à amplifier l'esprit d'innovation et à impulser la mise en oeuvre de la stratégie de Rexel ' a déclaré Patrick Berard, Directeur Général de Rexel.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.