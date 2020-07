Reyl nomme Thomas Fontaine en tant qu'associé

Zurich (awp) - Le groupe bancaire genevois Reyl a étoffé les rangs de ses associés avec la nomination de Thomas Fontaine, actuellement responsable de la ligne de métier Entrepreneur & Family Office Services, annonce mercredi l'établissement.

Il rejoint ainsi François Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchêne, Christian Fringhian et Lorenzo Rocco di Torrepadul. Docteur en droit et avocat, Thomas Fontaine bénéficie d'une longue expérience dans les domaines du droit des affaires, des financements de projets et de la structuration de patrimoine. Il rejoint Reyl en 2011.

Par ailleurs, Michael Welti, patron de la succursale de Zurich, est nommé Responsable adjoint du département gestion de fortune.

