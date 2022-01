Reyl finalise sa prise de participation de 40% dans 1875 Finance

Genève (awp) - Le groupe bancaire Reyl a finalisé sa prise de participation dans 1875 Finance à hauteur de 40%. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) et son homologue luxembourgeoise de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) ont donné leur feu vert, écrit l'établissement genevois mardi dans un communiqué.

Ce partenariat stratégique va permettre aux deux sociétés d'accroître leur part de marché combinée dans le domaine des gérants de fortune indépendants (GFI) en Suisse, écrit Reyl.

"Nous comptons bâtir une relation d'affaires durable et créer des synergies importantes entre les deux entités", a déclaré François Reyl, directeur général du groupe Reyl, cité dans le communiqué.

"Nous sommes ravis d'accueillir Reyl en tant que nouvel actionnaire, dans le cadre d'un accord qui ouvre les portes à un développement à la fois organique et via des acquisitions en Suisse et à l'étranger", a pour sa part indiqué Paul Kohler, directeur général et associé fondateur de 1875 Finance.

La prise de participation avait été annoncée le 5 août dernier, mais était soumise à l'approbation des autorités de surveillance.

Les cofondateurs de 1875 Finance, Olivier Bizon, Paul Kohler, Aksel Azrac et Jacques-Antoine Ormond en gardent conjointement le contrôle, à hauteur de 60% du capital.

Détenu désormais à deux tiers par le géant bancaire italien Intesa Sanpaolo, le groupe Reyl revendique plus de 25 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion et emploie plus de 400 personnes.

rq/al