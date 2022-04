Rexel : le titre s'envole de +7% après les trimestriels

Le titre progresse de plus de 7% après l'annonce par le groupe d'un chiffre d'affaires de 4 377 ME sur le 1er trimestre 2022 en croissance de 31%.



Le chiffre d'affaires a été soutenu par une très forte activité en Amérique du Nord (+21,6%) mais aussi en Europe (+13,6%) dont la France (+10,4%), la Scandinavie (+12,5%), l'Allemagne (+17%) soulignent les analystes d'Oddo.



Rexel a confirmé ses objectifs sur 2022: une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 4% et 6% (consensus à 4.4%, Oddo BHF à 5,4%), une marge d'EBIT ajusté supérieure à 6%, ce qui se compare à 5.8% en 2021.



' Rexel indique qu'une feuille de route à moyen terme sera présentée lors du CMD le 16 juin prochain. Le consensus pourrait légèrement réviser à la hausse la croissance d'activité 2022 ' souligne Oddo.



' Rexel devrait être l'un des bénéficiaires de la tendance de fond liée à l'électrification, qui va s'intensifier dans le contexte de crise actuel. Avec une décote de plus de 20% par rapport à sa valorisation historique, nous jugeons que le titre est l'un des meilleurs véhicules pour se positionner sur cette thématique ' rajoute Oddo qui confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 25 E.



