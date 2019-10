Reyl vise "plusieurs milliards" d'actifs avec l'investissement durable

Genève (awp) - Le groupe bancaire Reyl ouvre un nouveau chapitre dans son activité de gestion d'actifs. Après le désinvestissement de RAM l'année dernière, l'établissement genevois crée une filiale dédiée à l'investissement durable et vise "plusieurs milliards" de masse d'ici cinq ans.

La gestion à impact environnemental et social incombera à cette nouvelle entité, Asteria, qui développera donc son offre sous une marque autre que Reyl. La société sera consolidée dans le groupe mais déploiera ses activités de manière indépendante. L'offre sera destinée à une clientèle professionnelle, suisse dans un premier temps, européenne par la suite.

"Nous avions annoncé, suite au désinvestissement de RAM Active Investments en 2018 (...), que nous souhaitions repositionner notre activité d'asset management dans le domaine des actifs non cotés, d'une part, et sur l'investissement d'impact d'autre part", a rappelé jeudi François Reyl, associé et directeur général du groupe bancaire, lors d'une conférence de presse à Genève.

Au moment de cette cession, RAM gérait une masse de quelque 5 milliards de francs suisses. Le groupe genevois a vendu une participation de 37,7% à l'italien Mediobanca.

C'est donc à partir d'une feuille quasiment blanche que Reyl va réorienter sa gestion d'actifs. L'investissement d'impact est le premier axe de développement. Le second, l'immobilier et le capital-investissement, est "en cours d'implémentation" et restera sous la marque Reyl.

Dans le monde de la finance et de la banque, l'investissement durable s'apparente à une lame de fond: tout le monde s'y met, avec plus ou moins de sincérité. Pour Pasha Bakhtiar, associé du groupe Reyl, la création d'Asteria ne vise cependant pas à surfer sur une tendance. "C'est une conviction profonde qui est le résultat d'un travail de réflexion de quasiment une année."

La liquidité en plus

Cependant, comme l'a souligné François Reyl, la part de placements durables dans les portefeuilles des institutionnels se résume pour l'instant à la part congrue. Afin de remédier aux "inconvénients" qu'implique encore cette classe d'actifs pour les grands investisseurs, Asteria proposera des stratégies liquides, parallèlement aux "traditionnels" homologues illiquides.

"Aujourd'hui une grande partie de l'investissement d'impact est dans les stratégies de private equity parfois difficilement accessibles pour les caisses de pension, contraintes par un agenda réglementaire assez strict", a expliqué Katia Coudray, qui chapeautera Asteria et sera à la tête d'une équipe de trois personnes. Fabio Sofia, l'actuel président de l'association Sustainable Finance Geneva, en fera partie.

Afin de définir ce qui est durable et ce qui ne l'est pas, Reyl va se conformer aux 17 objectifs de développement durable édictés par les Nations Unies. La banque est d'ailleurs l'un des partenaires de la semaine de la finance durable "Building Bridges", qui se tiendra à Genève de lundi à vendredi prochains, organisé de concert par la place financière et la Genève internationale.

"D'ici cinq ans, l'idée est d'avoir plusieurs milliards de masse sous gestion" avec Asteria, a précisé Francesco Genovese, en charge de la division gestion d'actifs chez Reyl, sans donner davantage de précisions. "On peut imaginer (...) que la dynamique de croissance de cette nouvelle entité soit un facteur substantiel lorsqu'on regardera l'ensemble des actifs gérés consolidés du groupe Reyl", a affirmé François Reyl.

Le groupe Reyl affiche une masse sous gestion consolidée de 16 milliards de francs suisses, en prenant en compte les filiales dans lesquelles il détient une participation minoritaire.

